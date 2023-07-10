«Атлетико» Тукуман – «Химнасия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1688985965

вчера, 13:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Атлетико» Тукуман – «Химнасия», который состоится 12 июля 2023 года

«Атлетико» Тукуман

Коллектив не радует своих болельщиков хорошими результатами и вынужден находиться в нижней части турнирной таблицы. «Атлетико» Тукуман занимает 20 место с 27 баллами и на один пункт отстает от ближайшего соперника, коим является «Химнасия». В случае победы, хозяева обойдут нынешнего оппонента, а это определенно немного бы повысило настроение руководству и болельщикам.

7 июля «Атлетико» Тукуман переиграл на выезде «Уракан» (1:0), а первого числа уже на своем стадионе вырвал победу у «Унион» (1:0).

«Химнасия»

«Химнасия» находится по соседству с «Атлетико» Тукуман в турнирной таблице и опережает его всего на один балл. Чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф, коллективу необходимо выигрывать в подобных поединках, чтобы сокращать расстояние от девятого места, которое сейчас составляет шесть пунктов. Тем не менее, гостей ожидает очень сложный поединок, где кстати придутся любые набранные пункты.

8 июля «Химнасия» не смогла на своем поле переиграть «Индепендьенте» (1:1), а четвертого числа на выезде поделила очки с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» Тукуман – 2.05

Ничья – 3.15

Победит «Химнасия» – 4.1

Статистика

Пять из восьми последних матчей «Химнасии» завершились ничейным результатом

«Химнасия» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд

«Атлетико» Тукуман выиграл три последних домашних поединка

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В личных встречах между клубами очень часто хотя бы одна команда не забивает. Предполагаем, что и в этот раз одна из команд уйдет с поля без забитого мяча.