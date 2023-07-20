Черчесова уволили после разгрома от фарерцев. Тренер может вернуться в РПЛ

Скромный КИ разнес «Ференцварош» в гостях.
Венгры не вынесли унижения
Клуб из Будапешта это одна из визитных карточек страны. Четыре года подряд «Ференцварош» играл на групповых этапах еврокубков. Каждый раз начинали путь в ЛЧ, трижды переходили в группу ЛЕ. Рекламировали клуб, получали интересные матчи для посещения фанатами. И премиальные. Тренер Ребров добился исторического успеха для венгерского клуба два года назад. Сыграли в группе ЛЧ против «Барселоны» и «Ювентуса».
«Ференцварош» пять раз подряд становился чемпионом Венгрии. Трижды выигрывал новый тренер сборной Украины, а затем Реброва успешно заменил бывший наставник сборной России. У Черчесова два подряд титула в национальной лиге, добавил в послужной список трофеи после чемпионства с «Легией» в Польше. Тренер надеялся на попадание в группу Лиги чемпионов с венгерским клубом, но вместо этого вспоминал вчера горькое прошлое.
15 лет назад киевское «Динамо» и «Спартак» сыграли между собой в квалификации Лиги чемпионов. В Москве украинская команда Сёмина разгромила коллектив Черчесова 4:1. В тот же день Станислав Саламович был отправлен в отставку, руководить временно поручили Сергею Родионову. В Киеве «Динамо» снова разгромило «Спартак» со счетом 4:1. Получается, вчера Черчесов закольцевал свою еврокубковую карьеру новым разгромом?
Впрочем, одно дело проиграть принципиальному, но не слабому сопернику с российским тренером Сёминым, а другое – получить домашний разгром от клуба КИ с Фарерских островов. «Ференцварош» был абсолютным фаворитом поединка. Это сенсация и неожиданность, ведь после гостевой ничьей 0:0 Черчесов настраивался на уверенный и спокойный проход дальше. А получил разгром и был немедленно уволен.
Футболисты подставили тренера
Разгром начался с нарушения правил на углу штрафной площади и пенальти. Футболист «Ференцвароша» явно сбил соперника, который мог потерять мяч через секунду, так как убегал за пределы штрафной площади. Фарерские игроки спокойно отнеслись к первому голу. И продолжили увольнять Черчесова. Помогала оборона венгерского клуба, допуская ошибки, а также нападающие хозяев, поскольку не создавали явные моменты.
Хотя счет по выстрелам 22:9 в пользу венгров, гости выиграли по ударам в створ, которые важнее. Хозяева не реализовали три момента. КИ забил три мяча после семи ударов в створ. Черчесов пытался перестроиться, обновлял атакующую линию команды. В перерыве был сложный разговор, потому что первый тайм завершился разгромом 0:3. После пенальти и легкого для гостей второго мяча венгры решили добавить комизма в трагедию.
Голкипер «Ференцвароша» Дибус – один из дублеров основных вратарей сборной Венгрии, смешно просчитался после даже не удара, а паса в сторону ворот от соперника. Вратарь не достал мяч с первой попытки и не успел исправить свою грубую ошибку. Шокированная публика ждала голы «Ференцвароша» после перерыва, но команда сломалась. Замены не помогли, коллектив с Фарерских островов не пропустил и идет дальше.
Черчесов может вернуться домой
Венгры вылетели в квалификацию Лиги Конференций, но готовить их к поединку будет новый тренер. Черчесову доверяли в Будапеште, поэтому под него сделали серию трансферов. Никому не нужно представлять Рамиреса, латераль «Краснодара» уехал к венгерской жене. На видный трансфер потратили 2 миллиона евро. Также подписали игроков «Црвены Звезды» и «Маккаби» из Хайфы, набрали свободных агентов, которым выдали подъемные.
Если в прошлом сезоне потратили 4,6 миллиона евро на новичков, то теперь ставки выросли, расходы 6,7 миллиона. У «Ференцвароша» нет спонсоров из нефтяной и газовой отраслей. Зарабатывать удобнее всего в Лиге чемпионов. От Черчесова ждали повторения успеха Реброва. Российскому специалисту в прошлом сезоне позволили провести чистку состава, команду покинуло два десятка игроков, среди которых и Роберт Мак, бывший футболист «Зенита».
Вчера Черчесов мог использовать двух из тройки лидеров атаки «Ференцвароша», дело не в составе. КИ с Фарерских островов выполнил установку главного тренера, а Станислава Саламовича его команда не услышала, как не услышали «спартаковцы» 15 лет назад. Российским тренерам непросто в еврокубках. Хотя Черчесов сам сказал, что с ним связывались люди из Саудовской Аравии, вряд ли шейхи теперь позвонят после такого разгрома.
Также закрыт путь в Польшу, ведущие клубы страны российского наставника не примут. Можно напомнить, что семья Черчесова живет в Австрии, он из Будапешта отправится западнее, может взять паузу. Если вдруг будут неприятности у наставников «Партизана» или «Црвены Звезды», то в Сербии рассмотрят кандидатуру Черчесова. Но пока скорее верится в возвращение тренера в РПЛ. Очевидный пункт назначения – замена Хохлова в «Сочи».
Тренеру хочется обратно в «Спартак»
Станислав Саламович будет ждать отставки в чемпионате, а их в РПЛ обычно много. Пока железного варианта нет, а в Европе ему подходят только Сербия и Венгрия. Но после «Ференцвароша» нет смысла работать с другими венгерскими клубами. Возможно, в Австрии можно найти команду, где примут Черчесова по старой памяти. Тем более, он хорошо говорит на немецком языке. Также помогают титулы в Польше и Венгрии.
Герой домашнего ЧМ-2018 ближе всех российских тренеров к новому матчу в еврокубках. Развязка зависит от мотивации и конечной цели. Когда из «Спартака» попросили уйти Федуна, то ходили активные слухи о возвращении усов надежды. И неслучайно вспомнили матч с киевским «Динамо». У Черчесова всегда успехи в тренерской карьере чередуются с конфликтами с футболистами и неожиданными показательными поражениями. Но это еще и отсылка к незакрытой ране.
Станислав Саламович точно хотел бы успешно поработать с большим клубом РПЛ, особенно со «Спартаком». Дома он чемпионом как тренер не становился. Но Черчесов своеобразный человек с непростым характером, что доказывал также в «Ахмате» и московском «Динамо». Его экспортная европейская версия отличается от внутреннего образа, поэтому гранды РПЛ выбирают других тренеров.
Черчесова без работы оставил клуб с рыбаками и малярами....:)))
Если не ошибаюсь, то в своё время Фарерская молодёжка обыграла российскую молодёжку !!! Многие в ней считались звёздами и получали во сто крат больше чем игроки с Фарерских Островов ! Так что ... Я как понимаю Ференцварош в Венгрии по хлеще Зенита в РПЛ..... и так проиграть фаревам забив 0 голов, когда ты чемпион страны...это уметь нужно.
Ну а так что, что то мне очень сильно кажется, что это все смахивает на очевидный слив команды тренера, три мяча "случайно" так не пропускают, сначала какой-то неадекватный прямой подкат в своей штрафной непонятно зачем, я тупее подкатов не видел в футболе, потом обрез от крайнего защитника и вишенка на торте вратарь который специально как будто пропускает между рук легчайший мяч который еле-еле летел в ворота, а после того как пустил между рук даже не попытался быстро исправить ошибку а выждал целую секунду и потом начал вставать, бред, не верю в такие случайности...
Пи.Си. А в чем кошмар то ? Надо восхищаться Клаксвиком! Эти ребята в двух играх не дали ничего сделать венграм да и в чемпионате они мало пропускают. Девять матчей на 0 в 16 играх. Буду следить за ними. Надеюсь пройдут Хакен.
Черчесова без работы оставил клуб с рыбаками и малярами....:)))
Если не ошибаюсь, то в своё время Фарерская молодёжка обыграла российскую молодёжку !!! Многие в ней считались звёздами и получали во сто крат больше чем игроки с Фарерских Островов ! Так что ... Я как понимаю Ференцварош в Венгрии по хлеще Зенита в РПЛ..... и так проиграть фаревам забив 0 голов, когда ты чемпион страны...это уметь нужно.
Ну а так что, что то мне очень сильно кажется, что это все смахивает на очевидный слив команды тренера, три мяча "случайно" так не пропускают, сначала какой-то неадекватный прямой подкат в своей штрафной непонятно зачем, я тупее подкатов не видел в футболе, потом обрез от крайнего защитника и вишенка на торте вратарь который специально как будто пропускает между рук легчайший мяч который еле-еле летел в ворота, а после того как пустил между рук даже не попытался быстро исправить ошибку а выждал целую секунду и потом начал вставать, бред, не верю в такие случайности...
Пи.Си. А в чем кошмар то ? Надо восхищаться Клаксвиком! Эти ребята в двух играх не дали ничего сделать венграм да и в чемпионате они мало пропускают. Девять матчей на 0 в 16 играх. Буду следить за ними. Надеюсь пройдут Хакен.