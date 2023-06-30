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«Интер Майами» – «Остин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:59
«Интер Майами» – «Остин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» – «Остин», который состоится 2 июля 2023 года

«Интер Майами»

«Цапли» в турнирной таблице Восточной конференции MLS находятся на данный момент на последней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Интера», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Остином». В рамках четвертьфинального матча Кубка США Оупен команда из Майами обыграла в гостях «Бирмингем». С разницей в пару мячей «цапли» потерпели поражение от «Нью-Инглэнд Революшн».

На прошлых выходных «Интер Майами» уступил команде «Филадельфия Юнион» со счётом 1:4.

«Остин»

«Чёрно-зелёные» на сегодняшний день в турнирной таблице Западной конференции занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Остина» за последнее время. 11 июня с большим счётом техасская команда в гостях проиграла «Спортингу Канзас-Сити» (1:4). В сухую, поразив трижды ворота соперника, «чёрно-зелёные» обыграли дома «Даллас». Нападающий Итан Финлей отличился забитым голом и голевой передачей.

Со счётом 3:0 «Остин» взял верх над командой «Хьюстон Динамо».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер Майами» – 2.47
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Остин» – 2.80
  • Победит «Интер Майами» с форой -1.5 – 4.55
  • Обе забьют — нет – 2.23
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились две очные встречи команд
  • В четырёх матчах из пяти крайних «цапли» проиграли
  • «Чёрно-зелёные» из пяти последних поединков уступили в двух.

Прогноз

Не меньше трёх голов на двоих в предстоящей игре будет забито командами. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.80 на тотал больше 2.5 голов за матч.

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