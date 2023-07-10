«Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордоба», который состоится 12 июля 2023 года

«Росарио Сентраль»

Команда борется за место в зоне плей-офф и очень старается цепляться за каждый балл в матче против любого соперника. На данный момент коллектив занимает восьмое место с 36 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт, поэтому любые осечки могут опустить его на несколько позиций вниз. В предстоящей игре с «Сентраль Кордоба» хозяева считаются фаворитами и постараются доказать свое превосходство на поле.

6 июля «Росарио Сентраль» сыграл вничью с «Эстудиантесом» (0:0), а первого числа на выезде уступил «Сан-Лоренсо» (0:1).

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» имеет более сложную ситуацию, чем у соперника, но шансы попасть в зону плей-офф остаются неплохие. Перед стартом очередного тура клуб располагается на 16 месте с 29 баллами и отстает от «Росарио Сентраль» на семь пунктов. Только победа поможет гостям сократить отрыв и сделать шаг вперед в борьбе за место в первой девятке турнирной таблицы Суперлиги Аргентины.

8 июля «Сентраль Кордоба» на своем поле оказался сильнее «Ньюэллс Олд Бойс» (2:0), а второго числа поделил очки на выезде с «Эстудиантесом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росарио Сентраль» – 2.03

Ничья – 3.15

Победит «Сентраль Кордоба» – 4.1

Статистика

«Росарио Сентраль» не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате

«Сентраль Кордоба» завершил пять матчей из десяти последних ничейным результатом

«Росарио Сентраль» выиграл два из пяти поединков с «Сентраль Кордоба»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Росарио Сентраль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Предполагаем, что хозяева столкнутся с определенными трудностями в поединке, но все же наберут три балла.