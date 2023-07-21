Онана – в МЮ. Вратарь для тен Хага

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сегодня, 09:16

«Юнайтед» сделал стратегическое приобретение.

Слухи оправдались

После решения Давида Де Хеа уйти из «Манчестер Юнайтед» бесплатно этим летом стало понятно, что в клубе появится новый топовый голкипер. Таких на рынке на самом деле не очень много, поэтому было увлекательно наблюдать за тем, как МЮ пробует укрепить одну из ключевых линий. В итоге для «Манчестера» все сложилось оптимальным образом – главная цель достигнута, МЮ купил за 50 миллионов евро вратаря «Интера» Андре Онану.

Начало карьеры и рост

Онану заметили в Камеруне на улицах Яунде представители Фонда Самуэля Это’О. Это благотворительная организация, которая предназначена для поиска и раскрытия вот таких африканских талантов. Онане, можно сказать, повезло. В 14 лет его привели в «Барселону», где в знаменитой академии он совершенствовал свой талант, облагораживая его и становясь основным вратарем в каждой юношеской возрастной группе.

Главной областью прогресса стала игра ногами, что в духе «Барселоны». До уровня команды U19 Онана стремительно прорывался, занимая ведущие роли в академии. Но камерунцу уже хотелось практики в основной команде, а там место прочно держал Марк-Андре тер Штеген. Поэтому Онана нашел другой вариант и перешел в 2015 году в «Аякс», где дебютировал в сезоне-2016/17.

В «Аяксе» Онана и познакомился с тренером Эриком тен Хагом, который возглавил команду в 2017 году. С академией «Барселоны» за плечами вратарь имел прекрасные характеристики для игры за амстердамцев. В общей сложности он провел 214 матчей, завоевал три чемпионства и два Кубка Нидерландов, а также помог в 2019 году добраться «Аяксу» до полуфинала Лиги чемпионов.

Картину испортил девятимесячный бан за допинговое нарушение. По словам самого Онаны, он был несправедливым, потому что Андре якобы случайно принял лекарство, предназначенное для его девушки. Суд не поверил, и карьера голкипера в 2021 году была приостановлена. Кто-то уже ставил крест на будущем Онаны, но он не сдался. В ноябре Онана вернулся и стремительно ворвался в большую игру, помог Камеруну стать третьим на Кубке Африки.

С «Аяксом» контракт продлевать не стал и перешел в «Интер» на правах свободного агента летом 2022 года. Хотя вскоре пришлось уйти из международного футбола – поскандалил перед чемпионатом мира с тренерским штабом сборной Камеруна и был выгнан из нее. В то же время на клубном уровне Андре блистал и показал себя как один из лучших в Европе, помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов. В 41 матче за «нерадзурри» Онана пропустил 36 мячей, а в 19 случаях сыграл «всухую».

Статистика

Показатели прошлого сезона в матчах чемпионата говорят, что Онана лучше участвует в построении игры, чем Де Хеа. Камерунец в среднем делал 27,1 передачи за игру на своей половине поля, тогда как испанец совершал 17,1. Онана также был гораздо точнее Де Хеа: 79,17 точных пасов против 68,33 %. Также у Андре чуть выше процент сэйвов: 72,09 против 70,14 у Давида. Хотя последнему пришлось гораздо чаще спасать команду – он отразил на 58 ударов больше.

Можно сравнить эти данные с некоторыми другими заметными вратарскими цифрами. Из Премьер-Лиги. Например, у Онаны чуть лучше процент отраженных ударов, чем у Алиссона из «Ливерпуля» (71,52 %) и Эдерсона из «Манчестер Сити» (58,97 %). При этом в абсолютном исчислении по воротам Онаны нанесли примерно столько же ударов (85), что и по воротам Эдерсона (78). Андре справился с 62 из них против 46 у бразильца. Интересно, что Алиссону пришлось отразить 108 ударов из 149 по его воротам. Тут сказывается не самый блестящий сезон «Ливерпуля».

По точности передач Онана чуть уступает Алиссону и Эдерсону. У первого она 83,37 процента, а у второго – 84,4. Но при этом Андре чаще обостряет своими передачами – 17,8 раза за матч в среднем против 14,8 у Алиссона и 13,9 у Эдерсона. За эту особенность тен Хаг ценил камерунца в «Аяксе». И явно будет использовать в МЮ .

Сила и слабость

Появление Онаны в МЮ должно еще больше помочь тен Хагу выстроить ту систему, к которой он стремится. Роль вратаря тут сложно переоценить, поскольку дело не только в способности отражать опасные удары. Онана явно превосходит Де Хеа в работе с мячом ногами. Он лучше способен работать под давлением и находить выход из критической ситуации. Это вдобавок к впечатляющей реакции и прыгучести. Хотя и у Де Хеа с этим все было неплохо, когда испанец оказывался в форме или ловил кураж.

Онана хорошо реагирует на удары с близкой дистанции, он хорош в работе обеими ногами – школа «Барселоны» дает о себе знать. В то же время Андре есть в чем прибавлять. Ему, например, можно получше справляться с дальними ударами, можно наладить стабильность. А еще он иногда начинает колебаться в ситуациях, когда нужно выйти и сыграть на опережение, перехватывая мяч в пограничном состоянии.

Тем не менее, Онана был нужен МЮ . Де Хеа, конечно, сыграл важную роль в команде за 12 лет. Но «Манчестеру» потребовался более современный вратарь, который соответствовал бы тактическому видению тен Хага. У Де Хеа прекрасная реакция, а на пике она становится непревзойденной. Но Давид неважно работал с мячом ногами, к тому же при всем своем уровне спасений нередко совершал досадные ошибки, которые у вратарей такого уровня всегда заметнее их сэйвов.