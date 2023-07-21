«Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Атлетико Тукуман» – «Индепендьенте», который состоится 23 июля 2023 года

«Атлетико Тукуман»

Коллектив стабильно набирает очки в последних матчах, но провал на самом старте сезона не дает ему быть высоко в турнирной таблице. Сейчас «Атлетико Тукуман» располагается на 16 месте с 31 баллом и от зоны плей-офф отстает на семь пунктов, что является большой проблемой. В домашней встрече с соперником, который идет ниже, от команды будут ждать очередного успеха, который возможно позволит вклиниться в борьбу за топ-9.

18 июля «Атлетико Тукуман» сыграл вничью с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0), а 12 числа обыграл на своем поле «Химнасию» (2:0).

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» провалил сезон и исправить все свои ошибки у команды уже вряд ли выйдет. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины коллектив занимает 20 место с 28 баллами и выиграл всего два поединка в пяти последних встречах. В игре с мотивированным «Атлетико Тукуман», который находится в хорошей форме, даже ничья для гостей стала бы благоприятным результатом.

17 июля «Индепендьенте» вырвал на выезде победу у «Сентраль Кордоба» (1:0), а 12 числа уже на своем стадионе уступил «Ньюэллс Олд Бойз» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Тукуман» – 2.35

Ничья – 3.05

Победит «Индепендьенте» – 3.4

Статистика

«Атлетико Тукуман» выиграл четыре из шести последних матчей в чемпионате Аргентины

«Индепендьенте» забивал в шести из десяти последних выездных встреч

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико Тукуман» выиграл три из четырех последних встреч у «Индепендьенте»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико Тукуман», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева очень хорошо выглядят в последних турах и мы предполагаем, что им будет по силам добиться важной победы во встрече с «Индепендьенте».