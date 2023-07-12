«Тоттенхэм» ничего не получит за Кейна. «Бавария» готова подождать лета-2024, Харри хочет уйти сейчас

1689178071

сегодня, 19:07

Упрямство мешает «шпорам» зарабатывать.

Сага вокруг перехода форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию», кажется, близится к концу – но «шпоры» пытаются избежать неотвратимого. Желание лондонцев сохранить своего бомбардира может обернуться его бесплатной потерей.

Новый контракт, огромная зарплата

Всё, за счет чего английский гранд может зацепиться за Харри, – это финансовая составляющая. 29-летний нападающий из года в год держит марку главного бомбардира «Тоттенхэма» — и если в розыгрыше АПЛ -2021/22 забил 17 мячей, то в минувшем чемпионате настрелял 30 голов. При том, что лондонцы финишировали даже за пределами зоны еврокубков, а под руководством нового тренера Анге Постекоглу в клубе начинается перестройка, Кейн становится главным активом «шпор» — и потенциальным основанием, вокруг которого наставник и сможет выстраивать новый коллектив.

В такой ситуации отпускать центрфорварда никто не хочет. Поэтому англичане выставили на Кейна космический ценник в 140 миллионов евро. Пока в переговорах наступила пауза, в процесс включился и сам Постекоглу. Австралийский менеджер лично пытается убедить Харри остаться в команде и готов к личной встрече.

Клуб, в свою очередь, готов повысить зарплату футболиста – в случае, если форвард согласится продлить контракт, он будет получать до 400 тысяч фунтов в неделю (для сравнения- Алексис Санчес в МЮ зарабатывал 300 тысяч).

При этом финансовая сторона вопроса – не приоритетная для забивного нападающего. Все сводится к тому, сможет ли Анге убедить игрока, что под его руководством «Тоттенхэм» вернется в еврокубки и добьется успеха.

«Бавария» готова на серьезные траты

Мюнхенцам элитный страйкер нужен не меньше. Минувший сезон немцы провели в экспериментах. Чупо-Мотинг под такую характеристику не подходит – пусть он и дает огромный объем работы в прессинге. Помимо 34-летнего камерунца на позиции центрфорварда выходил и Гнабри, и Мане, и Мюллер, и связки Мюллер/Гнабри-Мане. Пока свежа память о забивном Левандовском все это воспринимается как полумеры – так что в вариант с подписанием Кейна «Бавария» вцепилась намертво.

Переговоры между клубами продвигаются тяжело, «баварцы» собираются направить в «Тоттенхэм» очередное предложение – уже третье. До этого немецкий коллектив предлагал лондонцам компенсацию в размере 80 миллионов евро – англичане ответили отказом. Несмотря на это, «Бавария» готова направить новое предложение в офис «шпор». По последним данным, выписать мюнхенцы готовы 90-95 миллионов – и даже допускают, что сумма отступных перевалит за 100 млн.

Все в «Баварии» – в том числе вошедший в наблюдательный совет Карл-Хайнц Румменигге – настроены убедить «Тоттенхэм» согласиться на трансфер. При этом есть и запасной план. Если договориться не удастся, «баварцы» заберут Кейна следующим летом на правах свободного агента, а на грядущий сезон арендуют Душана Влаховича из «Ювентуса» или Хулиана Альвареса из «Ман Сити».

Кейн хочет в Германию

Как и отмечалось выше, финансовые условия для форварда «Тоттенхэма» не являются ключевым моментом в выборе между «шпорами» и «Баварией». Игроку уже 30 лет, большую часть карьеры он провел в клубе-главном трофейном неудачнике – и провал в минувшем сезоне наверняка стал последней каплей.

Медлить больше нет смысла, поэтому Харри не поддается уговорам – и отчасти это играет «Баварии» в минус. Несмотря на то, что действующий контракт англичанина с лондонцами истекает следующим летом, а продлевать договор он не настроен, сменить команду нападающий хочет именно в это межсезонье.

Все-таки мюнхенцы – на порядок более мощная команда, которая доминирует в Бундеслиге, раз за разом берет чемпионские титулы, периодически разрывает в Кубке. Но что самое главное – успешна в Лиге чемпионов. Ничего из этого «Тоттенхэм» Кейну предложить не может. А быть без трофеев не только со сборной, но и с клубом для такого качественного, но уже стареющего форварда – это слишком.

«Тоттенхэм» сам себе вставляет палки в колёса

Сейчас всё играет против лондонцев. Сам нападающий уже не настроен слушать обещания от руководства и нового главного тренера и хочет лишь бороться за трофеи. Минувший сезон лишь обострил ситуацию – «шпоры» провалились с Конте, сейчас собираются уйти в перестройку, но именно времени у 30-летнего страйкера почти не осталось.

Сложившаяся ситуация ставит в тупик любые попытки продлить контракт с Кейном – а по действующему соглашению ему остался только год, после чего тот уже на правах свободного агента сможет уйти куда захочет – и «Тоттенхэм» в таких условиях будет бессилен.

Это понимает и «Бавария» — мюнхенцам нужен топ-страйкер, но у них есть запасной план, если Харри останется со «шпорами» на предстоящую кампанию. И даже так немцы готовы повышать сумму компенсации до 90-100 млн евро.

Как поступают лондонцы в такой ситуации? Раз за разом отказывают «баварцам», выставляют астрономический ценник, хотя объективная стоимость возрастного форварда с годом по действующему контракту в разы ниже.

Упертость боссов английского гранда в этом случае играет против них. Если все так и продолжится, отношения с Кейном будут окончательно испорчены, о новом контракте он не захочет и думать – а на выходе клуб потеряет ключевого игрока и даже не сможет заработать на его трансфере. Вспоминается цитата: «Ты либо безумец, либо гений».