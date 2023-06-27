«Интернасьонал» – «Медельин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Интернасьонал» – «Медельин», который состоится 29 июня 2023 года
«Интернасьонал»
Команда провела групповой этап на среднем уровне и после пяти туров идет на втором месте с девятью набранными баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на один пункт и очень нуждается в победе, ведь в случае осечки, его наверняка обойдет «Насьональ», который отстает на один пункт и играет с абсолютным аутсайдером группы. Встреча будет напряженной и интересной, ведь от ее результата напрямую зависят распределение мест.
26 июня «Интернасьонал» обыграл на выезде «Америку МГ» (2:1), а 23 числа команда минимально одолела «Коритибу» (1:0).
«Медельин»
«Медельин» представляет Колумбию и заслуженно возглавляют свою группу в кубке Либертадорес. Команда набрала 10 пунктов, и чтобы выйти в плей-офф, ей необходимо не проиграть в заключительном туре, несмотря на результат параллельного поединка. В случае поражения гостям с очень большой вероятностью придется выступать дальше лишь в Южноамериканском кубке.
18 июня «Медельин» проиграл на выезде «Мильонариосу» (1:2), а 13 числа команда уступила на своем поле «Америка Де Кали» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интернасьонал» – 1.5
- Ничья – 4.3
- Победит «Медельин» – 6.7
Статистика
- «Интернасьонал» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Медельин» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Интернасьонал» выиграл два из трех последних матчей у «Медельина»
Прогноз
Поставить на победу «Интернасьоналя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева смогут добиться необходимой победы и выйти в плей-офф кубка Либертадорес.