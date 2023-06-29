«Хаугесунд» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Хаугесунд» — «Одд», который состоится 2 июля 2023 года

«Хаугесунд»

Двенадцатое место чемпионата Норвегии занимают «арабы» на текущий момент. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хаугесундом». 7 июня в рамках матча 1/16 Кубка Норвегии «арабы» в один мяч проиграли на выезде «Браттвагу» (1:2). В позапрошлом туре Элитсерии «FKH» дома взял верх над «Саннефьордом» (3:2).

25 июня со счётом 0:1 в гостях «Хаугесунд» уступил «Мольде».

«Одд»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии находятся на восьмой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков команды из Шиена. С разницей в пару мячей «Одд» на выезде проиграл «Сарпсборгу 08» в 1/16 Кубка Норвегии. В позапрошлом туре с минимальным счётом «чёрно-белые» дома выиграли у «Мольде». Победный гол за «Одд» забил во втором тайме нападающий Оле Мидтскоген.

На прошлых выходных с минимальным счётом «чёрно-белые» в гостях обыграли команду «Хам-Кам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаугесунд» – 2.43

Ничья – 3.30

Победит «Одд» – 2.90

Победит «Хаугесунд» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

Четыре победы одержали «арабы» в десяти последних матчах

«Чёрно-белые» из десяти крайних встреч в пяти выиграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.05. Статистика личных матчей подсказывает нам именно такой исход в предстоящей игре. На двоих команды забьют не меньше трёх голов за игру.