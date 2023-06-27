«Ульсан Хёндэ» – «Чеджу Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Южной Кореи «Ульсан Хёндэ» — «Чеджу Юнайтед», который состоится 28 июня 2023 года

«Ульсан Хёндэ»

«Ульсанские тигры» в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи на текущий момент занимают первое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В трёх крайних матчах к ряду «Ульсан» выигрывает своих оппонентов. На выезде с разницей в пару мячей «тигры» обыграли «Сувон» в рамках матча 17-го тура K-Лиги 1. В игре следующего тура дома с разгромным счётом «Ульсан Хёндэ» взял верх над командой «Чеджу Юнайтед» (5:1).

Со счётом 3:1 «Ульсанские тигры» выиграли на прошлых выходных «Тэгу».

«Чеджу Юнайтед»

«Жёлтые» на данный момент в турнирной таблице K-Лиги 1 находятся на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Чеджу». 6 июня «Пхохан Стилерс» на своём поле в один мяч обыграл «жёлтых» в игре 17-го тура чемпионата. С большим счётом в гостях команда из города Чеджу потерпела поражение от «Ульсана» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Южной Кореи.

24 июня ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Тэджон Ситизен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ульсан Хёндэ» – 1.54

Ничья – 4.30

Победит «Чеджу Юнайтед» – 5.80

Победит «Ульсан Хёндэ» с форой -1.5 – 2.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру

Одно поражение потерпели «Ульсанские тигры» в пяти последних матчах

За тот же период «жёлтые» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Ульсан Хёндэ» с форой -1.5 гола за игру коэффициент 2.41. С разницей в пару мячей «тигры» обыграют своего оппонента. «Ульсану» доводилось недавно выигрывать «Чеджу» с довольно большим счётом.