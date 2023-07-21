«Эстудиантес» – «Бельграно»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Эстудиантес» – «Бельграно», который состоится 23 июля 2023 года

«Эстудиантес»

Команда находится в зоне плей-офф, что уже является поводом для оптимизма для болельщиков. «Эстудиантес» занимает седьмое место с 39 баллами и опережает нынешнего соперника всего на четыре пункта. Таким образом, хозяевам очень нежелательно проигрывать, ведь от преимущества почти ничего не останется. В случае победы у коллектива будет шанс подняться еще выше по турнирной таблице.

19 июля «Эстудиантес» уверенно обыграл «Барселону Гуаякиль» (4:0) в кубке Южной Америки, а 16 числа в чемпионате проиграл на выезде «Ривер Плейту» (1:3).

«Бельграно»

«Бельграно» пока не вошел в зону плей-офф, но активно работает над этим, хотя несколько матчей в чемпионате остается без побед. Команда занимает 11 место с 35 баллами и находится в трех пунктах от необходимо девятой строчки. В матче с примерно равным соперником гости будут стараться максимально надежно сыграть в обороне и при возможности найти свои шансы у ворот «Эстудиантеса».

16 июля «Бельграно» уступил на своем поле «Сан-Лоренсо» (0:1), а 10 числа поделил очки с «Колон» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эстудиантес» – 1.73

Ничья – 3.45

Победит «Бельграно» – 5.4

Статистика

«Бельграно» не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате Аргентины

«Эстудиантес» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бельграно» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эстудиантесом»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команды очень часто играют результативные поединки, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также не дождутся большого количества голов.