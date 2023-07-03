Две сенсации и слёзы Грузии. На Евро-2023 разыграли ценные путёвки

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вчера, 13:11

Три сборные уже выиграли.

Испания, Израиль и Украина на Олимпиаде

Не существует олимпийской сборной Англии, только команда Великобритании. Значит, до решающих матчей определились счастливчики, которые сыграют на Олимпиаде в Париже. И состав не такой, как ожидали. В паре Израиля и Грузии не было фаворита, хотя кавказцы играли дома, что влияло. Впрочем, Сазонов, Гагнидзе, Давиташвили, Цитаишвили и Мамардашвили не сумели забить по ходу матча.

После ничьей 0:0 били пенальти. В серии зажег израильский Перец. Интересно, какие у белокурого голкипера сборной Израиля корни с такой фамилией? Подозреваем, его родители родом из Восточной Европы. Вратарь снова выручил. У Даниэля был отраженный пенальти в предыдущей игре, а в серии он взял попытку Гагуа. Мамардашвили из «Валенсии» не везло, хотя был близок к сэйвам.

А решающим промахом стал удар грузина в штангу. Хозяева, которых поддерживала рекордная для Евро толпа из 44 тысяч зрителей, отдали путевку на Олимпиаду команде Израиля. Кварацхелии на турнире в Париже не будет, а вот Мудрик может сыграть. Команда Украины не сыграла с Францией в свой футбол, нервничали, но были победные отрезки и комбинации на чужой половине поля.

Голевой пас Мудрика на Судакова станет одним из украшений турнира. Также вингер «Челси» заработал пенальти. А третий гол украинцев – результат действий хавбека «Шахтёра» Бондаренко. Артём перебросил талантливого голкипера Шевалье. Победа Испании над Швейцарией в дополнительное время потерялась на фоне двух сенсаций, но гол Миранды из «Бетиса» тоже означает путевку на Олимпиаду.

Французы и немцы будут учиться на ошибках

Сборная Сербии выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв Бразилию. Но сербы не получили такую национальную команду, как у Хорватии. Их соседи на Евро-2023 выступили слабо, а могут в будущем подарить миру сильных футболистов. Важна связь между успехами на юношеском и взрослом уровне. Например, у испанцев и аргентинцев есть потерянные поколения. Конечно, Касильяс и Месси взяли в итоге кубок мира, но так везет не всем.

Например, Украина выиграла чемпионат мира четыре года назад. Пусть в составе Ротаня есть несколько людей из того состава, с переходом на взрослый уровень не всё гладко. Но работа продолжается, полуфинал Евро это уровень, особенно если по пути не уступаешь испанцам и французам. И нет сомнений, что профит от турнира получат не только полуфиналисты. Португалия, Германия, Италия и Франция, хотя они покинули турнир, будут изучать свои ошибки.

У Германии точно будет разбор полетов. Семь последних Евро выигрывали или немцы, или испанцы, не считая сенсационной победы Швеции. Теперь Германия уступает в футболе. Если Нидерланды и Бельгия, хотя там роскошные молодые мастера, не приучили к титулам, то невыход немцев из группы – одна из сенсаций Евро-2023. Конечно, в составе не было Вирца и Мусиалы, но поражение от Чехии после ничьей с Израилем оказалось смертельным для фаворитов.

Вместе с именитыми французами – украинцам проиграли Симакан, Шерки, Шевалье, Нкунку, Гуири и Тюрам, анализировать свою неудачу будут итальянцы. У «Скуадры» был один из самых опытных составов на турнире, ведь многие успели поиграть в первой сборной. Привычно интересные португальцы тоже недовольны, так как могли побороться за путевку на Олимпиаду, уступили Англии в один мяч. Сам формат – всего 16 участников, означает, что слабых очень мало.

Читаются фавориты, но возможны сюрпризы

Испания играла против Украины в группе. Команда Санти Дения уступала до девяностой минуты, пока Руис не сравнял счет. Украинцам в том поединке не повезло, первый мяч забили сами себе, а по ударам в створ была ничья. Зато второе место в группе отправило к Франции и позволило выйти в полуфинал. Испания снова сыграет против команды Ротаня. Конечно, будут фаворитами, у них много юных звезд даже без Гави и Педри.

Но голкипер украинцев Трубин проверен в Лиге чемпионов, а испанцы устали после овертайма со Швейцарией. Турнир быстрый, времени на восстановление мало. И это шанс для Израиля против фаворитов из Англии. У Ли Карсли любопытная команда. Необычная техника у голкипера Джеймса Траффорда из «Манчестер Сити», хотя с такой фамилией надо играть в МЮ . От его сэйвов зависит успех британцев на важном для них турнире.

Защитник Колуилл из «Челси», хавбек «Ливерпуля» Джонс и новичок «Ньюкасла» Гордон в основе. Вместе со Смитом-Роу из «Арсенала» и Скиппом из «Тоттенхэма» пытаются выиграть для Англии молодежный чемпионат Европы впервые с 1984-го. Тогда британцы переиграли крутую Испанию с Бутрагеньо, Салинасом и Мичелом. Теперь не исключаем аналогичный по составу финал, но Израилю и Украине точно нечего терять.

У тренера Лузона в основе много футболистов первой сборной Израиля. Помогают держаться солидно Перец, Гандельман, Карцев (тот самый, что не доехал в «Динамо») и Глух – Оскар Максимович, сын уроженца России. Команда Ротаня тоже использует игроков с взрослым опытом. Помогут Судаков, Сикан, Трубин, Мудрик, Сирота и Ватан, если будет здоров. Бондаренко после Евро обязательно будет в первой команде Реброва.

Молодежный чемпионат всегда был престижным турниром. Лучшим игроком Евро становились Чех, Пирло, Каннаваро, Фигу и Мата, в представлении не нуждаются. Будут новые открытия, есть сенсации, как Израиль и Украина. Жаль Грузию, шикарная команда даже без главной звезды. Англия и Испания – ожидаемые полуфиналисты, но чемпиона наперед назвать сложно. Будет борьба, четыре команды играют зрело, каждая уверена в себе.