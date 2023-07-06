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Энрике приходит на руины. В ПСЖ у него не будет ни Месси, ни Рамоса, ни Мбаппе

вчера, 12:10
Луис Энрике

Отстраивать команду придётся заново.

Вопрос с главным тренером «Пари Сен-Жермен» наконец закрыт. Ещё в июне было ясно, что Кристоф Гальтье после такого слабого сезона не задержится во французском гранде, но с его отставкой медлили. Вчера парижане объявили сразу и о расставании с прежним наставником, и о назначении нового Очередным звеном в цепи тренерских перестановок становится Луис Энрике, ещё в декабре 2022-го возглавлявший сборную Испании.

Несбыточная мечта

Что там с желанием боссов ПСЖ свести в клубе сразу двух звёзд французского футбола – тренера Зинедина Зидана и форварда Килиана Мбаппе? Первый был близок к назначению прошлым летом – и в этот же период боссы клуба вырвали из лап «сливочных» уже согласившегося на трансфер страйкера.

Тогда Зизу колебался по вполне понятным причинам. Во-первых, мечтал возглавить сборную Франции. Во-вторых, не хотел запятнать репутацию. Менеджер крайне избирательно подходит к выбору команд – поэтому за всю тренерскую карьеру работал лишь в «Реале». ПСЖ – тот клуб, который бы гарантированно подпортил тренеру статистику.

И сейчас Зинедин ещё дальше от французского гранда. Коллектив провёл очередной провальный сезон, потерял группу звёзд в лице Лионеля Месси и Серхио Рамоса, Килиан разочарован в проекте и на этот раз готов уйти в «Реал». При таком положении дел у Зидана попросту не остаётся причин вести переговоры с ПСЖ.

А самим парижанам остаётся лишь метаться в выборе тренера – в поиске альтернативы легендарному французу руководство клуба назначает уже четвертого специалиста за последние 5 лет. Два последних (Гальтье и Почеттино) не продержались больше сезона. Вопрос – сколько протянет Энрике?

Тренер с авторитетом

Для «Пари Сен-Жермен» при шейхах этот фактор всегда был крайне важен. Клуб регулярно собирал группу звезд – и их надо было держать в узде. В противном случае раздевалка делилась на лагеря, ни о каком командном духе не было и речи. Только вот для того, чтобы объединить этих звёзд вокруг себя, нужен действительно авторитетный и харизматичный лидер. Зидан – как раз такой типаж менеджера (поэтому он был успешен в «Реале»).

Но кто прежде возглавлял французский гранд? Унаи Эмери создал себе хорошую репутацию, трижды подряд забирая ЛЕ с «Севильей» — при этом, обладая непростым характером, регулярно ссорился со своими подопечными. Тухель обзавелся победой в ЛЧ уже после ухода из ПСЖ – а на момент работы в парижском клубе не мог похвастаться достижениями. Почеттино не привык работать с таким объёмом звезд в составе, поэтому не смог заработать авторитет. Гальтье – дядька-наставник с характером, которому на старте сезона-22/23 удалось утихомирить лидеров. Но всё быстро сошло на «нет».

У Луиса проблем с этим не будет. Испанец обладает внушительным послужным списком. С «Барселоной» — 2 чемпионства, 3 Кубка Испании, победа в ЛЧ, опыт работы с Хави, Месси, Иньестой – и не только. Последние 3 года – в сборной Испании с Рамосом, Де Хеа, Гави, Педри, Родри и др. У 53-летнего менеджера настолько обширный опыт в топ-командах, что с раздевалкой парижан у него возникнуть проблем не должно.

Раньше надо было

Зато проблема в другом – такой специалист для ПСЖ пришёлся бы очень кстати парой сезонов ранее. Тогда в этом действительно была необходимость – а сейчас перед кем надо завоевывать авторитет?

Лионель Месси ушёл в «Интер-Майами», Серхио Рамос покинул команду, Килиан, как и говорилось выше мыслями уже в «Реале». В случае с Мбаппе всё, что остаётся гранду, – это попытаться выжать максимум от сделки со «сливочными» и не позволить форварду уйти следующим летом бесплатно – вот что отмечает президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи:

Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно. Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Ему нужно быстро принять решение. Неделя, десять дней, максимум две недели! И если он не хочет продлевать контракт, дверь открыта! Мы никогда не видели, чтобы лучший игрок мира уходил из клуба без компенсации, тем более из клуба своей страны.

В Верратти заинтересован «Аль-Хилаль». В атакующей группе из топов остаётся Неймар – но бразилец проводит больше времени в лазарете, чем на поле. Среди игроков защиты – Маркиньос. В таких условиях держать в узде уже некого.

Сезон будет тяжёлым

Прежде всего потому, что руководству парижан придётся столкнуться с последствиями своего курса на закупку топ-игроков. Летом ПСЖ всё же сделал ряд значимых приобретений. Так, состав французского коллектива пополнят Асенсио, Эрнандес, Угарте, Канг-Ин Ли, Шкриньяр и Ндур. Но по-настоящему звёздных игроков не будет. И если это означает, что боссы клуба решили отказаться от прежнего подхода, то у ПСЖ будет тяжёлый переходный сезон – хотя это и необходимо.

Луису Энрике предстоит образовать новую игровую структуру в «Пари Сен-Жермен». Уже без забивного форварда уровня Мбаппе. Без связки Месси-Килиан-Неймар в атаке. Зато зарплатная ведомость будет разгружена – и испанскому менеджеру откроется возможность для действительно необходимого парижанам шага — перестройки.

Вполне возможно, что за это придётся заплатить отсутствием трофеев в грядущем сезоне – но если на кону качественный рывок, это точно стоит того.

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Все комментарии
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 16:54
Да Энрике просто счястливчик по сравнению с Почеттино и Галтье осталось ток черепашку из команды хернуть и работай себе спокойно не будет ни кто вякать под руку
112910415
112910415
сегодня в 11:35
ЛЧ ему тоже не выиграть
Джексон 8
Джексон 8 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 08:14
Ага. Три года подряд везло. Вам из ЛЕ всё, наверное, так и видится.
3ton
3ton ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:11
Он после возвращения обратно на тренерский мостик Реала с ходу доказал - что тренер он никакой. Мысли нет , да и ничего нового не привнес в футбол .
Был хороший футболист , но плохой тренер.
Если бы ВАР ввели в первый год его тренерства , его выгнали бы на второй год - давай до свидания
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 21:10
Отличная играющая команда с отличным составом. Что такого без Месси случится? Думаете, групповой не пройдут и в зону ЛЧ через год не попадут? Энрике - топовый тренер. Все у него получится
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:26
Да! Под Мюнхеном - как мой дед!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:11
Кого именно им стоит подписать?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:35
А Мбаппе что уже разве перешел куда-то?
wrre2p63cr5c
wrre2p63cr5c
вчера в 15:21
Легко и просто наберёт новых игроков!!! За ценой не постоят
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 15:19
Энрике лучше бы в Испании тренироаал
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:34
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:21
Зидан очень боится запятнать репутацию, но рано или поздно это всё же произойдёт. В Реале просто звёзды сошлись при поддержке судей, что он вписал своё имя в историю. На самом деле, именно по-тренерски Зидан слабоват.

Энрике же наоборот повезло собрать новую команду именно под себя, практически не ограничиваясь в финансах. Совладать с Месси, Неймаром и Мбаппе ему было бы трудно. Осталось только дождаться ухода жадной черепашки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:39
Ушли одни, купят других, не менее дорогостоящих и ценных игроков...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:35
Чемпионат возьмут легко, в ЛЧ ничего не изменится, лягут под немцами.
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