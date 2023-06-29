«Атлетико» Тукуман – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Атлетико» Тукуман – «Унион», который состоится 01 июля 2023 года

«Атлетико» Тукуман

Нынешний сезон в исполнении «Атлетико» Тукуман не внушает оптимизма болельщикам и рассчитывать на изменение ситуации к лучшему пока не приходится. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 24 месте с 21 баллом, но уступает нынешнему сопернику всего два пункта. В случае победы хозяева обгонят своего оппонента, что может служить лучшей мотивацией для победы.

26 июня «Атлетико» Тукуман крупно проиграл на выезде «Сармьенто» (1:4), а 14 числа довольно неожиданно переиграл «Годой-Крус» (2:1).

«Унион»

«Унион» также не может похвалиться результатами в этом сезоне, и на девять пунктов отстает от зоны вылета, что отыграть будет довольно сложно. Команда имеет в активе 23 очка, и чтобы бороться за плей-офф, ей необходимо более стабильно набирать очки, а поединок с соседями по турнирной таблице является хорошей возможностью для этого. Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставит зрителей равнодушными.

24 мая «Унион» крупно обыграл на своем поле «Индепендьенте» (3:0), а 17 числа поделил очки с «Ланусом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» Тукуман – 2.1

Ничья – 3.15

Победит «Унион» – 3.85

Статистика

«Атлетико» Тукуман выиграл лишь три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» Тукуман проиграл два из пяти последних матчей с «Унионом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Униона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Гости не являются фаворитами в этой встрече, но находятся в хорошей физической форме и с большой вероятностью имеют шансы на победу.