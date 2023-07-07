Тюрьма вместо Лиги чемпионов. У «Арсенала» и Артеты моральная дилемма

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вчера, 10:00

В команде обвиняемый в тяжких преступлениях.

Вялая игра Партея – одна из причин потери титулов

Вылет из Лиги Европы и неудачная попытка убежать от Гвардиолы в АПЛ подвели черту под сильным сезоном «Арсенала». В решающих матчах против «Ливерпуля», «Вест Хэма», «Саутгемптона» и «горожан» команда Артеты много пропускала. Ошибались не только защитники, но и человек, который весь сезон тащил в центре поля. Похоже, Партей, он же Якубу после принятия ислама по просьбе бывшей невесты из Марокко, был встревожен чем-то за пределами поля.

Вероятная причина – обвинение в изнасилованиях. В истории Англии хватало богатых извращенцев. В том числе, с монаршими титулами. Поэтому там принято скрывать имена обвиненных в насилии. Но журналисты знают, что речь о 30-летней звезде футбола из Северного Лондона, которому продлили залог на днях. Причем Партею в юридическом смысле повезло, поскольку его должны были судить, как Менди из «Манчестер Сити», за серию изнасилований.

Но один случай произошел за пределами Англии. Причем до введения закона, который позволял полицейским из Скотленд-Ярда принять заявление о преступлении за пределами страны. В итоге вместо двух обвинений от двух разных женщин осталось одно, но дела Партея плохи. Давно опубликована переписка, где хвастается непотребным поведением. Есть показания его невесты, марокканской модели Сары Беллы, заявление которой как раз не приняли.

А дальше нашлась другая истица. Адвокаты не смогут давить на «месть бывшей невесты». Остается один вопрос. Что у известных футболистов в головах? Зашкаливает количество случаев насилия против женщин со стороны футболистов. На суде установили, что Менди хвастался одной из жертв, что переспал с 10 000 женщин, что является выдумкой, как в случае с подобным хвастовством Кассано. Патологические лжецы нередко оказываются преступниками?

Болельщикам «Арсенала» не нравится молчание клуба

В МЮ выяснили, что Гринвуд избивал свою девушку. Возможно, делал это многократно. Вингера убрали из команды. Даже после того, как жертва оказалась беременной и «забрала заявление», Гринвуда не вернули на поле. Футболист начал занятия после ареста с частным тренером, но в МЮ сомневаются, стоит ли связываться с человеком, которому сошло с рук преступление, поскольку упрашивал жертву простить его, ссылаясь на ожидание совместного ребенка.

До суда любой клуб АПЛ может нанять частного детектива и узнать детали для принятия решения. Поэтому многие рвут отношения с людьми, обвиненными в тяжких преступлениях. Так почему «Арсенал» молчит? Если считают, что Партея оклеветали, то стоило его защитить. А если держали в основе, зная детали двух дел, то это лицемерие. Особенно для клуба, который поддерживает акции за равноправие. Ставили Партея в основу, ссылаясь на презумпцию?

Это юридическая плоскость, а морально надо действовать раньше. Фанаты «Арсенала» недовольны. Да, это великолепный футболист с невероятно крутой статистикой. Но если Партей будет осужденным насильником, то пойдет в тюрьму. Также странно смотрятся новости о трансфере игрока в Саудовскую Аравию. «Арсенал» хочет заработать, а Томас сбежать от тюрьмы? Судьи в Лондоне тоже красавцы. Нет подписки о невыезде, Партей может не вернуться, как сделал Промес.

Артета в этом случае проиграл, ведь не показал характер

Есть вина тренеров. Они слишком либеральные в АПЛ , не контролируют футболистов. Артета и Гвардиола не скрывают, что всецело доверяют игрокам, считая их профессионалами. В результате были случаи, когда Менди срывался в Париж, а Хосеп об этом узнавал от журналистов. Артета тоже не объяснил футболистам «Арсенала», что не потерпит в раздевалке человека, обвиненного в серии изнасилований. О какой дисциплине речь, если Партея год назад «простили»?

А случай печальный, ведь это очередная криминальная история с известным футболистом. Правозащитники напоминают, что часто жертвы насилия молчат по горячим следам. Например, молчал ребенок, к которому приставал Сигурдссон из «Эвертона». В результате не набралось улик, чтобы посадить исландца в тюрьму. Но молчание жертв можно понять. Боятся, что родители, друзья, коллеги и будущие партнеры узнают, что с ними произошло. Стигматизация в обществе существует.

Почитайте комментарии под любой новостью о подобных случаях. Часто обвиняют жертв. Изнасилованной быть «стыдно», поэтому часть таких преступлений сходит с рук. При этом процент ложных обвинений мизерный, много исследований на эту тему. Полицейские так жестко прессуют жертв на допросах, что статистика показывает – до суда не доходят попытки «развести на деньги». Циничные прокуроры работают, требуют доказательств, ищут мотив, изучают поведение подозреваемых.

Но нередко проходит от полугода до нескольких лет, пока после общения с психологами жертвы идут в полицию. Причем по общей причине – чтобы насильник не навредил никому другому. Изученная психиатрами история, ничего странного в ней нет. Не удивляйтесь, если обвинения прилетают спустя время, как в случае с чемпионом мира Монтиэлем. Робиньо с подельниками тоже не сразу поймали, но после вердикта бразильцы устроили протесты, когда игрока пытались вернуть в футбол.

Футболисты считают, что богатство убережет их от тюрьмы

Если бы Робиньо отсидел девять лет, тогда нет вопросов, заплатил бы за тяжкое преступление. А если миллионер убежал и прячется, как может сделать Партей, ведь Саудовская Аравия не выдает никого в Великобританию, то побег будет на совести Артеты и руководителей «Арсенала». Мягкотелость тренеров вредит репутации великих клубов. Абаскаль спокойно продолжит ставить Промеса в основу, зная о вердикте по одному делу и тяжких обвинениях по второму?

Это удар по репутации «Спартака». Клубы часто закрывают глаза на самые разные нарушения закона. Например, есть 262 ставки на футбол форварда «Брентфорда» Тоуни. Нападающий точно рассказал об увлечении друзьям. Или они сами заметили, что часто делает ставки в телефоне. Дальше узнал главный тренер и руководство. А потом они вместе покрывали ценного футболиста, который ставил на поражения собственной команды. Круговая порука.

Если бы в «Манчестер Сити» внимательнее относились к диким «вечеринкам» Менди, то спасли несколько женщин от изнасилований. Там орудовал не только Бенжамен, но и его дружок. Артета получит новую полузащиту – Райс, Хаверц, Жоржиньо и Эдегор, но Микель провалил экзамен на тренерскую твердость. Партей не уважал наставника, раз решил рискнуть карьерой и возможностью сыграть в ЛЧ .

Многие футболисты потеряли связь с реальностью. Думают, что дорогие адвокаты всегда отмажут. Пьяное вождение со сбитыми насмерть ребенком. Сексуальное насилие. Связи с мафией на разных континентах разных футболистов. Это лишь короткий список свежих дел. А сколько раз откупились до суда? Спортсмены никогда не были примерами для подражания, но это уже дно. Много грязных историй, а страдает репутация великих клубов и футбола.