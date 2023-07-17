«Тигре» – «Барракас Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Тигре» – «Барракас Сентраль», который состоится 18 июля 2023 года
«Тигре»
«Тигре» является середняком Суперлиги Аргентины в этом сезоне и отстает на 10 очков от девятого места, дающего путевку в плей-офф. Команда занимает 19 место с 28 очками и уступает три пункта нынешнему сопернику. Таким образом в случае победы, хозяева смогут сравняться по очкам с «Барракас Сентраль», что является хорошей мотивацией для футболистов. Матч обещает быть напряженным и интересным.
14 июля «Тигре» проиграл на выезде «Либертаду» в кубке Южной Америки (1:2), а девятого числа одолел «Институто» в чемпионате (1:0).
«Барракас Сентраль»
«Барракас Сентраль» также не до конца оправдывает надежды болельщиков на высокие места, ведь не находится даже в зоне плей-офф. Клуб располагается на 15 месте с 31 баллом и постарается вернуться в топ-9 турнирной таблицы, но для этого необходимо побеждать в максимальном количестве оставшихся поединков. В этой встрече у гостей будут шансы на победу, поэтому надо реализовывать свои моменты.
10 июля «Барракас Сентраль» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (0:0), а седьмого числа обыграл на выезде «Бельграно» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тигре» – 2.1
- Ничья – 3.2
- Победит «Барракас Сентраль» – 3.85
Статистика
- «Тигре» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах при семи поражениях
- Пять из восьми последних матчей «Барракас Сентраль» на выезде завершились ничьими
- «Тигре» выиграл два из трех последних матчей с «Барракас Сентраль»
Прогноз
Поставить на победу «Тигре», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с «Барракас Сентраль» и на своем поле вполне вероятно смогут набрать важные три балла.