«Сан-Паулу» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» – «Флуминенсе», который состоится 1 июля 2023 года

«Сан-Паулу»

«Трёхцветные» в турнирной таблице Серии A находятся на данный момент на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. На своём поле в один мяч «Сан-Паулу» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» в рамках матча 11-го тура чемпионата Бразилии. В прошлом туре с минимальным счётом «трёхцветные» проиграли «Крузейро» на их поле. На четвёртой минуте защитник «Сан-Паулу» «отличился» автоголом.

28 июня со счётом 2:0 «Сан-Паулу» в матче 6-го тура Кубка Либертадорес выиграл у «Тигре».

«Флуминенсе»

«Команда воинов» на сегодняшний день входит в пятёрку самых сильных команд чемпионата Бразилии. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Флуминенсе» за последнее время. Четыре матча подряд «Большой Флу» не уступает своим соперникам. 22 июня ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Атлетико Минейро» (1:1). В прошлом туре Серии A в один мяч «Флуминенсе» выиграло дома у команды «Баия».

Ничью раскатала «Команда воинов» с перуанским футбольным клубом «Спортинг Кристалл» в рамках матча 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Паулу» – 2.21

Ничья – 3.40

Победит «Флуминенсе» – 3.30

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

В трёх матчах из пяти последних «трёхцветные» обыграли своих соперников

За тот же период «Большой Флу» одержал одну победу

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Более двух лет «Сан-Паулу» не выигрывает у «Команды воинов». Предстоящая встреча не станет исключением. На своём поле не без труда, но гости возьмут верх над «трёхцветными». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.30 на победу «Флуминенсе».