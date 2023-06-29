«Пеньяроль» – «Америка МГ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки «Пеньяроль» – «Америка МГ», который состоится 30 июня 2023 года

«Пеньяроль»

«Пеньяроль» полностью провалил групповой этап кубка Южной Америки и не смог набрать ни единого балла. Разумеется, последних тур ничего для команды не значит в турнирном плане, но соперник приедет крайне мотивированный, ведь еще не потеря все шансы выхода в плей-офф. Хозяева могут порадовать своих болельщиков первыми набранными баллами и помешать планам «Америки МГ»

25 июня «Пеньяроль» поделил очки с «Монтевидео Уондерерс» (0:0), а ранее проиграл уругвайскому «Ривер Плейт» (0:1)

«Америка МГ»

«Америка МГ» борется за выход в плей-офф кубка Южной Америки, но шансов на успех не так много. Коллектив идет на третьем месте с семью баллами и отстает на три пункта от «Мильонариоса». Только победа над аутсайдером и поражение конкурента может вывести бразильский клуб в 1/16 финала турнира. Матч имеет свою интригу и обещает быть напряженным и интересным.

26 июня «Америка МГ» на своем поле уступила «Интернасьоналю» (1:2), а 23 числа на выезде проиграла «Гремио» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пеньяроль» – 2.65

Ничья – 3.45

Победит «Америка МГ» – 2.6

Статистика

«Америка МГ» выиграла только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Пеньяроля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Пеньяроль» не может победить на протяжении шести матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Америка МГ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Хозяева не набрали ни одного очка и вряд ли они смогут противостоять мотивированному сопернику из Бразилии. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.