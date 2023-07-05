Назад в будущее от «Динамо». Москвичи мечтают о революции в защите

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вчера, 15:46

Молодых защитников заменят опытные мастера.

Успешному «Динамо» нужна новая защита

Провальная игра в обороне в отдельных матчах исказила статистику «Оренбурга», поэтому у Лички репутация тренера, который не умеет защищаться. А статистика «Динамо» наоборот не отражает характер работы команды в обороне. Кутицкий не стал наследником традиций и привычек вражеского Барриоса в центре поля москвичей. Или хотя бы конкурентом Карпукасу в номинации для молодого открытия опорной зоны в РПЛ . Фомин и Захарян плохо помогали напарнику, а Норманн не впечатлил, хотя он пока тренируется с основой.

С норвежцем и без него, но мелких ошибок без мяча в середине поля хватало. При этом у «Динамо» даже слишком хорошие цифры, если говорим о суммарном качестве моментов соперников. Но это отражение скучного и вязкого футбола. Йоканович закрывался плотно и намеренно, поэтому грызть соперников начинали с линии атаки, где даже Смолова заставили работать без мяча, не говоря о Тюкавине, которому подходит высокий прессинг по природной манере игры. Поэтому вроде бы цифры были за Шунина, а вот статистика пропущенных мячей кричала об индивидуальных ошибках.

Могли пропустить всего 36 голов, в районе «Спартака» и «Ахмата», но допустили 45 ошибок в защите, а это уже уровень «Краснодара», где напарники по обороне не щадили беднягу Сафонова. А Маричал, Фернандес и Сазонов допускали грубые ошибки в составе «Динамо». Скопинцев и Даса в обороне играли неубедительно. Как и Паршивлюк и Лаксальт, хотя у этих игроков с флангов намного больше опыта. Лещук и Шунин тоже не гордятся прошлым сезоном в своём исполнении. Получается, из всех игроков обороны только Сазонов плюс-минус доволен.

Могут вернуть опытных защитников в состав

В одном случае слово «вернуть» надо трактовать буквально. Бальбуэна, который в прошлом году приостановил контракт с «Динамо» и играл в аренде в «Коринтиансе», возвращается в Москву. Возрастной парагваец искал себе команду в Бразилии, но финансовые запросы и возраст игрока сократили количество вариантов. Для Фабиана это плохая новость, ведь бывший защитник «Вест Хэма» в прошлом сезоне Серии А выигрывал конкуренцию и был в основной обойме. Но даже уход Ренана в «Зенит», а Рауля Густаво в другую команду не изменило планы «Коринтианса».

Аренду Бальбуэна не продлили. В основе его бывшего клуба появился молодой Мурильо (не путать с бывшим защитником «Локомотива»), а Фабиану напомнили о зарплате в Москве. Личка точно оценит готовность парагвайца, прежне чем принимать окончательное решение. Непросто найти защитника такого класса в нынешних условиях. Для «Динамо» возвращение Фабиана может быть хорошей новостью. Тем более, теоретически способен выстрелить и заметно прибавить один из тройки молодых ребят. Вот только каждый из них подумывает об уходе, ведь все хотят в еврокубки, не только талантливый Захарян.

Если Личка честно скажет Сазонову, Маричалу и Фернандесу, что будет искать другой дуэт в центре, то им надо думать об уходе прямо сейчас. А вот «Динамо» думает о подписании человека, которого планировали поставить в основу год назад. Сесар Монтес согласовал условия трансфера, но затем вмешались санкции. Агент футболиста рассказал, что появились проблемы с оплатой. Москвичи не смогли перечислить деньги. Футболиста сборной Мексики забрал «Эспаньол». Сесар собрал матчи в Ла Лиге, но если изначально дал слово «Динамо», то может перебраться в РПЛ .

Без главного новичка можно не выходить на поле

Бальбуэна и Монтес, хотя оба могут действовать в латиноамериканском авантюрном стиле, как в прошлом сезоне их молодые коллеги, являются футболистами более высокого класса, чем Фернандес и Маричал. И с мячом опытные игроки обращаются лучше, чем Сазонов. Понятно, что 26-летнего Монтеса ещё надо выманить из Барселоны, где удобно жить его семье. «Эспаньол» тоже знает, как много денег «Динамо» готово было заплатить за Сесара, переговоры будут непростыми.

А в случае с Бальбуэна важна мотивация. Но это вопрос также к молодым защитникам. Сазонов сыграл на Евро-2023, обратил на себя внимание западных клубов. Может сменить команду, как сменил сборную. А Фернандес и Маричал могут быть выставлены на трансфер, если их футбол не понравится Личке, а скауты предложат ему других защитников. Но когда появилась информация, что могут вернуть Евгеньева, то сразу пришлось упасть с легионерских небес на грешную лимитную землю.

Если не получится с Фабианом и Сесаром, то у Лички проблемы. «Динамо» не переберётся в разряд фаворитов без надёжной игры в обороне. Причём теперь рисковать и оставлять свободные зоны за спиной станут чаще, новый тренер любит атаковать. Хотя в центр могут взять атакующего Веру, внутренний рынок не подставит ему плечо в обороне. Можно подписать Осипенко, дуэт Максима и Бальбуэна смотрится надёжнее, чем связка молодых игроков. Но нужны деньги, а они точно есть?

Даже слухи о Монтесе могут появиться исключительно из-за желания «Эспаньола» выгодно продать Сесара в другую команду этим летом. А у «Динамо» свои заботы. Интереснее всего вопрос подписания крутого опорника, если бюджет ограничен или нужно искать свободного агента. А без цербера на поле можно не выходить. У всех чемпионов России последних сезонов были невероятно крутые центральные хавбеки. Вернблум, Фернандо, Денисов, затем много лет подряд Барриос.

Пусть Личка не замахивается на «золото», в прогресс «Динамо» легче будет поверить без явных слабых мест в обороне. Новый тренер может перевести Фомина в центр, используя Веру и Захаряна выше в треугольнике, но это слишком атакующий подход. Даниил не настолько резкий и выносливый игрок, чтобы работать за троих. Пусть Моро, которого отдали в клуб Серии А, не всегда играл идеально, амплуа Николы хотя бы отвечало его позиции. «Динамо» срочно нужен опорный хавбек, ключевой для клуба трансфер лета.