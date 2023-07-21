«Велес» Сарсфилд – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Велес» Сарсфилд – «Унион», который состоится 24 июля 2023 года

«Велес» Сарсфилд

«Велес» Сарсфилд никак не может пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы и вынужден располагаться лишь на 23 месте. В активе команды 26 пунктов и своего нынешнего соперника она обходит только по лучшим показателям забитых и пропущенных мячей. В домашней встрече с соседом по турнирной таблице у хозяев есть шанс победить и тем самым оторваться от конкурента, приблизившись к другим соперникам.

20 июля «Велес» Сарсфилд проиграл в кубке Аргентины «Сан-Мартин Сан-Хуан» (2:3 по пенальти), а 15 числа сыграл вничью с «Сармьенто» в чемпионате (1:1).

«Унион»

Команда из Санта-Фе имеет аналогичную ситуацию с «Велес» Сарсфилд, но последние матчи сводит к ничейным результатам. «Унион» практически не имеет реальных шансов попасть в плей-офф, но немного улучшить результатов при грамотной работе тренерского штаба, футболистам вполне по силам. В матче с «Велесом» гостям важно, как минимум не проиграть, чтобы соперник не смог оторваться от них в турнирной таблице.

15 июля «Унион» сыграл вничью с «Платенсе» (0:0), а 11 числа с тем же счетом поделил очки с «Тальерес Кордоба» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Велес» Сарсфилд – 2.3

Ничья – 2.9

Победит «Унион» – 3.7

Статистика

Пять из семи последних матчей «Унион» завершились ничейным результатом

«Велес» Сарсфилд выиграл три матча из десяти последних матей

Четыре из последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Велес» Сарсфилд выиграл четыре из пяти последних матчей у «Унион»

Прогноз

Поставить на победу «Велес» Сарсфилд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с соперником и на своем поле наверняка смогут одержать победу в 1-2 мяча и набрать важные баллы.