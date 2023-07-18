Карраскаль может перейти в «Динамо» или «Зенит»

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сегодня, 13:49

Полузащитник может покинуть ЦСКА этим летом.

По данным источника, в подписании колумбийца заинтересовано «Динамо».

Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с переходом Карраскаля, если уйдёт из клуба. В сделку может быть включён .