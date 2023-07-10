«Коло Коло» – «Америка МГ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Южноамериканского кубка «Коло Коло» – «Америка МГ», который состоится 12 июля 2023 года

«Коло Коло»

Чилийский клуб занял третье место в кубке Либертадорес и таким образом квалифицировался в 1/16 турнира, который рангом ниже. Коллектив проводит первый матч на своем поле и для него очень важно добиться приемлемого результата, чтобы противостоять бразильцам на их стадионе. Встрече не имеет яркой вывески, но по содержанию обещает быть интересной и напряженной, не лишая болельщиков интриги на ответный поединок.

5 июля «Коло Коло» разгромил на своем поле «Унион Ла Колера» (6:1), а 30 июня разошелся миром с «Перейра» (0:0).

«Америка МГ»

В групповом турнире кубка Южной Америки «Америка МГ» с большим трудом заняла 10 очков, заняв второе место и опередив своего конкурента лишь по лучшим дополнительным показателям. Теперь бразильскому коллективу будет противостоять команда из Чили, которой букмекеры отдают предпочтение в первой встрече. Клубу очень важно, как минимум не проиграть в первой встрече и перевести противостояние во вторую встречу.

9 июля «Америка МГ» проиграла на выезде «Коритибе» (1:3), а шестого числа на своем поле минимально одолела «Коринтианс» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коло Коло» – 1.85

Ничья – 3.55

Победит «Америка МГ» – 4.6

Статистика

«Коло Коло» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Америка МГ» одержала лишь одну выездную победу в десяти последних встречах

Четыре из пяти последних матчей «Америка МГ» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Коло-Коло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева за счет поддержки родных трибун смогут добиться минимального перевеса в первом матче и одержать победу.