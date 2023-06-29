«ЛДУ Кито» – «Сесар Вальехо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки « ЛДУ Кито» – «Сесар Вальехо», который состоится 30 июня 2023 года

« ЛДУ Кито»

Болельщики могут быть довольны своей командой, которая представляет Эквадор, ведь она уже оформила выход в плей-офф кубка Южной Америки. « ЛДУ Кито» занимает второе место с девятью баллами и уступает «Ботафого» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы выйти на первое место по итогам группового раунда, коллективу достаточно сыграть лучше своего конкурента и тогда он выйдет сразу в 1/8 финала.

18 июня « ЛДУ Кито» сыграл вничью на выезде с «Мушук Руна» (2:2), а 10 числа поделил очки с «Кумбайя» (0:0).

«Сесар Вальехо»

Перуанская команда потеряла шансы на выход в плей-офф, ведь после пяти туров набрала всего четыре очка, что на пять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. Тем не менее, заключительный тур для команды может оказаться полезным, ведь тренерский штаб вполне может выпустить несколько резервных игроков и позволить получить им необходимый опыт и игровые минуты. Матч с « ЛДУ Кито» будет интересным и непредсказуемым.

24 июня «Сесар Вальехо» проиграл на выезде «Спорт Уанкайо» (0:2), а 11 числа с тем же счетом уступил «Куско» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ЛДУ Кито» – 1.15

Кито» – 1.15 Ничья – 7.8

Победит «Сесар Вальехо» – 18

Статистика

Семь из десяти последних матчей « ЛДУ Кито» завершились ничейным результатом

Кито» завершились ничейным результатом «Сесар Вальехо» не может победить уже 11 матчей на выезде подряд

Четыре из семи домашних матчей « ЛДУ Кито» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз