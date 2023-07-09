Молодёжь Англии – лучшая в Европе. Выиграли чемпионат Европы U21

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сегодня, 00:36

В финале выстояли против Испании.

Путь к финалу

Талантливая молодежь у Испании кажется уже общим местом. Эта страна научилась генерировать перспективных молодых мастеров с завидной регулярностью. Не успевают шагать на взрослый уровень одни, как другие их уже успешно замещают и добиваются успеха. Казалось, что чемпионат Европы U21 в 2023 году идет тоже по сценарию испанского доминирования. Испанцы ведь выиграли три из предыдущих шести турниров Евро U21.

На групповой стадии Испания не испытала особых проблем. Она разгромила Румынию (3:0), одолела Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2), поделив с ней лидерство в группе. В четвертьфинале пришлось повозиться со Швейцарией, которую сломить удалось лишь в дополнительное время – 2:1. А в полуфинале случилась повторная встреча с Украиной, которая теперь была разгромлена со счетом 5:1. Таким образом, Испания пришла в свой финал с 13 забитыми мячами в пяти матчах.

Но и англичане, которые не избалованы успехами на этом уровне, впечатлили своим путешествием к решающему матчу. Они выиграли все матчи на пути к нему. На групповой стадии обыграли с одинаково убедительным счетом 2:0 последовательно Чехию, Израиль и Германию. В четвертьфинале одолели Португалию, а потом разгромили Израиль – 3:0. Если у испанцев обращало на себя внимание количество забитых мячей, то у англичан – отсутствие пропущенных. Надо сказать, что у этой истории будет красивая точка.

Один удар и рикошет

Англичане неплохо начали финал, создав в дебюте парочку опасных моментов. Однако Испания смогла перехватить инициативу и в своем привычном стиле больше контролировала мяч, чаще била по воротам, однако не на столько, чтобы это преимущество переросло в голы. Более того, открыть счет Англия должна была еще раньше: после отличной подачи Коула Палмера из «Манчестер Сити» защитник «Челси» Леви Колуилл пробил головой в каркас ворот Арнау Тенаса.

А перед самым перерывом мяч все-таки побывал в сетке испанских ворот. Тот же Палмер, который стал настоящим лидером сборной Англии за время этого турнира, исполнил штрафной, а Кертис Джонс из «Ливерпуля» подправил мяч, смутив голкипера. И этот гол оказался единственным. Хотя все шансы исправить положение у Испании сохранялись.

Давление и риск

На протяжении всего второго тайма ожидаемо сборная Испании оказывала мощное давление на англичан. Однако подопечным Ли Карсли (кстати, как английские поклонники, эксперты и пресса будут относиться к тому, что исторического достижения со сборной добился ирландский тренер?) удавалось не просто сдерживать Испанию, а еще и отвечать опасными контратаками.

В общем-то Англия вполне могла избежать драмы в финальной стадии игры, если бы реализовала хоть один из нескольких стопроцентных шансов, полученных в результате контратак. Но всякий раз чего-то не хватало. А в одном из эпизодов Тенас чудом вынес мяч из ворот в подкате, бросаясь в сторону ленточки.

Два героя

Финал не соответствовал бы своему статусу, если бы в нем не случилась какая-то красивая для одних и горькая для других драма. У нее была некая предыстория, которой мы коснулись в первой части встречи. Это высокая результативность Испании и высокая надежность обороны Англии. Две противоположные по своей сути сильные стороны.

Главной угрозой со стороны испанцев на турнире были Серхио Гомес и Абель Руис, которые к этой игре забили по три мяча и делили первую строчку в списке бомбардиров с Георгием Судаковым из Украины. У обоих были шансы выйти в единоличные лидеры в битве снайперов. А Руис даже вроде бы смог забить. После розыгрыша стандарта он красиво прошил вратаря англичан Джеймса Траффорда, но судьи справедливо отменили гол из-за офсайда.

Уже на исходе компенсированного времени тот же Руис, который исполнял роль капитана и предводителя испанцев, все более и более вживаясь в роль лидера, упал на краю вратарской и долго там лежал. Его партнеры провели атаку, пока Абель валялся на газоне, что могло кого-то раздражать, поскольку казалось, будто он отнимает драгоценное время и ресурсы у своей команды, показательно страдая, когда счет идет на секунды.

Но Руис, кажется, был уверен в том, что все не зря. Повторы показали, как в борьбе за мяч ему по стопе нанес удар Колуилл, не добравшийся до мяча и близко. В паузе судьи на ВАР позвали главного арбитра к монитору, и он был вынужден признать, что есть повод для пенальти. К тому моменту компенсированное время уже закончилось, и это фактически был решающий момент всего турнира.

Потенциально лучший бомбардир чемпионата, готовый стать главным его героем, противостоял лучшему голкиперу. Фактически весь турнир, который для Англии и Испании длился по шесть матчей, свелся к одному эпизоду, к одному удару. И Траффорд отразил удар с «точки», а потом еще и добивание, оказавшись после этого в жарких объятиях партнеров по команде. Так вратарь стал единоличным героем турнира.

Впервые с 1984 года Англия выиграла Евро U21. И всего лишь третий раз в своей истории. А Траффорд существенно увеличил свою трансферную стоимость. Потому что сделал Англию единственной сборной, не пропустившей на Евро U21 ни одного мяча за всю историю турниров. Сейчас уже кажется, что «Манчестер Сити» продешевил, когда согласился отпустить этого голкипера в «Бернли» за 19 миллионов фунтов.

Краткие цифры

Если же говорить о послематчевой статистике, характеризующей стиль игры команд, то она вполне предсказуема и исходит не только из футбольной манеры Англии и Испании, но и из счета, поскольку весь второй тайм Испания вынуждена была отыгрываться. Испанцы владели мячом 60 процентов времени и нанесли двадцать ударов по воротам против всего лишь семи у Англии.

За всю игру Испания провела 41 атаку, тогда как у Англии всего 26 атак и ни одного углового при девяти у испанцев. Поражает и разница в контроле мяча. Испанцы добились точности в 86 процентов, сделав успешно 445 передач, тогда как у англичан точность не превышала 78 процентов, а суммарно они сделали 230 пасов. В то же время статистика еще раз показывает, что судьбу встреч решают зачастую не какие-то валовые цифровые показатели, а конкретные эпизоды. И попади Руис с пенальти в ворота Траффорда, этот турнир вошел бы в историю совсем другим.