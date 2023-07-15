«Зенит» вытащил счастливый билет. Взял Суперкубок без ударов в створ

Сыграла серия пенальти.
Контроль и обострение
Первый тайм встречи напомнил о том, что мы привыкли называть «весенним футболом». Термин изначально обозначал нечто вялое и несуразное, демонстрируемое командами в эпоху сезонов «весна-осень», когда и готовность клубов после долгой паузы оставляла желать лучшего, и состояние газонов. Сейчас термин можно использовать уже без привязки ко времени года. Это, можно сказать, состояние души. И не самое радужное для болельщиков. Хотя фанаты были заряжены на яркое зрелище. И зенитовские, и армейские поклонники на трибунах демонстрировали готовность красочно и яростно поддерживать своих любимцев. Те не вполне соответствовали такому настрою.
Первый тайм получился вялым и откровенно скучным. Радовали только отдельные всплески активности. При этом «Зенит», в составе которого вышла могучая бразильская компания, смотрелся более сонно, но лучше контролировал мяч. Он в первой половине встречи держался в ногах петербуржских футболистов 56 процентов времени, порой переваливая за 60. Никакого эффекта в плане остроты этот контроль не давал. Попытки перегрузить фланги, переломить построение армейцев не работали.
А вот ЦСКА выглядел более конкретно и остро, было заметно хотя бы направление движения атак, тогда как у «Зенита» подобная вроде бы простая вещь прослеживалась слабо. Поэтому и все более-менее острые моменты первого тайма возникали у ворот Михаила Кержакова. Первый намек возник после розыгрыша углового, когда Мухину удался плотный удар с отскока. Вратарь вроде был готов парировать, но его подстраховал Барриос, вынеся мяч.
Второй эпизод случился более чем через двадцать минут. Чистяков, который успел к тому времени показать, что находится не в лучшей форме, неудачно вынес мяч на Чалова, а Федор не растерялся и пробил. Рикошетом от того же Чистякова мяч угодил в перекладину. Наконец, третий опасный эпизод случился уже перед самым перерывом, когда Зайнутдинов со штрафного, заработанного Заболотным, пробивал почти в девятку. Кержаков тут в эффектном броске справился с задачей.
«Зенита» хватило на невнятный дальний удар выше цели от Ду Кейроса и стычку в компенсированное время, где одним из главных героев помимо Клаудиньо оказался врач петербургской команды, задевший спину лежавшего на газоне Гайича кейсом с бутылками. Этим он спровоцировал агрессию Чалова. Обострение, которое мы заслужили. Красноречиво картину описывает статистика ударов, где у «Зенита» за весь тайм значится лишь одна неточная попытка. А у ЦСКА хотя бы пять ударов с одним попаданием в створ.
Снова не дожали
Второй тайм получился более контактным и сумбурным, но и более динамичным. В нем команды старались прибавить в скорости, но вместо этого получалась суета, которая губила все возможности для обострения с обеих сторон. Опять чуть лучше создавать напряжение у чужих ворот получалось у армейцев, которые на исходе часа загубили очередную вернейшую возможность забить. Гайич не смог прошить в упор Кержакова, который выстоял и под натиском серии угловых.
Семак где-то в этот момент понял, что степень креативности не прямо пропорциональна количеству бразильцев на поле. Поэтому оттуда ушел Клаудиньо, уступивший место Мостовому. Бразилец расстроился, что его разлучили с соотечественниками, поэтому в ярости сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку. Потом остыл и вернулся, конечно. С этой перестановкой креатива у «Зенита» больше не стало, хотя катать мяч петербуржцы начали с еще большим превосходством. Периодически комбинации заводили подопечных Сергея Семака в штрафную Игоря Акинфеева, где предпринимались попытки заработать пенальти или пробить.
Но с ударами дела все так же обстояли туго. Точнее, с качеством ударов. Ближе к концу матча, когда тренеры уже более активно проводили замены, ЦСКА снова выглядел острее. Раз за разом Чалову и его партнерам доставался мяч в потенциально остром положении. Но армейцы дали понять, что не очень-то проработали свои проблемы прошлого сезона, вызванные плохой реализацией. Нельзя сказать, что очень расторопной была оборона «Зенита». Скорее слишком уж медлительными оказывались игроки ЦСКА, проникая к воротам Кержакова. Всякий раз они делали лишние касания, дававшие шанс петербуржцам.
В результате второй тайм завершился уже с двумя ударами «Зенита». Тоже без попаданий в створ. Подумайте: чемпион России за 90 с лишним минут матча нанес всего три удара. И ни разу не попал в цель. Так себе стартовые позиции перед началом РПЛ. Хотя «Зенит» там берет другим: стабильностью на дистанции. ЦСКА же показал проблему с другой стороны: восемь ударов, три попадания в створ и обидные упущенные моменты, которые с учетом итогового результата стали еще обиднее.
Драматичная развязка
К концу матча можно было порадоваться, что организаторам хватило благоразумия не вводить в игры за Суперкубок России правило дополнительного времени. Еще полчаса мучений вряд ли выдержали бы футболисты и зрители, как минимум – нейтральные. Усталость уже была доминирующем ощущением к исходу компенсированных восьми минут. И перешли к самому вкусному и яркому в этой встрече – к серии пенальти.
Драматизма добавило само развитие серии, в которой по четыре первых удара обе команды исполнили безупречно. А вот на пятом осечку дал Гайич, не пробивший Кержакова. Готовился уже точку поставить Сергеев, но Акинфеев сохранил надежду для ЦСКА. Впрочем, уже следующий удар Ермакова снова парировал вратарь «Зенита», став главным героем встречи. Повторить снова подвиг оппонента голкипер ЦСКА не смог, и удар Ренана стал победным для «Зенита».
После этой игры одна из сторон будет в первую очередь говорить о результате, а другая – об игре. ЦСКА был очень близок к успеху, но с такой реализацией моментов потери неизбежны и в чемпионате России.