Переоценённый форвард за 90 миллионов евро. У Влаховича остался последний шанс

Ещё один ошибочный трансфер убьет карьеру.
Влахович точно переоценен
У сербов бойцы, вроде Ивановича, рядом с талантами, которые не могут себя показать в великих клубах. Тадич играл за «Саутгемптон», а не стал после частью чемпионского «Ливерпуля», как Мане. Душан круто выступал за «Аякс», но капитан команды бросил клуб на днях, переходит в чемпионат для пенсионеров. Маркович не звезда «Ливерпуля». Йовича выбрал «Реал», но не получили замену Бензема. Даже в «Фиорентине» серб, который покинул Мадрид свободным агентом, не играет феноменально. Перес потерял более 70 миллионов евро, если суммировать цену трансфера и зарплату игрока.
Еще один сербский форвард из «Фиорентины» Влахович перешел в состав их знаменитых врагов. Аньелли любит выводить из себя жителей Флоренции – кроме Душана, в Турин переехал за большие деньги Федерико Кьеза. Но у центрального нападающего были другие хорошие варианты в январе 2022-го. Душана звали в «Арсенал», где мог стать чемпионским аргументом для Артеты. Мог уехать в Испанию, или оказаться в ПСЖ, где им интересуются прямо сейчас, ведь Луис Энрике любит нападающих такого формата.
Влаховичу всего 23 года и, безусловно, это очень талантливый атлет. Но разговор не об этом. В «Ювентусе» человек, который в 63 матчах забил 23 мяча и сделал 6 ассистов, не отработал свыше 90 миллионов евро, которые туринцы потратили на трансфер и оклад серба. Аллегри не чемпион Италии и не выиграл хотя бы Лигу Европы. Влаховичем недовольны, провел в основе всего 22 матча в Серии А в прошлом сезоне, а клуб в итоге выкупил контракт Милика у «Марселя». Поляк, сыгравший меньше минут, близко по голевым показателям.
Дефицит порождает спрос
Легко продавать воду в пустыне, а еще легче центральных нападающих в мире, где «Барселона» и «Реал» охотятся за бразильскими детьми. Витор Роке прибудет в Каталонию через год, как и Эндрик в Мадрид. Оба парня метр в прыжке, это точно не ставка на нового бразильского Роналдо. Но раз «Бавария» год играла без центрального нападающего и готова пойти в ва-банк ради Кейна – проще говоря, переплатить, то очевидно, что агент Влаховича планирует этим летом купить себе дом в Испании на комиссионные от трансфера Душана.
Форвард интересовал ПСЖ, «Челси», МЮ, даже «Реал», где Перес любит повторять одни действия, пока не добьется положительного результата. «Атлетико» предлагал «Ювентусу» обмен Мораты на Влаховича. «Бавария» держит Душана в списке целей, если Леви не отпустит Кейна. Но не обязательно быть футболистом с талантами серба, чтобы подкалывать нападающего. Хавбек «Эмполи» Лиам Хендерсон, безусловно, намного слабее как футболист, но во время майского разгрома фаворита со счетом 4:1 вот так встретил Влаховича:
О, идут 80 миллионов евро!
Футбольный юмор бывает суровым, но здесь никакого оскорбления нет, только констатация факта, что ПСЖ и любой другой покупатель рискуют, ведь Влаховича сложно назвать примерным профессионалом. Вспомните чемпионат мира. Обожающие сплетни сербы рассказали, что Душан завел роман с фотомоделью Аной Чакич. Но есть одна проблема, у женщины есть муж. Это Предраг Райкович, голкипер сборной Сербии и «Мальорки». Друг Саши Зделара из ЦСКА точно был в шоке от новостей, что мать его двух сыновей завела интрижку.
Влахович заявил, что слухи – вранье, вот только его девушка, бывшая мисс Италии Каролина его после катарского ЧМ почему-то бросила. Если у Душана та же проблема, что Бобо Вьери – зависимость от женщин, то это плохо. У ПСЖ был Мауро Икарди, ничем хорошим для клуба это не завершилось. Поскольку у Предрага и Аны двое маленьких детей, то супруги сделали вид, что ничего не случилось, якобы никаких драк в раздевалке сборной Сербии не было. Это их право на личную жизнь, но здесь важен штрих к портрету Влаховича. Если он крутил параллельные романы, то это одна из причин средней игры.
Тренер может спасти карьеру
Влаховичу не повезло в «Ювентусе» с тренерами. Не сумели сделать его голевой машиной, как удалось Гвардиоле с Холандом. Но знаем и обратные примеры, когда сильный нападающий не может заиграть в мощном клубе. Лукаку может заменить Влаховича в «Ювентусе». В «Интере» с Конте у Ромелу получалось, а с Индзаги стало сложнее. В «Челси» у бельгийца не пошла игра дважды с разными тренерами и в разном возрасте. Но у нападающих, Ибрагимович подтвердит, есть преимущество – ходовой товар, могут менять клубы в поисках того самого.
Влаховичу крупно повезет с Луисом Энрике? После слабого сезона в «Ювентусе» сербу нужно перезапустить карьеру. Но где был настоящий Душан? Фанаты говорят, что в «Фиорентине», критики настаивают, что в «Ювентусе». Этот форвард зависим от команды, возможно, во Флоренции прыгнул выше головы. Влаховича надо учить играть в футбол в роли центрального нападающего фаворита Лиги чемпионов. Энрике возился с Моратой в сборной, готов приютить Душана. Но важна дисциплина, а с ней могут быть проблемы.
Пиппо Индзаги и даже молодой Криштиану Роналду, который менял моделей и жриц любви в Манчестере, играли в совсем другое время. Тогда требования к физическому состоянию футболиста были ниже. Поэтому Вьери мог выпить вина и поесть пиццы на свидании с очередной мисс чего-то там, не спать целую ночь, прийти на тренировку с похмельем, а затем забить дважды в серьезном матче Серии А. А после матча снова на дискотеку с моделями. Все видели, что у Бобо лишний вес, но это не влияло. Сейчас Влахович не сможет, если у него в голове приключения, реализовать свой потенциал.
И хотя ПСЖ самый простой для него вариант, а парижанам сильно нужен центральный форвард, сербу пора забыть голы за «Фиорентину» и начинать с чистого листа. Пора прибавить в игре в пас, в работе на втором этаже, проигрывает слишком много единоборств, хотя огромного роста. Надо лучше контролировать мяч за пределами штрафной площади. Стоит умнее рассчитывать линию офсайда и круче прессинговать. Влахович, в отличие от Лукаку и Мораты, не собрал критически много фатальных промахов, чтобы они его сломали морально. Но форварду точно нужен новый вызов.
Будет хорошо, если рослого, молодого нападающего с приличной левой ногой прокачает до уровня мировой звезды требовательный Энрике, которому достался проблемный ПСЖ. Но если в новом клубе Влахович повторит спорный уровень игры за «Ювентус», то его ждёт судьба Йовича в лучшем случае. Только в «Фиорентине» Душана не примут, ведь считают предателем.
Влаховичу нужна конкуренция с Кокориным, без неё он не играет на максимум. Мотивация не та.....:)))))))
Продать Влаховича за 50млн была бы удачей, а уж за 90 млн (как Париж предлагает) они его завернут в подарочную упаковку, и дадут в подарок Погба и Мойзе Кина, и если все получится, то ПСЖ станут главными филантропами современного футбола. Предлагать больше чем клуб желает выручить. Можно подумать за ним очередь стоит.
Ну а так что, в ПСЖ так и не научились выбирать нападающего. Человек вообще не умеет играть спиной к воротам и в целом плохо вписывается в игру топ клубов. Влахович так-то был нормальным игроком до джувентуса, а теперь просто шкаф.
Пи.Си. Бред какой-то за 110 Кейна можно купить, зачем им Злахович за такие бабки.
Влаховичу нужна конкуренция с Кокориным, без неё он не играет на максимум. Мотивация не та.....:)))))))
Продать Влаховича за 50млн была бы удачей, а уж за 90 млн (как Париж предлагает) они его завернут в подарочную упаковку, и дадут в подарок Погба и Мойзе Кина, и если все получится, то ПСЖ станут главными филантропами современного футбола. Предлагать больше чем клуб желает выручить. Можно подумать за ним очередь стоит.
Ну а так что, в ПСЖ так и не научились выбирать нападающего. Человек вообще не умеет играть спиной к воротам и в целом плохо вписывается в игру топ клубов. Влахович так-то был нормальным игроком до джувентуса, а теперь просто шкаф.
Пи.Си. Бред какой-то за 110 Кейна можно купить, зачем им Злахович за такие бабки.
Теперь о днях сегодняшних. Берем 5 топ лиг. Англию и Испанию сразу отметаем (не получится у него в этих чемпах: Англия - силовой и агрессивный футбол, Испания - быстрый и техничный футбол, в Италии уже точно не останется, в Германии некому его покупать и остается Франция.
Теоретически (подчеркну это слово) может заиграть (Лига не самая топ и там забивают все кому не лень). Но опять-таки, если в ПСЖ, то 50 на 50 что впишется в состав (там сейчас раздрай и шатания). А другие клубы не будут готовы выложить за него даже 50 лямов.
Теперь о днях сегодняшних. Берем 5 топ лиг. Англию и Испанию сразу отметаем (не получится у него в этих чемпах: Англия - силовой и агрессивный футбол, Испания - быстрый и техничный футбол, в Италии уже точно не останется, в Германии некому его покупать и остается Франция.
Теоретически (подчеркну это слово) может заиграть (Лига не самая топ и там забивают все кому не лень). Но опять-таки, если в ПСЖ, то 50 на 50 что впишется в состав (там сейчас раздрай и шатания). А другие клубы не будут готовы выложить за него даже 50 лямов.