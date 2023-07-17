«Локомотив» – «Рубин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Локомотив» – «Рубин», который состоится 22 июля 2023 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» хотят забыть прошлый сезон как страшный сон, ведь еще в зимний перерыв команда шла в зоне вылета. «Локомотив» сохранил своих ключевых игроков и постарается не допустить провала на старте РПЛ , а в первом туре сыграет на своем поле с вернувшимся в элитный дивизион «Рубином». Матч привлекает внимание зрителей и за счет этого фактора, ведь клуб из Казани в прошлом году не приезжал.

14 июля «Локомотив» разгромил «Квант» (7:0), а девятого числа одолел « СКА -Хабаровск» (3:0). Оба поединка были товарищескими.

«Рубин»

«Рубин» прошел через многое в прошлом футбольном году, но по итогам ФНЛ смог вернуться в главный дивизион и теперь постарается удивить более сложных соперников, чем те, с которыми играли казанцы. Уже в первой встрече гостей ждет непростая игра с «Локомотивом» и даже ничейный счет вполне устроит «Рубин». В случае победы коллектив из Казани и вовсе прибавит себе уверенности в собственных силах.

12 июля «Рубин» провел два товарищеских матча с «Крыльями Советов» (2:1, 0:1), а восьмого числа сыграл вничью с «Торпедо» Москва (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.8

Ничья – 3.85

Победит «Рубин» – 4.15

Статистика

«Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рубин» не проигрывает на выезде на протяжении последних 15 встреч

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Рубина»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотив», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Матч будет интересным, но мы предполагаем, что хозяева смогут одолеть казанский клуб и добиться перевеса в 1-2 мяча.