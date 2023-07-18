«Спартак» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Спартак» – «Оренбург», который состоится 23 июля 2023 года
«Спартак»
«Красно-белые» провели самую большую трансферную компанию в РПЛ, что говорит о серьезном настрое команды побороться за чемпионство. «Спартак» практически создал два конкурентноспособных состава и с первых туров постарается не терять очки, а домашняя встреча с «Оренбургом» этому способствует. Тем не менее, матч будет непростой для обеих команда, а победит тот, кто допустит меньше ошибок.
5 июля «Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), а седьмого числа провел сразу два поединка с «Акрон» Тольятти (0:2, 1:1).
«Оренбург»
«Оренбург» показывал средние результаты в конце прошлого сезона, но смог спокойно его завершить. Сейчас клубу придется заново набирать очковый запас и стараться не опускаться хотя бы ниже середины турнирной таблицы РПЛ. В выездной встрече со «Спартаком», который мотивирован на чемпионство, у гостей будет немного шансов у ворот московского клуба, поэтому от них потребуется высокая реализация.
15 июля ЦСКА проиграл в серии пенальти «Зениту» (0:1) в Суперкубке России, а девятого числа в товарищеском поединке уступил «Динамо» (3:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.55
- Ничья – 4.4
- Победит «Оренбург» – 5.5
Статистика
- «Спартак» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Спартак» проиграл три из пяти последних матчей с «Оренбургом» при двух победах
Прогноз
Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «красно-белые» уверенно начнут сезон и одержат победу над «Оренбургом» с разницей в 1-2 мяча.