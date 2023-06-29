«Палмейрас» – «Боливар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Палмейрас» – «Боливар», который состоится 30 июня 2023 года

«Палмейрас»

«Палмейрас» смог набрать 12 очков в пяти первых турах группового этапа кубка Либертадорес, но все же уступает первое место «Боливару» по разнице забитых мячей. Команда играет личную встречу с конкурентом на своем стадионе и обязана побеждать, если хочет финишировать на первой позиции. Тем не менее, при любом результате коллектив заслуженно обеспечил себе место в плей-офф турнира.

25 июня «Палмейрас» на своем поле уступил «Ботафого» (0:1), а 22 числа с тем же счетом уступил «Баия» уже на выезде (0:1).

«Боливар»

«Боливар» также продемонстрировал уверенные результаты и разумеется, все смогут увидеть клуб в плей-офф. Тем не менее, команда хочет побороться за престиж и возможно лучшую жеребьевку и сохранить первую позицию, учитывая, что ее устроит и ничейный результат. Битва лидеров в этой группе обещает быть очень интересной и привлекает внимание множества болельщиков во всех странах.

26 июня «Боливар» на своем поле обыграл «Санта Круз» (3:0), а седьмого числа оказался сильнее «Серро Портеньо» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» – 1.16

Ничья – 8.5

Победит «Боливар» – 21

Статистика

«Боливар» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Палмейраса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Палмейрас» выиграл два из трех последних матчей у «Боливара»

Прогноз

Поставить на «Боливар» с форой (+2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что букмекеры недооценивают гостей в этой встрече и даже если они проиграют эту встречу, крупного счета зафиксировано не будет.