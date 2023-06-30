«Ботафого» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Ботафого» – «Васко да Гама», который состоится 2 июля 2023 года
«Ботафого»
«Одинокая звезда» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает первое место. Для того чтобы спрогнозировать исход будущей встречи с «Васко да Гама», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ботафого». Пять матчей к ряду «Победоносные» не уступают своим соперникам. С минимальным счётом «Великий Огонь» выиграл у «Куябы» и «Палмейраса».
Ничейным исходом завершилась игра с командой «Магальянес» в рамках матча 6-го тура Южноамериканского кубка (1:1).
«Васко да Гама»
«Экспресс победы» находится на данный момент на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В матче 10-го тура чемпионата Бразилии «чёрно-белые» с разницей в один мяч проиграли на выезде «Интернасьоналю». С минимальным счётом в гостях «Гояс» обыграл «Экспресс победы» в мачте позапрошлого тура Серии A.
27 июня со счётом 1:0 «Васко да Гама» выиграла у «Куябы» на своём поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ботафого» – 1.74
- Ничья – 3.70
- Победит «Васко да Гама» – 4.60
- Победит «Ботафого» с форой -1.5 – 3.00
- Обе забьют — нет – 1.74
- Обе забьют — да – 2.06
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69
Статистика
- Четыре крайние очные встречи завершились в основное время исходом: обе забьют – нет
- В трёх матчах из пяти последних «Ботафого» выиграло у своих соперников
- За тот же период «Васко да Гама» одержала одну победу.
Прогноз
«Одинокая звезда» возглавляет турнирную таблицу чемпионата и демонстрирует отличную игру. У гостей в предстоящем матче нет никаких шансов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.74 на победу «Ботафого».