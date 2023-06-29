«Барракас Сентраль» – «Ривер Плейт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Барракас Сентраль» – «Ривер Плейт», который состоится 01 июля 2023 года
«Барракас Сентраль»
«Барракас Сентраль» идет в нижней части турнирной таблицы и очень редко выигрывает в последнее время. На данный момент коллектив располагается на 20 месте с 24 баллами и попасть в зону плей-офф по итогам сезона ему будет очень сложно. В домашней встрече с лидером Суперлиги Аргентины даже ничейный результат стал бы хорошим достижением для хозяев. Матч обещает быть интересным и напряженным.
23 июня «Барракас Сентраль» сыграл вничью с «Расингом» (1:1), а ранее поделил очки с «Росарио Сентраль» (0:0).
«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» имеет хорошую серию побед во всех турнирах и на днях пробился в плей-офф кубка Либертадорес. В чемпионате Аргентины у коллектива 50 набранных баллов и отрыв от ближайшего соперника на десять пунктов, что дает комфортное преимущество и возможность спокойно готовиться к каждому следующему поединку. Матч с «Барракас Сентраль» тем не менее важен для гостей, и они подойдут к нему в полной боевой готовности.
28 июня «Ривер Плейт» обыграл на своем поле «Стронгест» в кубке Либертадорес (2:0), а 23 числа в чемпионате оказался сильнее «Институто» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барракас Сентраль» – 6.8
- Ничья – 4.3
- Победит «Ривер Плейт» – 1.5
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Барракас Сентраль» завершились ничейными результатами
- «Ривер Плейт» выиграл пять последних поединков во всех турнирах
- «Барракас Сентраль» проиграл два последних матча «Ривер Плейту»
- Оба матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ривер Плейт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что у лидера Суперлиги Аргентины не должно возникнуть проблем с командой из нижней части турнирной таблицы. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча в этом противостоянии.