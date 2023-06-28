«Волеренга» – «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Викинг», который состоится 1 июля 2023 года

«Волеренга»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Норвегии занимает «Богема». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Волеренги». В матче 9-го тура с разницей в пару мячей дома «Гордость Осло» проиграла «Будё-Глимту». 7 июня в 1/16 Кубка Норвегии «Богема» на выезде одержала победу над командой «Сотра» (2:0). В прошлом туре Элитсерии с минимальным счётом «Волеренга» потерпела поражение от «Стрёмсгодсета».

Со счётом 5:0 «Гордость Осло» взяла верх над клубом «Стьордалс Блинк» в 1/8 Кубка Норвегии.

«Викинг»

«Викинги» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы Элитсерии. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками «тёмно-синих» за последнее время. 7 июня в рамках матча 1/16 Кубка Норвегии «Викинг» одержал победу над «Фредрикстадом» с разницей в один мяч. В позапрошлом туре чемпионата Норвегии «тёмно-синие» обыграли в гостях «Сарпсборг 08» (3:1).

24 июня со счётом 3:1 «викинги» выиграли у «Бранна».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 2.32

Ничья – 3.65

Победит «Викинг» – 2.80

Победит «Волеренга» с форой -1.5 – 3.95

Обе забьют — нет – 2.47

Обе забьют — да – 1.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Два поражения потерпела «Волеренга» в пяти последних матчах

«Викинг» уступил в одной встрече из пяти крайних футбольных поединков.

Прогноз

В двух крайних очных встречах «Богема» выиграла у «викингов». В предстоящей встрече «Гордость Осло» повторит свой успех. Компания Pinnacle предлагает на победу «Волеренги» коэффициент 2.32.