«Ньюэллс Олд Бойз» – «Атлетико Тукуман» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Ньюэллс Олд Бойз» – «Атлетико Тукуман», который состоится 18 июля 2023 года

«Ньюэллс Олд Бойз»

«Ньюэллс Олд Бойз» в последнее время редко выигрывает, но находится относительно недалеко от зоны плей-офф, в которую стремится попасть. Клуб располагается на 12 месте с 33 баллами и на пять пунктов отстает от девятой позиции. В предстоящей встрече с «Атлетико Тукуман», болельщики будут ждать от своей команды победы, которая позволила бы вернуть уверенность в себе и улучшить турнирное положение.

12 июля «Ньюэллс Олд Бойз» обыграл на выезде «Индепендьенте» (2:0), а восьмого числа уступил на выезде «Сентраль Кордобе» (0:2).

«Атлетико Тукуман»

«Атлетико Тукуман» находится в отличной форме, выиграв четыре из пяти последних матчей в чемпионате Аргентины. Коллектив тем не менее, занимает лишь 16 место с 30 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. Если гостям удастся одержать выездную победу, клуб сравняется по очкам с «Ньюэллс Олд Бойз» и даже возможно вернется в борьбу за место в плей-офф Суперлиги.

12 июля «Атлетико» Тукуман на своем поле переиграл «Химнасию» (2:0), а седьмого числа на выезде одолел «Уракан» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 2.05

Ничья – 2.95

Победит «Атлетико Тукуман» – 4.4

Статистика

«Ньюэллс Олд Бойз» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча «Атлетико Тукуман» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Команды часто играют между собой результативно и мы предполагаем, что в этой встрече зрители также увидят много голов.