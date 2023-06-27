Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Интернасьонал» – «Медельин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:09
«Интернасьонал» – «Медельин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Интернасьонал» – «Медельин», который состоится 29 июня 2023 года

«Интернасьонал»

Команда провела групповой этап на среднем уровне и после пяти туров идет на втором месте с девятью набранными баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на один пункт и очень нуждается в победе, ведь в случае осечки, его наверняка обойдет «Насьональ», который отстает на один пункт и играет с абсолютным аутсайдером группы. Встреча будет напряженной и интересной, ведь от ее результата напрямую зависят распределение мест.

26 июня «Интернасьонал» обыграл на выезде «Америку МГ» (2:1), а 23 числа команда минимально одолела «Коритибу» (1:0).

«Медельин»

«Медельин» представляет Колумбию и заслуженно возглавляют свою группу в кубке Либертадорес. Команда набрала 10 пунктов, и чтобы выйти в плей-офф, ей необходимо не проиграть в заключительном туре, несмотря на результат параллельного поединка. В случае поражения гостям с очень большой вероятностью придется выступать дальше лишь в Южноамериканском кубке.

18 июня «Медельин» проиграл на выезде «Мильонариосу» (1:2), а 13 числа команда уступила на своем поле «Америка Де Кали» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интернасьонал» – 1.5
  • Ничья – 4.3
  • Победит «Медельин» – 6.7

Статистика

  • «Интернасьонал» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Медельин» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Интернасьонал» выиграл два из трех последних матчей у «Медельина»

Прогноз

Поставить на победу «Интернасьоналя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева смогут добиться необходимой победы и выйти в плей-офф кубка Либертадорес.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 