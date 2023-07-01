«Даллас» – «Лос-Анджелес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Даллас» – «Лос-Анджелес», который состоится 2 июля 2023 года

«Даллас»

«Быки» в турнирной таблице Западной конференции находятся на седьмой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Далласа». В сухую, поразив дважды ворота соперника, «огненные» взяли верх над командой «Сент-Луис Сити». Два мяча были забиты под самый конец матча. С минимальным счётом на выезде «обручи» уступили «дровосекам» из Портленда.

22 июня со счётом 0:3 «быки» потерпели поражение от «Остина».

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» на сегодняшний день занимает второе место в Западной конференции. Рассмотрим недавние матчи «чёрно-золотых» за последнее время. 18 июня на выезде в один мяч «Лос-Анджелес» одержал победу над командой «Спортинг Канзас-Сити» (2:1). С минимальным счётом «чёрно-золотые» обыграли дома «Сиэтл Саундерс». Победный гол забил на первой минуте двадцатиоднолетний полузащитник Матеуш Богуш.

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Лос-Анджелес» дома потерпел поражение от «Ванкувера».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Даллас» – 2.90

Ничья – 3.55

Победит «Лос-Анжелес» – 2.43

Победит «Лос-Анджелес» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

Четыре крайние очные встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей «Даллас» проиграл в четырёх

За аналогичный период «чёрно-золотые» уступили в трёх встречах.

Прогноз

На двоих не меньше трёх голов команды забьют в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.85 на следующий исход: тотал больше 2.5 голов за матч.