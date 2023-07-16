Переоценённый форвард за 90 миллионов евро. У Влаховича остался последний шанс

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сегодня, 16:25

Ещё один ошибочный трансфер убьет карьеру.

Влахович точно переоценен

У сербов бойцы, вроде Ивановича, рядом с талантами, которые не могут себя показать в великих клубах. Тадич играл за «Саутгемптон», а не стал после частью чемпионского «Ливерпуля», как Мане. Душан круто выступал за «Аякс», но капитан команды бросил клуб на днях, переходит в чемпионат для пенсионеров. Маркович не звезда «Ливерпуля». Йовича выбрал «Реал», но не получили замену Бензема. Даже в «Фиорентине» серб, который покинул Мадрид свободным агентом, не играет феноменально. Перес потерял более 70 миллионов евро, если суммировать цену трансфера и зарплату игрока.

Еще один сербский форвард из «Фиорентины» Влахович перешел в состав их знаменитых врагов. Аньелли любит выводить из себя жителей Флоренции – кроме Душана, в Турин переехал за большие деньги Федерико Кьеза. Но у центрального нападающего были другие хорошие варианты в январе 2022-го. Душана звали в «Арсенал», где мог стать чемпионским аргументом для Артеты. Мог уехать в Испанию, или оказаться в ПСЖ , где им интересуются прямо сейчас, ведь Луис Энрике любит нападающих такого формата.

Влаховичу всего 23 года и, безусловно, это очень талантливый атлет. Но разговор не об этом. В «Ювентусе» человек, который в 63 матчах забил 23 мяча и сделал 6 ассистов, не отработал свыше 90 миллионов евро, которые туринцы потратили на трансфер и оклад серба. Аллегри не чемпион Италии и не выиграл хотя бы Лигу Европы. Влаховичем недовольны, провел в основе всего 22 матча в Серии А в прошлом сезоне, а клуб в итоге выкупил контракт Милика у «Марселя». Поляк, сыгравший меньше минут, близко по голевым показателям.

Дефицит порождает спрос

Легко продавать воду в пустыне, а еще легче центральных нападающих в мире, где «Барселона» и «Реал» охотятся за бразильскими детьми. Витор Роке прибудет в Каталонию через год, как и Эндрик в Мадрид. Оба парня метр в прыжке, это точно не ставка на нового бразильского Роналдо. Но раз «Бавария» год играла без центрального нападающего и готова пойти в ва-банк ради Кейна – проще говоря, переплатить, то очевидно, что агент Влаховича планирует этим летом купить себе дом в Испании на комиссионные от трансфера Душана.

Форвард интересовал ПСЖ , «Челси», МЮ , даже «Реал», где Перес любит повторять одни действия, пока не добьется положительного результата. «Атлетико» предлагал «Ювентусу» обмен Мораты на Влаховича. «Бавария» держит Душана в списке целей, если Леви не отпустит Кейна. Но не обязательно быть футболистом с талантами серба, чтобы подкалывать нападающего. Хавбек «Эмполи» Лиам Хендерсон, безусловно, намного слабее как футболист, но во время майского разгрома фаворита со счетом 4:1 вот так встретил Влаховича:

О, идут 80 миллионов евро!

Футбольный юмор бывает суровым, но здесь никакого оскорбления нет, только констатация факта, что ПСЖ и любой другой покупатель рискуют, ведь Влаховича сложно назвать примерным профессионалом. Вспомните чемпионат мира. Обожающие сплетни сербы рассказали, что Душан завел роман с фотомоделью Аной Чакич. Но есть одна проблема, у женщины есть муж. Это Предраг Райкович, голкипер сборной Сербии и «Мальорки». Друг Саши Зделара из ЦСКА точно был в шоке от новостей, что мать его двух сыновей завела интрижку.

Влахович заявил, что слухи – вранье, вот только его девушка, бывшая мисс Италии Каролина его после катарского ЧМ почему-то бросила. Если у Душана та же проблема, что Бобо Вьери – зависимость от женщин, то это плохо. У ПСЖ был Мауро Икарди, ничем хорошим для клуба это не завершилось. Поскольку у Предрага и Аны двое маленьких детей, то супруги сделали вид, что ничего не случилось, якобы никаких драк в раздевалке сборной Сербии не было. Это их право на личную жизнь, но здесь важен штрих к портрету Влаховича. Если он крутил параллельные романы, то это одна из причин средней игры.

Тренер может спасти карьеру

Влаховичу не повезло в «Ювентусе» с тренерами. Не сумели сделать его голевой машиной, как удалось Гвардиоле с Холандом. Но знаем и обратные примеры, когда сильный нападающий не может заиграть в мощном клубе. Лукаку может заменить Влаховича в «Ювентусе». В «Интере» с Конте у Ромелу получалось, а с Индзаги стало сложнее. В «Челси» у бельгийца не пошла игра дважды с разными тренерами и в разном возрасте. Но у нападающих, Ибрагимович подтвердит, есть преимущество – ходовой товар, могут менять клубы в поисках того самого.

Влаховичу крупно повезет с Луисом Энрике? После слабого сезона в «Ювентусе» сербу нужно перезапустить карьеру. Но где был настоящий Душан? Фанаты говорят, что в «Фиорентине», критики настаивают, что в «Ювентусе». Этот форвард зависим от команды, возможно, во Флоренции прыгнул выше головы. Влаховича надо учить играть в футбол в роли центрального нападающего фаворита Лиги чемпионов. Энрике возился с Моратой в сборной, готов приютить Душана. Но важна дисциплина, а с ней могут быть проблемы.

Пиппо Индзаги и даже молодой Криштиану Роналду, который менял моделей и жриц любви в Манчестере, играли в совсем другое время. Тогда требования к физическому состоянию футболиста были ниже. Поэтому Вьери мог выпить вина и поесть пиццы на свидании с очередной мисс чего-то там, не спать целую ночь, прийти на тренировку с похмельем, а затем забить дважды в серьезном матче Серии А. А после матча снова на дискотеку с моделями. Все видели, что у Бобо лишний вес, но это не влияло. Сейчас Влахович не сможет, если у него в голове приключения, реализовать свой потенциал.

И хотя ПСЖ самый простой для него вариант, а парижанам сильно нужен центральный форвард, сербу пора забыть голы за «Фиорентину» и начинать с чистого листа. Пора прибавить в игре в пас, в работе на втором этаже, проигрывает слишком много единоборств, хотя огромного роста. Надо лучше контролировать мяч за пределами штрафной площади. Стоит умнее рассчитывать линию офсайда и круче прессинговать. Влахович, в отличие от Лукаку и Мораты, не собрал критически много фатальных промахов, чтобы они его сломали морально. Но форварду точно нужен новый вызов.