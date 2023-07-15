«Зенит» вытащил счастливый билет. Взял Суперкубок без ударов в створ

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сегодня, 20:44

Сыграла серия пенальти.

Контроль и обострение

Первый тайм встречи напомнил о том, что мы привыкли называть «весенним футболом». Термин изначально обозначал нечто вялое и несуразное, демонстрируемое командами в эпоху сезонов «весна-осень», когда и готовность клубов после долгой паузы оставляла желать лучшего, и состояние газонов. Сейчас термин можно использовать уже без привязки ко времени года. Это, можно сказать, состояние души. И не самое радужное для болельщиков. Хотя фанаты были заряжены на яркое зрелище. И зенитовские, и армейские поклонники на трибунах демонстрировали готовность красочно и яростно поддерживать своих любимцев. Те не вполне соответствовали такому настрою.

Первый тайм получился вялым и откровенно скучным. Радовали только отдельные всплески активности. При этом «Зенит», в составе которого вышла могучая бразильская компания, смотрелся более сонно, но лучше контролировал мяч. Он в первой половине встречи держался в ногах петербуржских футболистов 56 процентов времени, порой переваливая за 60. Никакого эффекта в плане остроты этот контроль не давал. Попытки перегрузить фланги, переломить построение армейцев не работали.

А вот ЦСКА выглядел более конкретно и остро, было заметно хотя бы направление движения атак, тогда как у «Зенита» подобная вроде бы простая вещь прослеживалась слабо. Поэтому и все более-менее острые моменты первого тайма возникали у ворот Михаила Кержакова. Первый намек возник после розыгрыша углового, когда Мухину удался плотный удар с отскока. Вратарь вроде был готов парировать, но его подстраховал Барриос, вынеся мяч.

Второй эпизод случился более чем через двадцать минут. Чистяков, который успел к тому времени показать, что находится не в лучшей форме, неудачно вынес мяч на Чалова, а Федор не растерялся и пробил. Рикошетом от того же Чистякова мяч угодил в перекладину. Наконец, третий опасный эпизод случился уже перед самым перерывом, когда Зайнутдинов со штрафного, заработанного Заболотным, пробивал почти в девятку. Кержаков тут в эффектном броске справился с задачей.

«Зенита» хватило на невнятный дальний удар выше цели от Ду Кейроса и стычку в компенсированное время, где одним из главных героев помимо Клаудиньо оказался врач петербургской команды, задевший спину лежавшего на газоне Гайича кейсом с бутылками. Этим он спровоцировал агрессию Чалова. Обострение, которое мы заслужили. Красноречиво картину описывает статистика ударов, где у «Зенита» за весь тайм значится лишь одна неточная попытка. А у ЦСКА хотя бы пять ударов с одним попаданием в створ.

Снова не дожали

Второй тайм получился более контактным и сумбурным, но и более динамичным. В нем команды старались прибавить в скорости, но вместо этого получалась суета, которая губила все возможности для обострения с обеих сторон. Опять чуть лучше создавать напряжение у чужих ворот получалось у армейцев, которые на исходе часа загубили очередную вернейшую возможность забить. Гайич не смог прошить в упор Кержакова, который выстоял и под натиском серии угловых.

Семак где-то в этот момент понял, что степень креативности не прямо пропорциональна количеству бразильцев на поле. Поэтому оттуда ушел Клаудиньо, уступивший место Мостовому. Бразилец расстроился, что его разлучили с соотечественниками, поэтому в ярости сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку. Потом остыл и вернулся, конечно. С этой перестановкой креатива у «Зенита» больше не стало, хотя катать мяч петербуржцы начали с еще большим превосходством. Периодически комбинации заводили подопечных Сергея Семака в штрафную Игоря Акинфеева, где предпринимались попытки заработать пенальти или пробить.

Но с ударами дела все так же обстояли туго. Точнее, с качеством ударов. Ближе к концу матча, когда тренеры уже более активно проводили замены, ЦСКА снова выглядел острее. Раз за разом Чалову и его партнерам доставался мяч в потенциально остром положении. Но армейцы дали понять, что не очень-то проработали свои проблемы прошлого сезона, вызванные плохой реализацией. Нельзя сказать, что очень расторопной была оборона «Зенита». Скорее слишком уж медлительными оказывались игроки ЦСКА , проникая к воротам Кержакова. Всякий раз они делали лишние касания, дававшие шанс петербуржцам.

В результате второй тайм завершился уже с двумя ударами «Зенита». Тоже без попаданий в створ. Подумайте: чемпион России за 90 с лишним минут матча нанес всего три удара. И ни разу не попал в цель. Так себе стартовые позиции перед началом РПЛ . Хотя «Зенит» там берет другим: стабильностью на дистанции. ЦСКА же показал проблему с другой стороны: восемь ударов, три попадания в створ и обидные упущенные моменты, которые с учетом итогового результата стали еще обиднее.

Драматичная развязка

К концу матча можно было порадоваться, что организаторам хватило благоразумия не вводить в игры за Суперкубок России правило дополнительного времени. Еще полчаса мучений вряд ли выдержали бы футболисты и зрители, как минимум – нейтральные. Усталость уже была доминирующем ощущением к исходу компенсированных восьми минут. И перешли к самому вкусному и яркому в этой встрече – к серии пенальти.

Драматизма добавило само развитие серии, в которой по четыре первых удара обе команды исполнили безупречно. А вот на пятом осечку дал Гайич, не пробивший Кержакова. Готовился уже точку поставить Сергеев, но Акинфеев сохранил надежду для ЦСКА . Впрочем, уже следующий удар Ермакова снова парировал вратарь «Зенита», став главным героем встречи. Повторить снова подвиг оппонента голкипер ЦСКА не смог, и удар Ренана стал победным для «Зенита».