«Велес» Сарсфилд – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Велес» Сарсфилд – «Унион», который состоится 24 июля 2023 года
«Велес» Сарсфилд
«Велес» Сарсфилд никак не может пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы и вынужден располагаться лишь на 23 месте. В активе команды 26 пунктов и своего нынешнего соперника она обходит только по лучшим показателям забитых и пропущенных мячей. В домашней встрече с соседом по турнирной таблице у хозяев есть шанс победить и тем самым оторваться от конкурента, приблизившись к другим соперникам.
20 июля «Велес» Сарсфилд проиграл в кубке Аргентины «Сан-Мартин Сан-Хуан» (2:3 по пенальти), а 15 числа сыграл вничью с «Сармьенто» в чемпионате (1:1).
«Унион»
Команда из Санта-Фе имеет аналогичную ситуацию с «Велес» Сарсфилд, но последние матчи сводит к ничейным результатам. «Унион» практически не имеет реальных шансов попасть в плей-офф, но немного улучшить результатов при грамотной работе тренерского штаба, футболистам вполне по силам. В матче с «Велесом» гостям важно, как минимум не проиграть, чтобы соперник не смог оторваться от них в турнирной таблице.
15 июля «Унион» сыграл вничью с «Платенсе» (0:0), а 11 числа с тем же счетом поделил очки с «Тальерес Кордоба» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Велес» Сарсфилд – 2.3
- Ничья – 2.9
- Победит «Унион» – 3.7
Статистика
- Пять из семи последних матчей «Унион» завершились ничейным результатом
- «Велес» Сарсфилд выиграл три матча из десяти последних матей
- Четыре из последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Велес» Сарсфилд выиграл четыре из пяти последних матчей у «Унион»
Прогноз
Поставить на победу «Велес» Сарсфилд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с соперником и на своем поле наверняка смогут одержать победу в 1-2 мяча и набрать важные баллы.