Откат «Зенита» и взросление конкурентов. События и люди, которые сделают сезон 2023/24 интереснее

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сегодня, 13:17

Завтра возвращается российский чемпионат.

Что должно произойти, чтобы РПЛ как футбольный продукт стала привлекательнее для фанатов? Ответим на этот вопрос за день до старта дебютного матча нового сезона между «Динамо» и «Краснодаром». Речь об ожиданиях от сезона, об интригах и о вещах, которые прямо влияют на восприятие чемпионата и его популярность.

Высокая результативность

Уровень футбола может подтянуться. Была шоковая трансферная терапия, когда параллельно с потерей опытных постаревших легионеров – естественный процесс, разбежались также выбранные клубами молодые иностранцы. Закрыли доступ ко многим старым рынкам, скаутам пришлось изучать футболистов из стран, куда раньше не смотрели. Например, в «Динамо» ждут первого мексиканца в РПЛ . Еще глубже нырнули в Аргентину и Бразилию. Также теперь чаще отказываются от трансферов в Россию сильные защитники. Результат видим на поле, забивают по 3.04 гола за игру в среднем, почти как в немецкой Бундеслиге. Атакующий тренд заметный. Даже ЦСКА , где Федотов ставит грамотную игру без мяча, с радостью накидает сопернику голов в результате быстрых ответных атак.

Проблемы тренера Семака

Чем Сергею Богдановичу сложнее – тем РПЛ будет интереснее. Касается также Кубка России, где «Зенит» не фаворит лишь по причине неумения играть в матчах на вылет. А по статусу это явный кандидат на «золотой дубль». Но если Родригао не вернется в хорошей форме, Фернандес в атаке сыграет лучше, чем в защите, Вендел и Малком покинут команду, а экстренные новички, вроде Нереса, за трансфер которого просят 100 миллионов евро, не попадут в командную игру, то в РПЛ появится интрига. Есть ведь два пути для ее рождения. Или москвичи с «Краснодаром» и «Ростовом» зарабатывают больше очков, или «Зенит» чаще раздает ничьи и победы другим командам. Достаточно без Малкома новых промахов Кассьерры, чтобы стало интереснее. «Зенит» почти наверняка защитит титул, но усложнение этого процесса выгодно всем в РПЛ .

Жадность главных агентов

Агент Малкома чувствует запах денег шейхов. Но таких случаев мало, потому что игроки РПЛ не самые востребованные на рынке. Посредникам нужно быть активнее, но они не спешат. Турки, услышав стоимость Баринова, отказались от его приобретения. «Динамовца» Захаряна с радостью заберут свободным агентом через год, но 15 миллионов евро отдавать не спешат. Агенту Арсена выгодно выждать и получить огромные выплаты себе в карман через год, а не в казну «Динамо» сейчас. Посредники почти всех звезд РПЛ не думают о футбольной составляющей, и это прекрасно для лиги. Именно поэтому этим летом нет массового оттока игроков. Говорят о будущем Литвинова, Чалова, Зайнутдинова, Дивеева, Клаудиньо, Сперцяна, Кордобы и многих других. Но если агенты останутся собой, то РПЛ сохранит почти всех героев прошлого сезона, кроме Вендела. Хотя даже его уход может сорвать не самый сильный агент.

Удачная работа тренеров

Этот пункт связан с предыдущим. Во-первых, если сохранят главных звезд, то это повышает шанс на сыгранность. Вспомните, каким был состав «Спартака» три года назад и сейчас. Нужно время, чтобы тренер нашел новые прочные связи. Во-вторых, наставники тоже обжились. Абаскаль и Федотов проведут вторые сезоны в своих московских командах. Ивич и Галактионов знают новые клубы – «Краснодар» и «Локомотив», в которые попали зимой. Только Личке сложнее, но «Динамо» заждалось тренера с идеями, могут выстрелить. Если упомянутые специалисты проведут сильный сезон, а Карпин и Ташуев их поддержат, то появится костяк из взрослых команд. Забавно, что для интриги нужно, чтобы хуже всего получалось у Семака. Но даже если будет однозначный лидер РПЛ , но наберут преследователи, лига станет интереснее.

Прогресс молодых игроков

Лучшие матчи Акинфеева, Барриоса, Сантоса и Промеса позади. Это важные футболисты, они проведут много минут на поле и порадуют. Но важнее, чтобы рядом с ними росли молодые люди, чей потенциал не раскрыт в прошлом сезоне. Касается как новичков РПЛ – Ду Кейроса из «Зенита», Бонгонды из «Спартака» и Чавеса из «Динамо», так и внутреннего резерва. Тюкавину и Захаряну пора провести лучший сезон в карьере, если остаются в Москве. Флорентину из «Оренбурга» всего 24 года, может играть еще лучше. Сафонов, Чалов, Мостовой и Дивеев тоже должны работать по-взрослому, как и юный Сергей Пиняев в «Локомотиве». Клубы должны переживать, что прогресс приведет к потерям, которые некем восполнить, но здесь надежда на скаутов. Они этим летом пытаются переосмыслить проколы прошлого сезона.

Терпимая работа арбитров

О фантастике, вроде отмены Fan ID, не мечтайте. Уже заявлено, что признавать ошибку не планируют, хотя одновременно в других видах спорта паспорта болельщика не будет. Страдать будут лишь в футболе, но есть не только живая аудитория, а и фанаты у мониторов и экранов телевизоров. И им нужен качественный арбитраж, а не как обычно. Неужели за гонорар в районе 200 тысяч рублей за матч нельзя нормально отработать полтора часа? Выяснили зарплаты арбитров в РПЛ и в других лигах, не видно причин для жалоб. Оклады рефери РФС растут каждый сезон, им объясняют нюансы правил, у них есть повторы. Пора ошибаться реже, так как от качества арбитража прямо зависит восприятие РПЛ . Некоторые люди отказываются смотреть матчи чемпионата именно из-за качества судейства.

Надеемся, в этот раз старт сезона обойдется без больших скандалов. Хочется настоящей борьбы за первую строчку и качественных матчей главных клубов между собой. На это есть надежда, ведь ведущие команды на данный момент не потеряли ключевых футболистов. А если потеряют, то остается время для трансферов после выгодных продаж.