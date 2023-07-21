«Динамо» с новым тренером против «Краснодара», сохранившего главную звезду. Топ-дуэль в первом матче РПЛ

Матч открытия сезона РПЛ будет ярким.
Сезон РПЛ-2023/24 откроется громким противостоянием «Динамо» и «Краснодара». Афиша – топ, за обеими командами по ходу начинающегося чемпионата будет следить крайне интересно.
Полезно узнать о «Динамо»
- Второй год кряду «бело-голубые» вступают в сезон с новым тренером. Тогда преемником принёсшего бронзу Шварца стал Славиша Йоканович – и из этого назначения не выросло ничего путного. Теперь боссы москвичей решили обратиться к более надёжному варианту с проверенным в РПЛ тренером. Команду возглавил Марцел Личка – чех помог «Оренбургу» вернуться в элиту и после недолгой раскачки презентовал крайне привлекательный и нацеленный на атаку коллектив.
- 7-е место сразу по возвращении в Премьер-Лигу, яркие легионеры и привлекательный рисунок игры – неудивительно, что после такого перформанса менеджера позвали на повышение. При этом у такого шага есть подводные камни и прежде всего – скромный опыт. 46-летний специалист пока только начинает свой тренерский путь – и первые плоды появились совсем недавно: чемпионство в Белоруссии с «Динамо» Брест, выход в РПЛ с «Оренбургом». Плюс есть сомнения, что у Марцела получится быстро выстроить надёжную оборону – прошлогодние 0:8 от «Зенита», 1:5 от «Локомотива» остались в памяти. Но за игру в атаке беспокоиться не придётся.
- Хорошо для «Оренбурга» и плохо для «Динамо» — Личка не пошёл по проторенной дорожке. Часто тренеры после смены клуба забирают с собой и проверенных игроков – тен Хаг в прошлом году выцепил из «Аякса» Антони с Мартинесом, теперь пополнил состав Онана. У Лички наверняка была возможность забрать в Москву латиноамериканцев – основную ударную силу южноуральцев в прошлом сезоне. Но Марин, Вера и Флорентин остались – акт благодарности «Оренбургу» за долгую совместную работу?
- В любом случае у «Динамо» есть варианты для усиления, пусть их и крайне мало. На подбор игроков в центре обороны уже получается взглянуть без боли – прошлый сезон провели с основной парой Сазонов-Фернандес. Теперь вернулся Фабиан Бальбуэна – и это козырь сразу по двум причинам. Во-первых, Фабиан уже играл за «бело-голубых» и был надёжен. Теперь уровень подбора игроков снизился – и парагваец становится тем самым дядькой-наставником, который сбалансирует непостоянство молодёжи. Во-вторых, открывается возможность избавиться от языкового барьера на позиции центрального защитника – Бальбуэна и Фернандес играют левого центрального, но ударные ноги разные. Плюс ради такого козыря кого-то можно сдвинуть правее.
- Почти решён вопрос об усилении центра поля – москвичи договорились с «Пачукой» о переходе полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса. 27-летний хавбек прибыл в столицу в минувшую пятницу. Против «Краснодара» он сыграет вряд ли – но в дальнейшем принесёт «Динамо» много пользы.
Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Шунин – Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса – Захарян, Кутицкий, Фомин – Нгамалё, Смолов, Макаров.
Полезно узнать о «Краснодаре»
- Южане проделали ту же работу по перестройке команды на полгода раньше – зимой пригласили на пост главного тренера Владимира Ивича, подписали для него Борхеса и Кобнана Дэвида, к тому же вернулся Хуниор Алонсо. Все быстро адаптировались в команде и стали часто появляться в старте – сербскому наставнику удалось оперативно сформировать гибкий основной костяк. Новый менеджер также нашёл решение проблемы, которая долго мучала «быков» — отсутствие характера в напряжённых матчах, когда сложно удержать преимущество. Всё это было видно уже по предыдущему сезону – теперь ожидается ещё один шаг вперёд.
- Для команды на стадии формирования важно не потерять своих лидеров – иначе всё придётся начинать сначала. Уход Эдуарда Сперцяна на повышение выглядел логичным шагом – хавбек давно стал системообразующим игроком «быков», провёл лучший по результативности сезон, а спрос на него был от таких грандов, как «Милан», «Аякс», «Фиорентина» и др. И по всему для молодого таланта важно вовремя найти для себя новый вызов в более конкурентном чемпионате. С «горожанами» хавбек договорился, что те отпустят его при наличии достойного предложения – в контракте прописаны отступные в 15 миллионов евро. Сумма вполне адекватная, но никто из европейцев её платить не хочет. Повод для сдержанной радости болельщиков южан – искать замену пока не придётся.
- Но есть и проблема – в «Ференцварош» ушёл основной левый защитник Кристиан Рамирес. Кроме него профильных игроков на эту позицию у «быков» нет – разве что снова выпускать возрастного Сергея Петрова. Плюс Алексей Ионов теперь будет играть за «Ростов».
Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Петров, Алонсо, Кайо, Волков – Сперцян, Ленини, Ахметов – Олусегун, Кордоба, Батчи.
Полезно узнать о противостоянии
- В последних 20 поединках у команд предельно равная статистика – 6 побед в активе «Динамо», 7 у «Краснодара». Ещё 7 раз команды играли вничью.
- В прошлом сезоне «Динамо» не удалось обыграть южан ни дома, ни на выезде.
Прогноз Soccer.ru: Марцел Личка начнёт свой путь в «Динамо» с победы – москвичи играют дома, это достаточная мотивация, чтобы ударно вкатиться в сезон.
Про исход сложно что то сказать сходу, Динамо никак не усилился, Краснодар особо тоже, Сперцяна сохранили уже хорошо. Посмотрим что там Личка натренировал, в Оренбурге у него хорошо была налажена игра в атаке, но Динамо было просто в разобранном состоянии в конце прошлого сезона, да выиграли все пять товарок в предсезонке (это обычно плохая примета), но месяц на сборах это мало чтобы понять мысли нового коуча, а вот Краснодар при Ивиче нравится, быстрая бегущая команда, первая мысль сразу была у меня Краснодар не проиграет, а первая мысля как обычно самая верная, если конечно Сафонов исполнять не будет как в прошлом сезоне. Обмен голов тут тоже очень вероятен. По счёту ожидаю 1-1, 2-1, 1-2.
Про исход сложно что то сказать сходу, Динамо никак не усилился, Краснодар особо тоже, Сперцяна сохранили уже хорошо. Посмотрим что там Личка натренировал, в Оренбурге у него хорошо была налажена игра в атаке, но Динамо было просто в разобранном состоянии в конце прошлого сезона, да выиграли все пять товарок в предсезонке (это обычно плохая примета), но месяц на сборах это мало чтобы понять мысли нового коуча, а вот Краснодар при Ивиче нравится, быстрая бегущая команда, первая мысль сразу была у меня Краснодар не проиграет, а первая мысля как обычно самая верная, если конечно Сафонов исполнять не будет как в прошлом сезоне. Обмен голов тут тоже очень вероятен. По счёту ожидаю 1-1, 2-1, 1-2.
Я бы не стал так категорично писать в заголовке. Не нужно забывать что мячик круглый а ворота не маленькие да и красные карточки никто не отменял.
Сборы Краснодара проходили в закрытом режиме, поэтому о текущей форме быков можно только догадываться. Межсезонье Динамиков получилось очень ярким они показали стопроцентный результат, выиграв каждый из пяти товарищеских матчей. НО.... в самом начале сезона от динамовцев можно ожидать чего угодно, но без голов они не останутся. Оборона хозяев ещё барахлит, поэтому быки свои шансы тоже получат. Есть все предпосылки для результативного старта сезона.
Я бы не стал так категорично писать в заголовке. Не нужно забывать что мячик круглый а ворота не маленькие да и красные карточки никто не отменял.
Сборы Краснодара проходили в закрытом режиме, поэтому о текущей форме быков можно только догадываться. Межсезонье Динамиков получилось очень ярким они показали стопроцентный результат, выиграв каждый из пяти товарищеских матчей. НО.... в самом начале сезона от динамовцев можно ожидать чего угодно, но без голов они не останутся. Оборона хозяев ещё барахлит, поэтому быки свои шансы тоже получат. Есть все предпосылки для результативного старта сезона.