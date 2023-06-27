«Интернасьонал» – «Медельин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Интернасьонал» – «Медельин», который состоится 29 июня 2023 года

«Интернасьонал»

Команда провела групповой этап на среднем уровне и после пяти туров идет на втором месте с девятью набранными баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на один пункт и очень нуждается в победе, ведь в случае осечки, его наверняка обойдет «Насьональ», который отстает на один пункт и играет с абсолютным аутсайдером группы. Встреча будет напряженной и интересной, ведь от ее результата напрямую зависят распределение мест.

26 июня «Интернасьонал» обыграл на выезде «Америку МГ» (2:1), а 23 числа команда минимально одолела «Коритибу» (1:0).

«Медельин»

«Медельин» представляет Колумбию и заслуженно возглавляют свою группу в кубке Либертадорес. Команда набрала 10 пунктов, и чтобы выйти в плей-офф, ей необходимо не проиграть в заключительном туре, несмотря на результат параллельного поединка. В случае поражения гостям с очень большой вероятностью придется выступать дальше лишь в Южноамериканском кубке.

18 июня «Медельин» проиграл на выезде «Мильонариосу» (1:2), а 13 числа команда уступила на своем поле «Америка Де Кали» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интернасьонал» – 1.5

Ничья – 4.3

Победит «Медельин» – 6.7

Статистика

«Интернасьонал» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Медельин» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интернасьонал» выиграл два из трех последних матчей у «Медельина»

Прогноз

Поставить на победу «Интернасьоналя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева смогут добиться необходимой победы и выйти в плей-офф кубка Либертадорес.