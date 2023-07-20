РПЛ возвращается. Стартуют с центрального матча тура, а у ЦСКА сложный выезд

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сегодня, 21:49

У всех московских клубов интересные матчи.

«Динамо» — «Краснодар»

- Задача нового тренера Лички – вернуть «Динамо» драйв. Дома против «Краснодара» столичная команда чередует непростые победы и ничьи. Надо ответить на мартовское поражение в гостях. А «горожанам» пора спешить с набором очков, пока не потеряли Кордобу и Сперцяна.

- Хозяева поля переживают из-за обороны. В центре только молодые ребята. Но если лишат «Краснодар» пространства, то в дебютной игре Лички увидим другое «Динамо». Коллектив Ивича вряд ли так сильно изменится, хотя в обороне Сафонова появились новые имена вроде Эктова.

«Урал» — ЦСКА

- Многие сомневаются в ЦСКА . Можно возразить отсылкой к финалу Суперкубка, где заставили «Зенит» ошибаться. Федотов крепкий тренер, справится без Фернандеса, выбравшего «Зенит», и Медины, ушедшего в «Спартак». ЦСКА собрал серию из 23 матчей без поражений против «Урала» в чемпионатах России. Не уступали с 1995 года.

- Первый тур, а уже потери. Влут, Газинский и Сиссе не сыграют у «Урала». Карраскаль, Агапов и Дивеев в лазарете ЦСКА . Обляков медленно приходит в себя. Будут перестановки у двух команд, но это шанс для тренеров удивить друг друга. «Урал» Ганчаренко может навязать борьбу, но если «армейцы» хотят гоняться за «Зенитом», то надо выигрывать.

«Пари НН» — «Зенит»

- «Зенит» — явный фаворит, но Юран умеет поставить игру вторым номером. Пусть «Пари НН» обычно явно уступал петербуржцам, у аутсайдера интересный состав. Гоцук очень выносливый защитник. Юлдошев и Живоглядов могут зажечь на флангах. Хавбек Калинский и форвард Сулейманов способны создать «Зениту» проблемы.

- Семак держится, ведь вне игры только Вендел и Родригао. Прицениваются к заменам на случай ухода Малкома и Клаудиньо. Ждут латераля Фернандеса. Есть небольшие проблемы со здоровьем после финала Суперкубка у Мантуана. Но звезд полно. Если «Зенит» потеряет очки в Нижнем Новгороде, то это намек на будущие приключения.

«Локомотив» — «Рубин»

- Казанцы быстро вернулись в РПЛ , но невозможно до выхода на поле правильно оценить команду Рашида Рахимова. Сезон в лучшей лиге мира привел к отставке Слуцкого. И хотя самая богатая команда Первой лиги вернулась в РПЛ сразу, состав у «Рубина» не тот, что раньше. Немало возрастных футболистов, не хватает лидеров. Сюрпризом станет ничья или победа казанцев над «Локомотивом» в Москве.

- У «железнодорожников» два состава, поэтому многие любители прогнозов оптимистично смотрят на будущее команды Галактионова в новом сезоне. Вернулись к истокам, как с Семиным – немало забивали, не забывая об игре вторым номером. Пиняев, Дзюба и Глушенков хорошо смотрятся в атаке. Тикнизян – один из лучших левых латералей нового года, а Лантратов среди лучших голкиперов. Надо стартовать с победы.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

- Везучий против невезучего. «Крылья Советов» в прошлом сезоне недобрали невероятно много очков, могли быть намного выше в таблице. «Ахмат» Ташуева наоборот выдал серию удачных матчей, когда не пропускали и вовремя ставили на Конате в атаке. Посмотрим, получится ли выиграть у команды тренера Осинькина.

- Невзирая на постоянные продажи, у «Крыльев Советов» симпатичный состав. Бейл, Ежов, Солдатенков, Горшков и Гарре должны себя рекламировать для больших клубов. Форвард Писарский восстанавливается после травмы, но белорус Карпицкий его подстрахует. «Крыльям Советов» нужна моральная перезагрузка после сложного прошлого сезона.

«Спартак» — «Оренбург»

- От «Спартака» ждут прорыва, как и от «Локомотива». Вот только Абаскаль не усилил защиту, как планировал – трансферы срываются. Но даже без игроков «Сассуоло» и «Црвены Звезды» набирается состав для реальной борьбы за второе место. Однако больше нельзя проигрывать «Оренбургу», особенно после ухода из этой команды тренера Лички.

- Джикия и Соболев поймали дисквалификации. Тавареш надолго в лазарете. Медина не готов на 100 %. Бонгонда может сыграть, но перемены — это шанс для молодого тренера Ярошика огорчить «Спартак». У «Оренбурга» остались аргентинцы, есть интересная пара центральных защитников. Команда опаснее, чем Абаскалю хотелось бы.

«Ростов» — «Факел»

- Малком считает, что «Ростов» остался конкурентом для «Зенита». Посмотрим, ведь у Карпина поставленная игра и пока нет серьезных потерь. Уткин снова будет пасовать на Комличенко, а Глебов соединять оборону и атаку. Важно, чтобы проявил себя против бывшего клуба новичок Акбашев. В любом случае «Факелу» не светит легкая прогулка.

- Кому-то надо вылетать, и «Факел» в группе риска. Дома им поможет публика, а в гостях без Гонгадзе, который ищет себе новую команду, коллективу тренера Евсеева нужно сразу озадачить «Ростов» прессингом и создавать моменты у ворот Песьякова. Забьют гол первыми – станет очень интересно.

«Сочи» — «Балтика»

- Хохлов и Игнашевич – тренеры-загадки. Непонятно, подходит ли их уровень для РПЛ . Более опытному наставнику намного проще, ведь у «Сочи» сильнее состав. В команде остались защитник Дркушич, хавбек Нобоа и инсайд Юсупов. Появился форвард Игнатьев, которому пора взрослеть и забивать. Интересная банда, но непонятно, куда движется сам клуб? Хохлов рискует первым уйти в отставку.