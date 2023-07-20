Черчесова уволили после разгрома от фарерцев. Тренер может вернуться в РПЛ

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сегодня, 09:59

Скромный КИ разнес «Ференцварош» в гостях.

Венгры не вынесли унижения

Клуб из Будапешта это одна из визитных карточек страны. Четыре года подряд «Ференцварош» играл на групповых этапах еврокубков. Каждый раз начинали путь в ЛЧ , трижды переходили в группу ЛЕ . Рекламировали клуб, получали интересные матчи для посещения фанатами. И премиальные. Тренер Ребров добился исторического успеха для венгерского клуба два года назад. Сыграли в группе ЛЧ против «Барселоны» и «Ювентуса».

«Ференцварош» пять раз подряд становился чемпионом Венгрии. Трижды выигрывал новый тренер сборной Украины, а затем Реброва успешно заменил бывший наставник сборной России. У Черчесова два подряд титула в национальной лиге, добавил в послужной список трофеи после чемпионства с «Легией» в Польше. Тренер надеялся на попадание в группу Лиги чемпионов с венгерским клубом, но вместо этого вспоминал вчера горькое прошлое.

15 лет назад киевское «Динамо» и «Спартак» сыграли между собой в квалификации Лиги чемпионов. В Москве украинская команда Сёмина разгромила коллектив Черчесова 4:1. В тот же день Станислав Саламович был отправлен в отставку, руководить временно поручили Сергею Родионову. В Киеве «Динамо» снова разгромило «Спартак» со счетом 4:1. Получается, вчера Черчесов закольцевал свою еврокубковую карьеру новым разгромом?

Впрочем, одно дело проиграть принципиальному, но не слабому сопернику с российским тренером Сёминым, а другое – получить домашний разгром от клуба КИ с Фарерских островов. «Ференцварош» был абсолютным фаворитом поединка. Это сенсация и неожиданность, ведь после гостевой ничьей 0:0 Черчесов настраивался на уверенный и спокойный проход дальше. А получил разгром и был немедленно уволен.

Футболисты подставили тренера

Разгром начался с нарушения правил на углу штрафной площади и пенальти. Футболист «Ференцвароша» явно сбил соперника, который мог потерять мяч через секунду, так как убегал за пределы штрафной площади. Фарерские игроки спокойно отнеслись к первому голу. И продолжили увольнять Черчесова. Помогала оборона венгерского клуба, допуская ошибки, а также нападающие хозяев, поскольку не создавали явные моменты.

Хотя счет по выстрелам 22:9 в пользу венгров, гости выиграли по ударам в створ, которые важнее. Хозяева не реализовали три момента. КИ забил три мяча после семи ударов в створ. Черчесов пытался перестроиться, обновлял атакующую линию команды. В перерыве был сложный разговор, потому что первый тайм завершился разгромом 0:3. После пенальти и легкого для гостей второго мяча венгры решили добавить комизма в трагедию.

Голкипер «Ференцвароша» Дибус – один из дублеров основных вратарей сборной Венгрии, смешно просчитался после даже не удара, а паса в сторону ворот от соперника. Вратарь не достал мяч с первой попытки и не успел исправить свою грубую ошибку. Шокированная публика ждала голы «Ференцвароша» после перерыва, но команда сломалась. Замены не помогли, коллектив с Фарерских островов не пропустил и идет дальше.

Черчесов может вернуться домой

Венгры вылетели в квалификацию Лиги Конференций, но готовить их к поединку будет новый тренер. Черчесову доверяли в Будапеште, поэтому под него сделали серию трансферов. Никому не нужно представлять Рамиреса, латераль «Краснодара» уехал к венгерской жене. На видный трансфер потратили 2 миллиона евро. Также подписали игроков «Црвены Звезды» и «Маккаби» из Хайфы, набрали свободных агентов, которым выдали подъемные.

Если в прошлом сезоне потратили 4,6 миллиона евро на новичков, то теперь ставки выросли, расходы 6,7 миллиона. У «Ференцвароша» нет спонсоров из нефтяной и газовой отраслей. Зарабатывать удобнее всего в Лиге чемпионов. От Черчесова ждали повторения успеха Реброва. Российскому специалисту в прошлом сезоне позволили провести чистку состава, команду покинуло два десятка игроков, среди которых и Роберт Мак, бывший футболист «Зенита».

Вчера Черчесов мог использовать двух из тройки лидеров атаки «Ференцвароша», дело не в составе. КИ с Фарерских островов выполнил установку главного тренера, а Станислава Саламовича его команда не услышала, как не услышали «спартаковцы» 15 лет назад. Российским тренерам непросто в еврокубках. Хотя Черчесов сам сказал, что с ним связывались люди из Саудовской Аравии, вряд ли шейхи теперь позвонят после такого разгрома.

Также закрыт путь в Польшу, ведущие клубы страны российского наставника не примут. Можно напомнить, что семья Черчесова живет в Австрии, он из Будапешта отправится западнее, может взять паузу. Если вдруг будут неприятности у наставников «Партизана» или «Црвены Звезды», то в Сербии рассмотрят кандидатуру Черчесова. Но пока скорее верится в возвращение тренера в РПЛ . Очевидный пункт назначения – замена Хохлова в «Сочи».

Тренеру хочется обратно в «Спартак»

Станислав Саламович будет ждать отставки в чемпионате, а их в РПЛ обычно много. Пока железного варианта нет, а в Европе ему подходят только Сербия и Венгрия. Но после «Ференцвароша» нет смысла работать с другими венгерскими клубами. Возможно, в Австрии можно найти команду, где примут Черчесова по старой памяти. Тем более, он хорошо говорит на немецком языке. Также помогают титулы в Польше и Венгрии.

Герой домашнего ЧМ -2018 ближе всех российских тренеров к новому матчу в еврокубках. Развязка зависит от мотивации и конечной цели. Когда из «Спартака» попросили уйти Федуна, то ходили активные слухи о возвращении усов надежды. И неслучайно вспомнили матч с киевским «Динамо». У Черчесова всегда успехи в тренерской карьере чередуются с конфликтами с футболистами и неожиданными показательными поражениями. Но это еще и отсылка к незакрытой ране.