Карраскаль может перейти в «Динамо» или «Зенит»

Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА этим летом.
По данным источника, в подписании колумбийца заинтересовано «Динамо».
Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с переходом Карраскаля, если Клаудиньо уйдёт из клуба. В сделку может быть включён Алексей Сутормин.
Я не болельщик армейцев, но хочется задать, на мой взгляд, главный вопрос за неделю до старта чемпионата - а где трансферы то на вход ???? А кто вообще в ЦСКА играть будет? И как руководство собирается сохранять команду на высоких позициях с Заболотным, Гайчем, Ермаковым и т.д? Им по-хорошему надо минимум 5-7 хороших трансферов на вход сделать, чтобы хоть как-то минимизировать потери и хоть как-то усилиться.
Пи.Си. Мне кажется, Зенит во все трансферные новости ЦСКА приписывают уже хохмы ради.... :))))
Я не болельщик армейцев, но хочется задать, на мой взгляд, главный вопрос за неделю до старта чемпионата - а где трансферы то на вход ???? А кто вообще в ЦСКА играть будет? И как руководство собирается сохранять команду на высоких позициях с Заболотным, Гайчем, Ермаковым и т.д? Им по-хорошему надо минимум 5-7 хороших трансферов на вход сделать, чтобы хоть как-то минимизировать потери и хоть как-то усилиться.
Пи.Си. Мне кажется, Зенит во все трансферные новости ЦСКА приписывают уже хохмы ради.... :))))