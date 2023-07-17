С новыми защитниками у «Спартака» два состава. Задача Абаскаля – чемпионство

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сегодня, 18:45

Учитывая расходы, боссы клуба попросят трофей.

У всех игроков есть конкуренты

Рядно, Ермаков, Набабкин, Кучаев и Гайч. Эту пятерку Федотов выпустил на замену в финале Суперкубка против «Зенита». Из основных футболистов не был готов к поединку Обляков, а рядом сидели Яковлев, Носков и Лукин. Тяжело бороться за титулы при такой скромной глубине состава. Без игроков в самом соку и с опытом. Поэтому фанаты «армейцев» умоляют об усилении команды. Рассчитывали на Фернандеса, которого представил «Зенит». Не догадывались, что Медина выберет «Спартак».

Теперь у Абаскаля не только Бальде и Зиньковский могут сыграть на позиции Промеса. Место Квинси в основе не обсуждается, но подстраховка важна. У «красно-белых» будет два состава, если подпишут левого латераля Рожерио из «Сассуоло». Бразилец может сыграть на двух флангах. Грамотная ставка после травмы Тавареша. Дополнительно в центр защиты, где количественно много людей, но нехватка класса, добавят талантливого Ераковича. «Црвена Звезда» дружит со «Спартаком», договорятся.

Внутренняя борьба накалится, если Страхинья вытеснит Дуарте. А парагваец, в свою очередь, поставит под сомнение автоматическое место в основе капитана Джикии. Литвинов в таком случае поиграет с Зобниным и Мартинсом в середине поля. Также в «Спартаке» три голкипера уровня РПЛ . Не у всех настолько богатый выбор. Без Николсона остаются Мелешин, Бальде и Соболев в центр атаки. Появились вингеры Бонгонда и Медина, оба под основу. Полнокровный состав, у которого есть один секрет.

На «спартаковцев» низкий спрос

Промеса можно представить в Саудовской Аравии без судебных вердиктов. С ними ему не предложат 20 миллионов евро в год, как могут выдать Малкому. Возрастной голландец — самый дорогой игрок «Спартака» по рыночной стоимости. Единственный в составе дороже десяти миллионов евро. Низкие стоимости и спрос — это козырь Абаскаля. Соболева, в отличие от Чалова, не выдернут за рубеж. Джикия не нужен итальянцам как Дивеев. Даже Семак переживает, что после Вендела потеряет других игроков основы.

Абаскаль спокоен. Люди, на которых планирует делать ставку, не уйдут летом. Будут слухи о Литвинове и Хлусевиче в Италии. Их представителям важно напомнить о клиентах. Риск потерять Руслана выше, ведь его дела ведет человек, который нашел Шомуродову клубы в Серии А. Но даже Николсон и Мартинс, если им уготована роль запасных, за секунду не получат в новой команде лучшие условия, чем в «Спартаке». Бонгонда перебрался из Ла Лиги, так как зарплата в Москве выше.

Дуарте и Тавареш согласились на РПЛ после личных бесед с Абаскалем. Иностранный тренер помогает убедить легионеров, что можно приезжать. У «Спартака» особое положение перед стартом нового сезона. «Краснодар» без Сафонова, Сперцяна и Кордобы станет другой командой. «Зенит» без подстраховки от Малкома и Вендела впереди может начать нервничать в защите. А ЦСКА пока не набрал второй состав, но может потерять людей из основы. «Динамо» нужны солидные точечные трансферы. Только «Локомотив» примерно в таком положении, как «Спартак». У Галактионова пока футболисты с запасом в разных линиях.

Расходы намекают на задачу сезона

Пока новые менеджеры не разбрасываются обещаниями, боятся оказаться в положении Карпина. Когда Валерий Георгиевич был тренером и директором, то однажды назвал календарь легким и ждал серию побед. Не получилось. Нынешний «Спартак» не может гнуть пальцы. Но Уткин предсказуемо ставил «красно-белых» выше остальных в личном рейтинге перспективности. Прогнозы всегда субъективные, но дорогие трансферы это аргументы.

За Ераковича дают 7 миллионов и обещают «Црвене Звезде» процент от будущей продажи. Латераль Рожерио может стать самым дорогим новичком лета за 8 миллионов евро. В сумме с Бонгонда и Мединой получается 28 миллионов. За весь прошлый сезон лично Абаскалю выдали чуть больше пяти. Мартинса выкупили за 7 миллионов евро, но решение приняли до Гильермо. И Зиньковского в Москву привез агент, а не тренер. Впервые после Федуна «Спартак» тратит много денег.

Первым порывом было найти лидера за 15-20 миллионов евро. Но нет никого под представленные аналитиками критерии. Нужен был не старый игрок из солидной лиги с мотивацией выступать в РПЛ . Решили изменить стратегию. Взяли левшу Медину. Подписали Бонгонда, самостоятельный игрок, как Промес и Соболев. Люди в обороне сокращают список Деду Морозу до одной позиции. Нужен опорный полузащитник. Вот это главная опасность щедрого трансферного лета «Спартака».

Все есть, а кого-то одного не хватит? Ключевого элемента. Конечно, можно сыграть «4-4-2» без чистого Бускетса. Тогда Литвинов и Зобнин разделят центр, атакующие новички будут на флангах, а Соболев и Промес в нападении. Но если держать в уме неприятности Квинси, то пригодятся резервные инсайды для «4-3-3». Их предостаточно. Вероятно, пострадают Зиньковский и Игнатов, останутся без игровой практики. А Николсон и Мартинс могут уйти и компенсировать часть расходов.

Времени до конца лета мало. А сырой проект Абаскаль представит в конце недели против «Оренбурга». В прошлом матче в гостях уступили этому сопернику 0:2. Теперь надо начинать с победы над Ярошиком в Москве. Но «армейский» чех удобно напоминает, сколько у «Спартака» недругов. До сих пор престижно отобрать у них очки. «Акрон» и оппоненты в чемпионате оставили Абаскаля без трофеев в первом сезоне тренера в России. Летом выделили деньги, поэтому попросят о немедленном результате.