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Карраскаль может перейти в «Динамо» или «Зенит»

сегодня, 13:49

Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА этим летом.

По данным источника, в подписании колумбийца заинтересовано «Динамо».

Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с переходом Карраскаля, если Клаудиньо уйдёт из клуба. В сделку может быть включён Алексей Сутормин.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 15:51
Сутормин опять в сделке как разменная купюра 50 тыс.....
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:41
Вот, только вчера, мы спорили и говорили о том, что будет с ЦСКА и его ГТ. И вчера, я сказал, что, если игроки ЦСКА будут пачками бежать из команды- ничего хорошего не будет.

Вот, еще один- готовится на выход. Что-то неладное творится в команде.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:34
А он уже год дурака валяет. Все ночные клубы Москвы изучил.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:27
Он не ЦСКА не угодил. У него с Федотовым распри.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:10
А Караскаль то чем не угодил ЦСКА? Почему они его отпускают?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:07, ред.
И ожидает его" веселая" участь бакая....) А зенит , как пылесос все глотает...)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:39
Зениту серба бы придумать, на какой край скамейки усадить ;)
Думаю, на вход в Питер уже вряд ли кто пойдёт. Может, россияне.
А вот на выход наверняка, лимит никто не отменял...
112910415
112910415
сегодня в 14:24
вот странно всё это ... чего-то важного мы не знаем ?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:23
Конечно лучше бы, чтобы он в Зенит пошел. Там он лучше разложит команду и лучше будет дурака валять. Это игрок не для РПЛ. А Спартак и без такого неликвида с Зенитом справится.
shlomo2
shlomo2 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Месяц скидок в ЦСКА, не пропустите!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:09
Теперь будет сага о Карраскале...

Я не болельщик армейцев, но хочется задать, на мой взгляд, главный вопрос за неделю до старта чемпионата - а где трансферы то на вход ???? А кто вообще в ЦСКА играть будет? И как руководство собирается сохранять команду на высоких позициях с Заболотным, Гайчем, Ермаковым и т.д? Им по-хорошему надо минимум 5-7 хороших трансферов на вход сделать, чтобы хоть как-то минимизировать потери и хоть как-то усилиться.

Пи.Си. Мне кажется, Зенит во все трансферные новости ЦСКА приписывают уже хохмы ради.... :))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:08
Скоро один Акинфеев останется!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:06
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 13:53
    Будет на лавке сидеть в Зените
    sova147
    sova147
    сегодня в 13:52
    Конечно Зенит уже на стреме, он всегда первый!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 13:52
    В ЦСКА распродажа игроков?
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