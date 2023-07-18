Чемпионские авансы и борьба за выживание. РПЛ возвращается в эти выходные

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сегодня, 16:01

Смотрим, в каком состоянии клубы.

Новый сезон в России уже открыли «Зенит» с ЦСКА , сыграв на Суперкубок, но основная бойня начинается в эти выходные. Рассказываем, кто с каким настроем подходит к новому чемпионату.

«Зенит» — с подготовкой к новому чемпионству и в стадии перестройки

«Сине-бело-голубые» — с отрывом первые в РПЛ и не только в спортивной составляющей. У команды есть сильный костяк с отличными легионерами – да, потеряли Кузяева и могут лишиться Вендела, либо Клаудиньо. Но даже без них в команде есть кому играть – плюс пришли Ду Кейрос и Александр Коваленко.

Сильны питерцы и в плане влияния. Они перехватили Марио Фернандеса у ЦСКА , с которым у бразильца до ситуации с «Интернасьоналем» была полная идиллия. Такой ход похож на завуалированное сообщение: «Не забывайте, кто здесь сильнейший». Плюс трансфер Коваленко, который хотел в «Локомотив», история со Страхиней Ераковичем – серб был одной ногой в «Спартаке», но «сине-бело-голубые» в момент развернули ситуацию в свою пользу.

Пока нет никаких предпосылок, что чемпион в этом году поменяется.

ЦСКА , «Спартак» и «Краснодар» — с настроем на борьбу за топ-3

И у каждого свои аргументы. «Армейцам» тяжело на рынке – Медину и Фернандеса они потеряли, Зайнутдинов может оказаться в Турции. Да и с новичками негусто – только Мойсеса выкупили. Но у «красно-синих» крайне системный тренер. Владимир Федотов даже с крайне ограниченными ресурсами давал результат.

У «Спартака» ресурсы есть – как и настрой на борьбу. Множество слухов о переговорах, трансферы Медины и Бонгонды, потенциальное подписание крайнего защитника Рожерио, выбор между Ераковичем и Давинсоном Санчесом из «Тоттенхэма» в центр обороны. В случае покупки бразильца кампанию уже можно будет оценить на отлично – Абаскалю как раз не хватало качественных игроков.

«Краснодар» заложил фундамент (чем сейчас занимается «Спартак») еще зимой, когда под Владимира Ивича взял Борхеса и Кобнана Девида. Летом опасались за потерю Эдуарда Сперцяна – но, по слухам, этот год он проведет с южанами. Уже весной «быки» под руководством сербского менеджера показали результат. Сейчас это цельный коллектив, который прошел полноценные сборы с новым тренером – и есть резон ожидать от них борьбы за медали

«Динамо» и «Локо» готовы вернуться в топ-5, «Ахмат» и «Ростов» хотят там остаться

Претендентов на первую пятерку в Премьер-лиге, на всех мест не хватит. И если «Спартак» с ЦСКА , по ощущениям, не должны опускаться ниже топ-5, то с остальными сложнее. Для «Динамо» и «Локомотива» даже такой шаг будет положительным результатом. Первые пытаются найти себя после исхода топ-легионеров минувшим летом – тогда «бело-голубые» не смогли вовремя перестроиться и откатились с 3-го места на 9-е. Сейчас москвичи прошли адаптацию, взяли нового тренера. Вернулся Фабиан Бальбуэна – он добавит надежности в центре обороны. Есть возможность зацепиться за хавбека сборной Мексики Луиса Чавеса. Идет оздоровление, но не нужно требовать всего и сразу.

То же самое с «Локомотивом». «Красно-зеленые» наконец избавились от немцев в клубе, зимой избрали новый курс на внутренний рынок и ухватили наиболее талантливых игроков – Пиняева и Глушенкова. Амбиции и возможности у коллектива куда выше, чем просто топ-10. Все зависит от готовности Галактионова ответить на новый вызов.

И если эти команды будут бороться за первую пятерку, кому-то из топ-5 прошлого чемпионата придется попрощаться со своим местом – это либо «Ростов», либо «Ахмат». Южане финишировали так высоко во многом вопреки (логистике, череде травм, короткой скамейке). Такой эффект вряд ли продолжится в следующем сезоне, но шаг вперед ростовчане сделали – успели подписать Ионова, забрать Акбашева и легионера Мохеби. У «Ахмата» есть сильный тренер и надежда на возрождение Агаларова, но нет усиления – тоже тревожный звоночек.

«Оренбург» и «Сочи» — с началом перестройки

Южноуральцы лишились Марцела Лички – главного творца прошлогоднего успеха. На его место пришел Иржи Ярошик, который до этого тренировал в родной Чехии, Словении и Словакии. К счастью, для нового наставника, слухов о потере «Оренбургом» ключевых игроков нет – это позволяет создавать новую команду на уже имеющемся базисе.

Сочинцам же остается надеяться, что Дмитрий Хохлов справится со своими обязанностями лучше, чем Вадим Гаранин и Курбан Бердыев. Усиление специалисту привезли, но пока нет ощущения, что «Сочи» поднимется из ранга середняка.

«Урал», «Крылья», «Балтика», «Пари НН», «Факел» — в борьбе за выживание, «Рубин» в попытках вернуть величие

Если «Сочи» не будет совсем уж плохо, места с 11-го по 16-е разыграют именно эти команды. За «Урал» и «Крылья» говорит их опыт, состав и тренер. Осинькин и Ганчаренко – топ-специалисты, которые бы не затерялись и в большом клубе. Плюс к этому «шмели» оперативно провели трансферную кампанию и к новому сезону подходят со сформированным составом.

Что касается «Пари НН», они обратились к свободным агентам, но все еще не обладают достаточно сильным подбором игроков – остается надеяться на гений Юрана.

«Балтике» и «Факелу», чтобы остаться в РПЛ , надо брать свое характером. Первые только отобрались на высший уровень, вторые потеряли своих лидеров – Гонгадзе и Акбашева.

Что касается «Рубина», все идет по плану. После вылета в Первую лигу казанцы не хотели задерживаться там – и вернулись на следующий же год. Сейчас на Рашиде Рахимове большой груз ожиданий – даже о попадании в стыки не может идти и речи. Начать возвращение в топ нужно с закрепления в элитном дивизионе.