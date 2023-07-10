Бонгонда против Зиньковского и проблемы Дуарте. В «Спартаке» будут драки за место в основе

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вчера, 22:07

Медина не последний новичок «красно-белых».

Еще до официального объявления о трансферах слили фотографии Бонгонды и Медины на поле «Открытие Арены». Агент Хесуса подтвердил переход из ЦСКА в «Спартак». Можно было смело добавлять в список игроков «красно-белых» двух вингеров. А это значит, что конкуренция растет. На разных позициях можно выбирать между приличными футболистами, хотя остались слабые места. Но поиски центрального защитника продолжаются, да и Денисов может дождаться конкурента. Но начнем с атаки, где на место правого инсайда претендуют минимум четыре футболиста.

Бонгонда – Медина – Зиньковский – Игнатов

И это еще Мозес не определился со своим будущим. Дубль в ворота «Торпедо» намекает на желание Виктора напомнить о себе если не Абаскалю, то будущему клубу. Соболев вряд ли будет в новом сезоне смещаться на позицию правого инсайда, но четыре разных кандидата у Абаскаля имеются. Бонгонда – маленький и юркий, хорошо уходит в центр для ударов. Медина играл справа в ЦСКА , но появится в этом разговоре также как левый латераль. Зиньковскому будет сложно, его явно определили слабым звеном, не говоря про Игнатова, который стал разочарованием для многих фанатов «Спартака» в прошлом сезоне. Конечно, Абаскаль может перейти на схему «4-2-3-1», тогда найдет место для «десятки». Но если рассматривает испанскую структуру «4-3-3», то у новичков шансы помогать Соболеву и Промесу намного выше, чем у Михаила. Основным правым вингером может стать Бонгонда.

Мартинс – Пруцев – Литвинов – Умяров

Кто будет главным напарником Зобнина? В идеале это должен быть новичок в опорную зону. Но если Эшуорту и новым директорам «Спартака» не хватит связей, чтобы заманить сильного футболиста, который существенно изменит работу в центре поля, как Барриос поменял игру «Зенита», то будут выбирать между Мартинсом, который предпочитает играть выше, и тремя молодыми российскими игроками. Литвинову пора выходить в основе в опорной зоне? Возможно, но Руслан бывал полезным в атаке. А Зобнин в силу возраста и предыдущих травм не может делать всю черновую работу. Очевидно, что в центре не хватает чистого разрушителя. У «Спартака» нет идеального опорного хавбека, хотя количественно широкий выбор игроков для дуэта или трио с Зобниным. Впрочем, ему тоже место в основе никто не гарантировал. Умяров, Пруцев и Мартинс не сдаются.

Новичок – Чернов – Маслов – Дуарте

Несильно верим в Кейта или Мелешина в роли форварда острия вместо Соболева, поэтому нет смысла сравнивать центральных нападающих. А вот позиции Дуарте, Маслова и Чернова в обороне пошатнутся, если «Спартак» за много миллионов евро подпишет колумбийца Давинсона Санчеса. Это нестабильный футболист, невзирая на богатый опыт в АПЛ . Но для «Спартака» Абаскаля его навыки работы с мячом могут оказаться достаточными для игры в паре с Джикией в центре обороны. Результаты «красно-белых» в Кубке и РПЛ прямо зависят от состояния защиты. Если будут очень мало пропускать, то появится шанс на достойную борьбу за высокие места. И достаточно традиционной паники без мяча и при переходе от атаки к обороне – вся схема «сложится», как карточный домик.

Медина – Хлусевич – Классен – новичок

Тавареш получил травму. Рыбус покинул «Спартак». Возможно, к ним присоединился бы Классен, Леона легко могли отдать в аренду. Но Хлусевич теперь может бегать на правом фланге вместо Денисова, как и Мозес, к слову. Тогда слева надо ставить новичка Медину. При переходе Абаскаля на схему с тремя центральными, как раньше играли его предшественники, Хесус подходит для закрытия целого фланга. Особенно если страховать его будет Джикия с хорошим первым пасом и опытом работы в высокой линии. Но если схема «4-3-3», то в этом списке только Хлусевич подходит на роль основного левого латераля с нагрузкой в обороне. «Спартак» вроде бы отказался от молдаванина Рябчука, но этнический украинец сам не спешит в Москву, игрок «Олимпиакоса» может выбрать другой вариант развития карьеры.

Селихов – Максименко – Свинов

Илья вернулся из аренды в «Факеле». Но его профиля нет на официальном сайте «Спартака» в разделе голкиперов первого состава. Возможно, клуб собирается отправить молодого футболиста в очередное путешествие, но не в Воронеж, где теперь ветеран Беленов. Или Илья удивит, попробует навязать борьбу за место в основе двум Александрам. Пока позиции Селихова кажутся прочными. Именно его поставили в основу на контрольный матч против «Торпедо». Открытие сезона не за горами, но Абаскаль явно играет на нервах у самого опытного голкипера. В спарринге выделил примерно по тридцать минут каждому из тройки голкиперов. Если юные полузащитники вроде Зорина вряд ли вытеснят опытных коллег в официальных матчах, то у Селихова вероятность приключений выше. Максименко и Свинову не стоит сдаваться.

У «Спартака» вырисовывается оптимальный основной состав, но если бы не травма Тавареша. Денисов мог уступить португальцу место справа, а слева играл бы Хлусевич. Оставалось найти опорника, чтобы Литвинов и Зобнин работали чуть выше. Будущее Промеса в тумане, поэтому набрали вингеров на всякий случай. Пока сложно рассуждать о состоянии футболистов, ведь товарищеские матчи всегда для тренеров. Лишь в случае каких-то конкурсов и увеселительной программы переходят в разряд «для зрителей».

Но никогда контрольные матчи не для экспертов. По спаррингам нельзя судить, проверено многократно. Но уже через несколько недель «Спартаку» пора взрослее относиться к каждому сопернику на пути. И вносить коррективы в игру. Пусть вингер Бонгонда и инсайд Медина не элитные игроки, а просто добротные, Абаскаль создает собственную экосистему. Видно, что хочет глубокую скамейку, чтобы травмы и дисквалификации не обрезали шансы на прорыв, о котором испанец мечтает, раз остается в Москве.