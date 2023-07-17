«Локомотив» – «Рубин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Локомотив» – «Рубин», который состоится 22 июля 2023 года
«Локомотив»
«Железнодорожники» хотят забыть прошлый сезон как страшный сон, ведь еще в зимний перерыв команда шла в зоне вылета. «Локомотив» сохранил своих ключевых игроков и постарается не допустить провала на старте РПЛ, а в первом туре сыграет на своем поле с вернувшимся в элитный дивизион «Рубином». Матч привлекает внимание зрителей и за счет этого фактора, ведь клуб из Казани в прошлом году не приезжал.
14 июля «Локомотив» разгромил «Квант» (7:0), а девятого числа одолел «СКА-Хабаровск» (3:0). Оба поединка были товарищескими.
«Рубин»
«Рубин» прошел через многое в прошлом футбольном году, но по итогам ФНЛ смог вернуться в главный дивизион и теперь постарается удивить более сложных соперников, чем те, с которыми играли казанцы. Уже в первой встрече гостей ждет непростая игра с «Локомотивом» и даже ничейный счет вполне устроит «Рубин». В случае победы коллектив из Казани и вовсе прибавит себе уверенности в собственных силах.
12 июля «Рубин» провел два товарищеских матча с «Крыльями Советов» (2:1, 0:1), а восьмого числа сыграл вничью с «Торпедо» Москва (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 1.8
- Ничья – 3.85
- Победит «Рубин» – 4.15
Статистика
- «Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рубин» не проигрывает на выезде на протяжении последних 15 встреч
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Локомотив» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Рубина»
Прогноз
Поставить на победу «Локомотив», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Матч будет интересным, но мы предполагаем, что хозяева смогут одолеть казанский клуб и добиться перевеса в 1-2 мяча.