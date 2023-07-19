Эпатажные формы сезона 2023/24. Футбольных фанатов шокировал выбор «Арсенала»

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сегодня, 15:56

Дизайнеры не пощадили многие клубы.

«Арсенал» сыграет в кислотном нечто

Обычно у больших клубов мужской и женский коллективы играют в одинаковых футболках. Бывают дополнительные модели для девушек, чтобы увеличить продажи среди женской части фанатов. Но «Арсенал» выбрал настолько ужасную на вид гостевую форму, что футболистки от нее отказались.

Разделяем выбор девушек. Тяжело найти у гранда более безвкусную модель будущего сезона. Наряд для девушек тоже получился пестрым, но мужская кислотная футболка с полосами породила массу шуток. Наверное, дизайнеры и маркетологи специально выпустили страшную форму, чтобы о ней говорили. Но какой экономический смысл, если народ не будет ее покупать? Клубам достаются крохи от оборота футбольных форм, почти все забирают изготовители.

Если дизайнер хочет задать крутой тренд, но промахивается, то убытки составляют миллионы евро. В этом случае целятся в молодежь, но вряд ли такие футболки понравятся поколению «Тик-Тока». Фанатов «Арсенала» огорчил хотя бы факт, что логотип на кислотной форме синего цвета. В жизни на футболистах майки тоже выглядят плохо. Остаются мемы о лягушках, гусеницах и дорожных работниках. Форму фанаты клуба приняли в штыки, неудачный релиз.

Выездная форма «Арсенала» хуже, чем их третий комплект. И слабее, чем тренировочный вариант. Напоминает футболки в сеточку, которые десятки лет назад надевали летом отдельные отчаянные мужчины на голое тело. Но что подходит для водителя автобуса 2000-х, то вряд ли подходит для легендарного клуба с классической основной формой «Арсенала».

Вне конкуренции форма клуба ЛАСК

Традиционно в Австрии ищут комплекты худших форм сезона. В этот раз отличился ЛАСК . Тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:

Дизайнеры прикрываются историей клуба. ЛАСК когда-то давно играл в такой страшной форме. Но не нужно повторять всё, что делали дедушки. ЛАСК не просто соединил на одной форме две концепции с полосами и без них, а еще и налепил рядом с эмблемой клуба много мелких логотипов спонсоров. Жадность часто портит даже красивые футболки, но это не тот случай. Форма клуба ЛАСК самая несуразная из тех, которые представили этим летом.

На том же уровня странный вариант с шестиугольными звездами от клуба «Барнсли», клубе третьего английского дивизиона. Здесь тоже украли идею у старой формы клуба, но оригинал был более стильным, чем современная поделка с градиентом, которая плохо сочетается с орлом.

Огорчили «Ювентус», «Челси» и «Лидс»

Новая домашняя форма «Ювентуса» пестрит не объединенными одной идеей деталями. Но удачнее соседей в этом списке. Идея создать полосы под зебру понятная и неоригинальная. «Ювентус» уже изменил логотип на безвкусный вариант, заставив людей к нему просто привыкнуть. В Турине несколько сезонов назад выбрали разделенную пополам черно-белую форму, которую активно критиковали. Нынешний вариант лучше, хотя многим в Италии не понравился:

Для итальянцев отсутствие стиля у человека – красный флаг. У немцев вкуса в одежде меньше. В жизни, а не на ретушированных фотографиях от профессиональной студии, основная форма «Баварии» любого фаната сделает кассиром магазина. Кажется, что это футболки детской школьной команды, насколько они простые и банальные. Теперь весь сезон немецкий гранд будет рубиться в основных майках, которые даже для тренировок слишком скромные.

Кроме «Ювентуса» и «Баварии», на орехи от собственных фанатов уже получили в «Лидсе» за непонятный запасной вариант формы. Как и в случае с «Боруссией» Д, имеем неудачную попытку использовать паттерн. В Дортмунде решили, что надо на легендарные желтые футболки добавить очертание стадиона. Но если человек не знает, как выглядит арена клуба, то может увидеть на майке тонущий корабль. Футболку «Боруссии» Д тяжело испортить, но у дизайнеров получилось.

Мало кто понял идею «Челси». Они привели ветеранов Уайза и Ди Маттео на презентацию футболок, которые якобы вдохновлены исторической формой «Челси». Вот только майки между собой не похожи. Фанаты не поняли идею с зеленым цветом на клубном гербе. Кажется, что форму неудачно постирали, знак «Nike» и логотип «Челси» словно полиняли. Слишком простые футболки без фишек, как у новой майки «Реала», тоже вдохновленной винтажными футболками клуба.

Большинство грехов на счету корпораций

Простота бывает изысканной. В этом сезоне много удачных релизов, о них обязательно поговорим. Но хватает выездной формы «Арсенала», запасного варианта «Лидса» и несуразных футболок клуба ЛАСК , чтобы высказать претензии многим дизайнерам. Корпорации захватили рынок и ленятся создавать красоту. Например, в АПЛ , Бундеслиге и Ла Лиге по девять клубов с футболками «Adidas», «Nike» и «Puma».

Только итальянцы держат марку. У них 12 разных фирм на 20 клубов. Результат в мире конкуренции лучше. А кто продался глобальным брендам, тот получает издевательство над покупателями. Редкий покупатель согласится заплатить за кислотную форму «Арсенала» 135 евро (13 800 рублей), не считая стоимости доставки. Даже фанаты без вкуса скорее купят очень дешевую пиратскую копию. «Арсенал» потеряет деньги.