«Фламенго» – «Аукас» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1687963737

вчера, 17:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Фламенго» – «Аукас», который состоится 29 июня 2023 года

«Фламенго»

«Фламенго» не без труда выступал в кубке Либертадорес и в рамках группового этапа перед заключительным туром занимает второе место. Коллектив набрал восемь очков и опережает ближайшего соперника на три пункта, то есть, хозяев вполне устроит ничейный результат в предстоящей встрече и позволит не обращать внимания на параллельный поединок. Матч обещает быть интересным и напряженным.

26 июня «Фламенго» обыграл на выезде «Сантос» (3:2), а 23 числа потерпел крупное поражение на выезде от «Брагантино» (0:4).

«Аукас»

Несмотря на то, что коллектив располагается на последнем месте в группе, он имеет шансы пробиться в Южноамериканский кубок в стадию плей-офф. Для этого гостям с четырьмя очками в активе необходимо обязательно побеждать и надеяться, что «Ньюбленсе» потеряет очки в параллельной встрече. Предстоящая встреча будет сложной для обоих клубов, поэтому болельщики не останутся равнодушными.

24 июня «Аукас» переиграл на своем поле «Оренсе» (2:0), а 11 числа на выезде уступил «Дельфину» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 1.13

Ничья – 7.9

Победит «Аукас» – 23

Статистика

«Фламенго» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Аукас» не может выиграть уже шесть поединков подряд на выезде

Пять последних матчей «Аукас» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Фламенго» забивает на своем стадионе в 13 матчах подряд

Прогноз

Поставить на победу «Фламенго» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что хозяева одержат крупную победу и уверенно оформят выход в плей-офф кубка Либертадорес.