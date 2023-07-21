«Динамо» с новым тренером против «Краснодара», сохранившего главную звезду. Топ-дуэль в первом матче РПЛ

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21 июля 2023, 12:17

Матч открытия сезона РПЛ будет ярким.

Сезон РПЛ -2023/24 откроется громким противостоянием «Динамо» и «Краснодара». Афиша – топ, за обеими командами по ходу начинающегося чемпионата будет следить крайне интересно.

Полезно узнать о «Динамо»

- Второй год кряду «бело-голубые» вступают в сезон с новым тренером. Тогда преемником принёсшего бронзу Шварца стал Славиша Йоканович – и из этого назначения не выросло ничего путного. Теперь боссы москвичей решили обратиться к более надёжному варианту с проверенным в РПЛ тренером. Команду возглавил Марцел Личка – чех помог «Оренбургу» вернуться в элиту и после недолгой раскачки презентовал крайне привлекательный и нацеленный на атаку коллектив.

- 7-е место сразу по возвращении в Премьер-Лигу, яркие легионеры и привлекательный рисунок игры – неудивительно, что после такого перформанса менеджера позвали на повышение. При этом у такого шага есть подводные камни и прежде всего – скромный опыт. 46-летний специалист пока только начинает свой тренерский путь – и первые плоды появились совсем недавно: чемпионство в Белоруссии с «Динамо» Брест, выход в РПЛ с «Оренбургом». Плюс есть сомнения, что у Марцела получится быстро выстроить надёжную оборону – прошлогодние 0:8 от «Зенита», 1:5 от «Локомотива» остались в памяти. Но за игру в атаке беспокоиться не придётся.

- Хорошо для «Оренбурга» и плохо для «Динамо» — Личка не пошёл по проторенной дорожке. Часто тренеры после смены клуба забирают с собой и проверенных игроков – тен Хаг в прошлом году выцепил из «Аякса» Антони с Мартинесом, теперь пополнил состав Онана. У Лички наверняка была возможность забрать в Москву латиноамериканцев – основную ударную силу южноуральцев в прошлом сезоне. Но Марин, Вера и Флорентин остались – акт благодарности «Оренбургу» за долгую совместную работу?

- В любом случае у «Динамо» есть варианты для усиления, пусть их и крайне мало. На подбор игроков в центре обороны уже получается взглянуть без боли – прошлый сезон провели с основной парой Сазонов-Фернандес. Теперь вернулся Фабиан Бальбуэна – и это козырь сразу по двум причинам. Во-первых, Фабиан уже играл за «бело-голубых» и был надёжен. Теперь уровень подбора игроков снизился – и парагваец становится тем самым дядькой-наставником, который сбалансирует непостоянство молодёжи. Во-вторых, открывается возможность избавиться от языкового барьера на позиции центрального защитника – Бальбуэна и Фернандес играют левого центрального, но ударные ноги разные. Плюс ради такого козыря кого-то можно сдвинуть правее.

- Почти решён вопрос об усилении центра поля – москвичи договорились с «Пачукой» о переходе полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса. 27-летний хавбек прибыл в столицу в минувшую пятницу. Против «Краснодара» он сыграет вряд ли – но в дальнейшем принесёт «Динамо» много пользы.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Шунин – Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса – Захарян, Кутицкий, Фомин – Нгамалё, Смолов, Макаров.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Южане проделали ту же работу по перестройке команды на полгода раньше – зимой пригласили на пост главного тренера Владимира Ивича, подписали для него Борхеса и Кобнана Дэвида, к тому же вернулся Хуниор Алонсо. Все быстро адаптировались в команде и стали часто появляться в старте – сербскому наставнику удалось оперативно сформировать гибкий основной костяк. Новый менеджер также нашёл решение проблемы, которая долго мучала «быков» — отсутствие характера в напряжённых матчах, когда сложно удержать преимущество. Всё это было видно уже по предыдущему сезону – теперь ожидается ещё один шаг вперёд.

- Для команды на стадии формирования важно не потерять своих лидеров – иначе всё придётся начинать сначала. Уход Эдуарда Сперцяна на повышение выглядел логичным шагом – хавбек давно стал системообразующим игроком «быков», провёл лучший по результативности сезон, а спрос на него был от таких грандов, как «Милан», «Аякс», «Фиорентина» и др. И по всему для молодого таланта важно вовремя найти для себя новый вызов в более конкурентном чемпионате. С «горожанами» хавбек договорился, что те отпустят его при наличии достойного предложения – в контракте прописаны отступные в 15 миллионов евро. Сумма вполне адекватная, но никто из европейцев её платить не хочет. Повод для сдержанной радости болельщиков южан – искать замену пока не придётся.

- Но есть и проблема – в «Ференцварош» ушёл основной левый защитник Кристиан Рамирес. Кроме него профильных игроков на эту позицию у «быков» нет – разве что снова выпускать возрастного Сергея Петрова. Плюс Алексей Ионов теперь будет играть за «Ростов».

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Петров, Алонсо, Кайо, Волков – Сперцян, Ленини, Ахметов – Олусегун, Кордоба, Батчи.

Полезно узнать о противостоянии

- В последних 20 поединках у команд предельно равная статистика – 6 побед в активе «Динамо», 7 у «Краснодара». Ещё 7 раз команды играли вничью.

- В прошлом сезоне «Динамо» не удалось обыграть южан ни дома, ни на выезде.

Прогноз Soccer.ru: Марцел Личка начнёт свой путь в «Динамо» с победы – москвичи играют дома, это достаточная мотивация, чтобы ударно вкатиться в сезон.