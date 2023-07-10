«Атлетико» Тукуман – «Химнасия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Атлетико» Тукуман – «Химнасия», который состоится 12 июля 2023 года
«Атлетико» Тукуман
Коллектив не радует своих болельщиков хорошими результатами и вынужден находиться в нижней части турнирной таблицы. «Атлетико» Тукуман занимает 20 место с 27 баллами и на один пункт отстает от ближайшего соперника, коим является «Химнасия». В случае победы, хозяева обойдут нынешнего оппонента, а это определенно немного бы повысило настроение руководству и болельщикам.
7 июля «Атлетико» Тукуман переиграл на выезде «Уракан» (1:0), а первого числа уже на своем стадионе вырвал победу у «Унион» (1:0).
«Химнасия»
«Химнасия» находится по соседству с «Атлетико» Тукуман в турнирной таблице и опережает его всего на один балл. Чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф, коллективу необходимо выигрывать в подобных поединках, чтобы сокращать расстояние от девятого места, которое сейчас составляет шесть пунктов. Тем не менее, гостей ожидает очень сложный поединок, где кстати придутся любые набранные пункты.
8 июля «Химнасия» не смогла на своем поле переиграть «Индепендьенте» (1:1), а четвертого числа на выезде поделила очки с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» Тукуман – 2.05
- Ничья – 3.15
- Победит «Химнасия» – 4.1
Статистика
- Пять из восьми последних матчей «Химнасии» завершились ничейным результатом
- «Химнасия» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд
- «Атлетико» Тукуман выиграл три последних домашних поединка
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В личных встречах между клубами очень часто хотя бы одна команда не забивает. Предполагаем, что и в этот раз одна из команд уйдет с поля без забитого мяча.