«Платенсе» – «Ланус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Платенсе» – «Ланус», который состоится 01 июля 2023 года

«Платенсе»

«Платенсе» держится в середине турнирной таблицы и находится не так далеко от зоны плей-офф. Команда занимает на данный момент 12 место с 29 баллами и отстает на три пункта от девятой позиции, которая дает место в плей-офф турнира. В домашнем матче с «Ланусом» хозяевам будет непросто, ведь противник показывает неплохую игру и находится выше их в турнирной таблице.

25 июня «Платенсе» обыграл на выезде «Арсенал» Саранди (2:0), а 11 числа на своем поле справился с «Тигре» (1:0).

«Ланус»

«Ланус» вышел уже на четвертое место в Суперлиге Аргентины, что является отличным результатом для клуба. Команда не проигрывает уже шесть поединков подряд и находится в хорошем расположении духа. Тем не менее, недооценивать своего соперника гости не имеют права, ведь в случае потери очков, они могут опуститься сразу на два места в таблице при определенных обстоятельствах.

25 мая «Ланус» обыграл на своем поле «Тальерес Кордоба» (2:1), а 17 числа команда поделила очки с «Унионом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Платенсе» – 3.2

Ничья – 2.9

Победит «Ланус» – 2.55

Статистика

«Платенсе» проиграл и выиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Лануса» на выезде завершились ничейным результатом

Два последних матча между клубами завершились вничью с исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. «Ланус» не очень убедительно выглядит в выездных матчах, поэтому предполагаем, что клубы поделят очки в этот футбольный вечер.