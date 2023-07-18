«Спартак» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Спартак» – «Оренбург», который состоится 23 июля 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» провели самую большую трансферную компанию в РПЛ , что говорит о серьезном настрое команды побороться за чемпионство. «Спартак» практически создал два конкурентноспособных состава и с первых туров постарается не терять очки, а домашняя встреча с «Оренбургом» этому способствует. Тем не менее, матч будет непростой для обеих команда, а победит тот, кто допустит меньше ошибок.

5 июля «Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), а седьмого числа провел сразу два поединка с «Акрон» Тольятти (0:2, 1:1).

«Оренбург»

«Оренбург» показывал средние результаты в конце прошлого сезона, но смог спокойно его завершить. Сейчас клубу придется заново набирать очковый запас и стараться не опускаться хотя бы ниже середины турнирной таблицы РПЛ . В выездной встрече со «Спартаком», который мотивирован на чемпионство, у гостей будет немного шансов у ворот московского клуба, поэтому от них потребуется высокая реализация.

15 июля ЦСКА проиграл в серии пенальти «Зениту» (0:1) в Суперкубке России, а девятого числа в товарищеском поединке уступил «Динамо» (3:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.55

Ничья – 4.4

Победит «Оренбург» – 5.5

Статистика

«Спартак» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» проиграл три из пяти последних матчей с «Оренбургом» при двух победах

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «красно-белые» уверенно начнут сезон и одержат победу над «Оренбургом» с разницей в 1-2 мяча.