«Дефенса и Хустисия» – «Мильонариос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки «Дефенса и Хустисия» – «Мильонариос», который состоится 30 июня 2023 года

«Дефенса и Хустисия»

Команда уверенно проводит групповой этап и является лидером в своей группе с 12 баллами в активе. «Дефенса и Хустисия» уже вышла в плей-офф, но первое место еще стоит защитить в личной встрече с «Мильонарисом», который отстает на два балла. Таким образом, хозяевам остается не проиграть в заключительном туре и отправиться с первого места в стадию 1/8 финала Южноамериканского кубка.

24 июня «Архентинос Хуниорс» нанес поражение «Дефенса и Хустисия» (1:3), а 18 числа команда уступила лидеру Суперлиги Аргентины «Ривер Плейт» (0:1).

«Мильонариос»

Колумбийский клуб смог набрать за пять туров 10 очков, но еще не обеспечил себе плей-офф турнира, ведь опережает «Америку МГ» только на три пункта. Тем не менее, все в руках «Мильонариоса», и даже ничья оставит команду на втором месте, а победа и вовсе выведет их в 1/8 финала турнира, вместо 1/16. Однако одержать гостевую победу над лидером группы будет очень проблематично.

25 июня «Мильонариос» в серии пенальти переиграл «Атлетико Насьональ» (2:1), а 22 числа с тем же соперником завершил матч вничью (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дефенса и Хустисия» – 1.7

Ничья – 3.5

Победит «Мильонариос» – 5.8

Статистика

«Дефенса и Хустисия» выиграла лишь четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Мильонариоса» завершились ничейным результатом

«Дефенса и Хустисия» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Дефенса и Хустисия», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Аргентинская команда очень мощно выступает на своем поле и предполагаем, что в этот раз также добьется успеха в 1-2 мяча.