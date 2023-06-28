«Коринтианс» – «Ливерпуль» Монтевидео : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Коринтианс» – «Ливерпуль» Монтевидео, который состоится 29 июня 2023 года

«Коринтианс»

Бразильская команда не смогла пробиться в плей-офф кубка Либертадорес, и даже победа в заключительном туре не поможет ей это сделать. «Коринтианс» занимает третье место с четырьмя баллами и опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным характеристикам. Для того чтобы остаться на своей позиции и попасть по итогам группы в Южноамериканский кубок, хозяевам достаточно не проиграть эту встречу.

24 июня «Коринтианс» проиграл на выезде «Атлетико» Паранаэнсе (0:1), а 22 числа переиграл на выезде «Сантос» (2:0).

«Ливерпуль» Монтевидео

У коллектива сложная ситуация и всего четыре набранных балла после пяти туров группового этапа кубка Либертадорес. «Ливерпуль» Монтевидео рискует занять последнее место и закончить с международными турнирами в этом сезоне. Коллективу необходимо только побеждать, чтобы подняться и финишировать на третьем месте и продолжить выступления в Южноамериканском кубке.

23 июня «Ливерпуль» Монтевидео разобрался на своем поле с «Насьоналем» (3:0), а ранее 17 числа переиграл на выезде «Серро-Ларго» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коринтианс» – 1.68

Ничья – 3.65

Победит «Ливерпуль» Монтевидео – 5

Статистика

«Коринтианс» выиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

В первом круге между клубами встреча завершилась уверенной победой клуба из Бразилии (3:0)

Прогноз

Поставить на победу «Коринтианса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева смогут на своем поле сломить сопротивление соперника и одержать важную победу.