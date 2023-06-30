«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас», который состоится 2 июля 2023 года
«Атлетико Паранаэнсе»
Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Бразилии занимают на текущий момент «красно-чёрные». Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Урагана». С разницей в один мяч «Атлетико» уступило на выезде «Сан-Паулу» в матче 11-го тура Серии A. С минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Коринтиансом» в рамках игры прошлого тура чемпионата Бразилии.
28 июня со счётом 3:0 «Ураган» обыграл перуанскую команду «Альянса Лима» в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.
«Палмейрас»
«Зелёно-белые» на сегодняшний день занимают четвёртое место в Серии A. Рассмотрим несколько матчей «Палмейраса» за последнее время, чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Ураганом». 11 июня на выезде «поросята» одержали победу над «Сан-Паулу» в матче 10-го тура чемпионата. С одинаковым счётом 0:1 «Палмейрас» уступил командам «Баия» и «Ботафого» в рамках игр бразильской Серии A.
С разгромным счётом 30 июня на своём поле «Футбольная академия» взяла верх над «Боливаром» из Боливии в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 3.10
- Ничья – 3.25
- Победит «Палмейрас» – 2.33
- Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 4.30
- Обе забьют — нет – 1.92
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72
Статистика
- Из пяти крайних личных матчей в трёх исход был следующий: обе забьют – нет
- Одно поражение потерпел «Ураган» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «поросята» уступили в двух футбольных поединках.
Прогноз
Обе команды неплохо выложились в прошлом туре. Вряд ли можно ожидать больше двух голов на двоих в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на тотал меньше 2.5 голов за игру.