«Барракас Сентраль» – «Ривер Плейт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1688047777

вчера, 17:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Барракас Сентраль» – «Ривер Плейт», который состоится 01 июля 2023 года

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» идет в нижней части турнирной таблицы и очень редко выигрывает в последнее время. На данный момент коллектив располагается на 20 месте с 24 баллами и попасть в зону плей-офф по итогам сезона ему будет очень сложно. В домашней встрече с лидером Суперлиги Аргентины даже ничейный результат стал бы хорошим достижением для хозяев. Матч обещает быть интересным и напряженным.

23 июня «Барракас Сентраль» сыграл вничью с «Расингом» (1:1), а ранее поделил очки с «Росарио Сентраль» (0:0).

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» имеет хорошую серию побед во всех турнирах и на днях пробился в плей-офф кубка Либертадорес. В чемпионате Аргентины у коллектива 50 набранных баллов и отрыв от ближайшего соперника на десять пунктов, что дает комфортное преимущество и возможность спокойно готовиться к каждому следующему поединку. Матч с «Барракас Сентраль» тем не менее важен для гостей, и они подойдут к нему в полной боевой готовности.

28 июня «Ривер Плейт» обыграл на своем поле «Стронгест» в кубке Либертадорес (2:0), а 23 числа в чемпионате оказался сильнее «Институто» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барракас Сентраль» – 6.8

Ничья – 4.3

Победит «Ривер Плейт» – 1.5

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Барракас Сентраль» завершились ничейными результатами

«Ривер Плейт» выиграл пять последних поединков во всех турнирах

«Барракас Сентраль» проиграл два последних матча «Ривер Плейту»

Оба матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ривер Плейт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что у лидера Суперлиги Аргентины не должно возникнуть проблем с командой из нижней части турнирной таблицы. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча в этом противостоянии.