«Ботафого» – «Брагантино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Ботафого» – «Брагантино», который состоится 16 июля 2023 года

«Ботафого»

«Одинокая звезда» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии после четырнадцати туров текущего сезона. Предлагаем ознакомиться с успехами команды за последнее время. Восемь футбольных поединков к ряду «Ботафого» не уступает своим соперникам. 2 июля в матче 13-го тура «Великий Огонь» взял верх над командой «Васко да Гама». Через неделю в гостях «Победоносные» обыграли «Гремио» в игре следующего тура.

13 июля со счётом 2:0 «Ботафого» выиграло у аргентинского футбольного клуба «Патронато» в первой игре 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка.

«Брагантино»

«Красные быки» занимают шестое место в турнирной таблице Серии A. Рассмотрим несколько футбольных матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Победоносными». 2 июля с минимальным счётом «Брагантино» выиграло на выезде у «Коринтианса» в рамках матча 13-го тура чемпионата. Во 2-ом туре Кубка Паулиста «красные быки» потерпели поражение от команды «Примавера».

На прошлых выходных «нулёвку» раскатала дома «Ред Булл Брагантино» с «Сан-Паулу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботафого» – 2.21

Ничья – 3.30

Победит «Брагантино» – 3.40

Победит «Ботафого» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Четыре победы одержала «Одинокая звезда» в пяти крайних матчах

За тот же период «красные быки» выиграли в трёх встречах

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – да.

Прогноз

«Победоносные» находятся в отличной форме и смогут продлить свою беспроигрышную серию. Гости в предстоящей встрече не смогут добиться даже ничейного исхода. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.21 на победу «Ботафого».