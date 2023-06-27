«Чонбук Хёндэ» – «Кванджу»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Южной Кореи «Чонбук Хёндэ» — «Кванджу», который состоится 28 июня 2023 года

«Чонбук Хёндэ»

«Воины» в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи занимают на сегодняшний день восьмое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Кванджу». С минимальным счётом «зелёные» обыграли дома «Тэгу» в рамках матча 17-го тура чемпионата Южной Кореи. С одинаковым счётом 2:1 «воины» взяли верх над «Канвоном» в игре следующего тура K-Лиги 1 и над индонезийской командой «Персис Соло» в рамках товарищеской встречи.

24 июня в матче прошлого тура чемпионата «Чонбук Моторс» потерпел поражение от «Кванджу».

«Кванджу»

«Кванджу» в K-Лиге 1 входит в пятёрку самых сильных команд на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «жёлтых». Беспроигрышная серия команды длится шесть матчей подряд. С разницей в один мяч на своём поле «Кванджу» одержал победу над командой «Сувон Блюуингс». Ничейным исходом завершилась выездная игра позапрошлого тура с «Тэджоном».

Как мы уже упомянули ранее, дома на прошлых выходных «Кванджу» одержал победу над «воинами» из Чонджу. Завершилась игра со счётом 2:0 в пользу «жёлтых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Чонбук Хёндэ» – 2.08

Ничья – 3.40

Победит «Кванджу» – 3.65

Победит «Чонбук Хёндэ» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В семи матчах из десяти последних «зелёные» выиграли

За аналогичный период «жёлтые» одержали пять побед.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику очных встреч команд на поле «воинов», то мы увидим значительное превосходство «Чонбука». Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Чонбук Хёндэ» коэффициент 2.08.