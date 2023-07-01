«Сент-Луис Сити» – «Колорадо Рэпидз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Сент-Луис Сити» – «Колорадо Рэпидз», который состоится 2 июля 2023 года

«Сент-Луис Сити»

«Красно-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице Западной конференции занимают первое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. С разницей в пару мячей на выезде «горожане» проиграли «Нэшвиллу». С таким же счётом на своём поле в два мяча «Сент-Луис Сити» потерпел поражение от команды «Реал Солт-Лейк». Первый тайм завершился ничейным исходом. Во второй половине встречи гости взяли верх над оппонентом.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «красно-чёрные» одержали победу над «Сан-Хосе».

«Колорадо Рэпидз»

«Небесно-голубые» в Западной конференции находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. «Нулёвку» на своём поле раскатал «Рэпидз» с «Сан-Хосе Эртквейкс». В сухую, пропустив пару мячей, «Колорадо» проиграло в гостях «Орландо Сити». С конца первого тайма «небесно-голубые» играли в меньшинстве, а с семьдесят пятой минуты встречи игроков колорадской команды осталось девять на поле.

Без голов прошла домашняя игра с «Лос-Анджелес Галакси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Луис Сити» – 1.90

Ничья – 3.85

Победит «Колорадо Рэпидз» – 3.95

Победит «Сент-Луис Сити» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

В четырёх матчах из десяти «Сент-Луис Сити» выиграл своих соперников

За аналогичный период «Колорадо» одержал одну победу

В трёх матчах подряд «Рэпидз» не забивает.

Прогноз

Принимая во внимание слабую результативность «Колорадо», отдадим предпочтение в предстоящей встрече «красно-чёрным». Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Сент-Луис Сити» коэффициент 1.90.