«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас», который состоится 2 июля 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе»

Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Бразилии занимают на текущий момент «красно-чёрные». Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Урагана». С разницей в один мяч «Атлетико» уступило на выезде «Сан-Паулу» в матче 11-го тура Серии A. С минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Коринтиансом» в рамках игры прошлого тура чемпионата Бразилии.

28 июня со счётом 3:0 «Ураган» обыграл перуанскую команду «Альянса Лима» в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

«Палмейрас»

«Зелёно-белые» на сегодняшний день занимают четвёртое место в Серии A. Рассмотрим несколько матчей «Палмейраса» за последнее время, чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Ураганом». 11 июня на выезде «поросята» одержали победу над «Сан-Паулу» в матче 10-го тура чемпионата. С одинаковым счётом 0:1 «Палмейрас» уступил командам «Баия» и «Ботафого» в рамках игр бразильской Серии A.

С разгромным счётом 30 июня на своём поле «Футбольная академия» взяла верх над «Боливаром» из Боливии в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 3.10

Ничья – 3.25

Победит «Палмейрас» – 2.33

Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Из пяти крайних личных матчей в трёх исход был следующий: обе забьют – нет

Одно поражение потерпел «Ураган» в пяти последних матчах

За аналогичный период «поросята» уступили в двух футбольных поединках.

Прогноз

Обе команды неплохо выложились в прошлом туре. Вряд ли можно ожидать больше двух голов на двоих в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на тотал меньше 2.5 голов за игру.