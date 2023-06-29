«Атлетико» Тукуман – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Атлетико» Тукуман – «Унион», который состоится 01 июля 2023 года
«Атлетико» Тукуман
Нынешний сезон в исполнении «Атлетико» Тукуман не внушает оптимизма болельщикам и рассчитывать на изменение ситуации к лучшему пока не приходится. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 24 месте с 21 баллом, но уступает нынешнему сопернику всего два пункта. В случае победы хозяева обгонят своего оппонента, что может служить лучшей мотивацией для победы.
26 июня «Атлетико» Тукуман крупно проиграл на выезде «Сармьенто» (1:4), а 14 числа довольно неожиданно переиграл «Годой-Крус» (2:1).
«Унион»
«Унион» также не может похвалиться результатами в этом сезоне, и на девять пунктов отстает от зоны вылета, что отыграть будет довольно сложно. Команда имеет в активе 23 очка, и чтобы бороться за плей-офф, ей необходимо более стабильно набирать очки, а поединок с соседями по турнирной таблице является хорошей возможностью для этого. Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставит зрителей равнодушными.
24 мая «Унион» крупно обыграл на своем поле «Индепендьенте» (3:0), а 17 числа поделил очки с «Ланусом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» Тукуман – 2.1
- Ничья – 3.15
- Победит «Унион» – 3.85
Статистика
- «Атлетико» Тукуман выиграл лишь три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Унион» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Атлетико» Тукуман проиграл два из пяти последних матчей с «Унионом»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Униона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Гости не являются фаворитами в этой встрече, но находятся в хорошей физической форме и с большой вероятностью имеют шансы на победу.