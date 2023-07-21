Скрытый топ-матч 1-го тура РПЛ. «Спартак» упустил лучших легионеров, Ярошику надо показывать класс Лички

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сегодня, 15:18

Команды наведут шороха в Москве.

Один из матчей 1-го тура РПЛ , который не на слуху, но за которым будет крайне интересно понаблюдать, – это столкновение «Спартака» и «Оренбурга» в Москве. У противостояния сложилась яркая история за предыдущий сезон – плюс изменился облик «красно-белых», а южноуральцы привезли нового тренера, что добавляет эффекта неожиданности.

Проверка для Ярошика

Чешский наставник в тяжелом положении. Его предшественник Марцел Личка провел в Оренбурге 3 года. При нем команда дважды стучалась в Премьер-Лигу – на второй раз открыли. И уже там успела навести заявить о себе. Южноуральцы при Личке были едва ли не главными адептами атакующего футбола во всех его проявлениях – сенсационные и крупные победы, такие же крупные, но обидные поражения. Но при многообразии эмоций «Оренбург» Лички был успешен – и финишировал в минувшем чемпионате на 7-м месте.

Ярошик же стал тем специалистом, которого боссам южноуральцев посоветовал лично Марцел – так об этом рассказал сам Иржи:

Месяца два назад я говорил с Личкой. Он сказал, что есть вариант, при котором уйдет из клуба. И что он рассказал про меня руководству. Потом была тишина, я поехал отдыхать в Турцию. Тогда снова позвонил Марцел: «Выглядит все так, что я ухожу. Поговори со спортивным директором — Димой [Андреевым]. Они будут рады пригласить тебя». Так все и случилось.

От чеха ожидают, что он продолжит курс, который когда-то заложил Личка – иначе экс-тренер попросту не посоветовал бы этого специалиста. Но послужной список экс-футболиста ЦСКА и «Крыльев» даже скромнее, чем у Марцела при назначении в 2020-м – середняк Чехии «Теплице» и клуб второй по силе лиги этой страны «Простейов».

Зато в обойме остался обширный инструментарий – не ушли ни Вера, ни Марин, ни Мансилья. Опыта у Ярошика действительно мало – но в России ему хотя бы будет кем играть.

Горькое послевкусие от сорванных трансферов

Если бы к старту сезона «Спартаку» удалось воплотить задуманное, летнюю трансферную кампанию можно было бы оценить на «отлично». После длительных переговоров с «Кадисом» состав москвичей все же пополнил Тео Бонгонда – футболист не выдающихся качеств, но достаточно сильный, чтобы заиграть в РПЛ . Плюс левоногий, выходит на правом фланге атаки, с хорошим навесом – при «4-3-3» именно такой и нужен был «красно-белым».

Одновременно с ним «Спартак» переманил универсала-левшу Хесуса Медину. Парагваец тоже хорош на позиции правого вингера, при этом может выходить и в центре поля, на крайний случай – даже левым латералем (период в ЦСКА – тому доказательство).

В то же время «красно-белым» было необходимо найти усиление на фланги обороны. Тавареш получил серьезную травму и длительное время будет недоступен, а Хлусевич и Денисов допускают слишком много ошибок, чтобы говорить о качественных латералях. Основным вариантом был Рожерио из «Сассуоло» — сделка была, по сути, закрыта, но в последний момент итальянцы забраковали трансфер из-за ситуации на Украине.

Чуть раньше сорвался другой топ-переход – «Црвена Звезда» после предложения из «Зенита» перенаправила Страхинью Ераковича в Санкт-Петербург. С «сине-бело-голубыми» у сербов было соглашение о приоритетном праве выкупа.

И почему это плохо – Рожерио крайне надежен на своей позиции, не оставляет свободных зон, а этого сверхатакующему «Спартаку» и не хватает. По поводу Ераковича возникали серьезные опасения – остался в памяти пример Петковича. Но Страхинья в свои 22 – игрок основы «Црвены Звезды», дебютировал в сборной Сербии, имеет опыт игры в еврокубках, обладает отличной культурой паса. И это более экономичный вариант, чем Давинсон Санчес из «Тоттенхэма».

Как Абаскаль будет мириться с неудавшимся усилением проблемной обороны, можно будет увидеть уже против «Оренбурга».

Игра на встречных курсах

Матч станет проверкой для обеих команд. Для «Оренбурга» — как изменится структура игры при Ярошике. До этого быстрые атаки разрывали оборону даже топ-клубов – «Спартак» в гостях проиграл всухую. Для Абаскаля сверхатакующий «Оренбург» будет катализатором уровня футболистов в обороне – за любую ошибку легионеры южноуральцев жестоко наказывают соперника.

Вместе с тем у противостояния есть насыщенный бэкграунд в виде прошлого сезона. Два абсолютно разных поединка– и оба раза победа одной из команд. В июле оренбуржцы при Марцеле Личке только адаптировались к реалиям Премьер Лиги – зато «Спартак» на всех порах устраивал гонку с ЦСКА и «Зенитом». И тогда безальтернативная победа была за «красно-белыми». Квинси Промес раскрылся как диспетчер – оформил ассистентский дубль, а потом и сам забил дважды.

К весне расстановка сил зеркально изменилась. Теперь уже «Оренбург» разрывал с адаптировавшимися латиноамериканцами, а москвичи не могли определить корень своих проблем. Перед встречей в Оренбурге «Спартак» потерял очки с «Уралом» и сыграл с ними же вничью в Кубке, а с «Факелом» с трудом забрал победу, вскрыв автобус на исходе основного времени. В очной встрече столичный клуб не создал практически ничего у чужих ворот – 2:0 в пользу «Оренбурга». Как развернется история в этот раз – сказать попросту невозможно.