«Тигре» – «Барракас Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Тигре» – «Барракас Сентраль», который состоится 18 июля 2023 года

«Тигре»

«Тигре» является середняком Суперлиги Аргентины в этом сезоне и отстает на 10 очков от девятого места, дающего путевку в плей-офф. Команда занимает 19 место с 28 очками и уступает три пункта нынешнему сопернику. Таким образом в случае победы, хозяева смогут сравняться по очкам с «Барракас Сентраль», что является хорошей мотивацией для футболистов. Матч обещает быть напряженным и интересным.

14 июля «Тигре» проиграл на выезде «Либертаду» в кубке Южной Америки (1:2), а девятого числа одолел «Институто» в чемпионате (1:0).

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» также не до конца оправдывает надежды болельщиков на высокие места, ведь не находится даже в зоне плей-офф. Клуб располагается на 15 месте с 31 баллом и постарается вернуться в топ-9 турнирной таблицы, но для этого необходимо побеждать в максимальном количестве оставшихся поединков. В этой встрече у гостей будут шансы на победу, поэтому надо реализовывать свои моменты.

10 июля «Барракас Сентраль» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (0:0), а седьмого числа обыграл на выезде «Бельграно» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тигре» – 2.1

Ничья – 3.2

Победит «Барракас Сентраль» – 3.85

Статистика

«Тигре» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах при семи поражениях

Пять из восьми последних матчей «Барракас Сентраль» на выезде завершились ничьими

«Тигре» выиграл два из трех последних матчей с «Барракас Сентраль»

Прогноз

Поставить на победу «Тигре», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с «Барракас Сентраль» и на своем поле вполне вероятно смогут набрать важные три балла.