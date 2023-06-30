«Ботафого» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Ботафого» – «Васко да Гама», который состоится 2 июля 2023 года

«Ботафого»

«Одинокая звезда» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает первое место. Для того чтобы спрогнозировать исход будущей встречи с «Васко да Гама», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ботафого». Пять матчей к ряду «Победоносные» не уступают своим соперникам. С минимальным счётом «Великий Огонь» выиграл у «Куябы» и «Палмейраса».

Ничейным исходом завершилась игра с командой «Магальянес» в рамках матча 6-го тура Южноамериканского кубка (1:1).

«Васко да Гама»

«Экспресс победы» находится на данный момент на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В матче 10-го тура чемпионата Бразилии «чёрно-белые» с разницей в один мяч проиграли на выезде «Интернасьоналю». С минимальным счётом в гостях «Гояс» обыграл «Экспресс победы» в мачте позапрошлого тура Серии A.

27 июня со счётом 1:0 «Васко да Гама» выиграла у «Куябы» на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботафого» – 1.74

Ничья – 3.70

Победит «Васко да Гама» – 4.60

Победит «Ботафого» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Четыре крайние очные встречи завершились в основное время исходом: обе забьют – нет

В трёх матчах из пяти последних «Ботафого» выиграло у своих соперников

За тот же период «Васко да Гама» одержала одну победу.

Прогноз

«Одинокая звезда» возглавляет турнирную таблицу чемпионата и демонстрирует отличную игру. У гостей в предстоящем матче нет никаких шансов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.74 на победу «Ботафого».